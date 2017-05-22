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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 23:20 |
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Владивостокский морской торговый порт ускорил маневровые работы с транспортными платформами в 3-4 раза
Локомобиль способен передвигаться как по рельсам, так и по дорогам общего пользования. Транспортное средство позволит ускорить маневровые работы с железнодорожными платформами и вагонами.
«Уже первые дни работы локомобиля в порту показали его высокую эффективность, – отметил директор производственного департамента ПАО ВМТП Сергей Симанихин. – Unimog U 400 выполняет маневровые работы с порожними транспортными платформами в 3-4 раза быстрее, чем тепловоз ТГМ 4Б. Кроме того эксплуатационные и амортизационные расходы на локомобиль в два раза ниже».
Mercedes-Benz Unimog U 400 оснащен стандартными автомобильными колесами и стальными железнодорожными катками с шириной колеи 1520 мм. Локомобиль объединяет в себе маневренность автомобиля и мощность полноценного рельсового транспортного средства. Максимальная скорость движения по асфальту составляет 90 км/ч, по рельсам – до 50 км/ч.
Благодаря высокому коэффициенту трения резины о сталь локомобиль развивает тяговые и тормозные усилия, как локомотив среднего класса. Unimog легко справляется с маневровыми работами и передвигает по рельсам до 1000 тонн прицепного веса. Гидротрансформатор локомобиля обеспечивает плавный разгон и оптимальное преобразование мощности двигателя в высокую силу тяги.
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