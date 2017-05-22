Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 27 Мая, 01:44 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 820 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток наращивает туристические потоки
свежий номер
Дальневосточный капитал № 5, 2017

Регион сегодня
26.05 |
В Благовещенске открылась Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2017"
26.05 |
Продукты питания Приморья пришлись по вкусу корейцам
26.05 |
"Дальневосточный гектар" выходит за пределы "зоны нельзя"
26.05 |
Дальневосточная госпрограмма по эффективности заняла 7 место из 37 возможных
26.05 |
Юные приморцы отправятся на Международный слёт друзей заповедных островов в Хакасию
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:15
Космодром "Восточный": старта ждали девять лет После успешного запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" прошел ровно год. За это время в амурской тайге начал расти новый город Циолковский, сразу же окрещенный "городом будущего". Корр. "Дальневосточного капитала" накануне Дня космонавтики побывал на космодроме и новостройке и убедился, что новое "окно" России в большой космос прорублено не напрасно. Пусть и за большие деньги.
статьи раздела
Часовой пояс
22 Мая 2017, 09:05
Александр КОЗЛОВ, губернатор Амурской области: Кризисные явления в экономике не снижают интереса потенциальных резидентов к ТОР На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает губернатор Амурской области Александр КОЗЛОВ.
статьи раздела
Тема номера
19 Мая 2017, 17:10
Притягательная сила Хабаровска работает на туристов Кто хоть однажды побывал в Хабаровске, обязательно захочет вернуться туда снова. Этот город настолько значим и красив, что даже на российской банкноте в 5000 рублей находятся изображения Хабаровского моста, утеса и памятника графу Муравьеву-Амурскому.
статьи раздела
Финансы
19 Мая 2017, 16:40
Какая семья в Приморье может позволить себе финансового советника? Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, независимый финансовый советник: Типовые решения всем надоели
статьи раздела
Проект ДК
19 Мая 2017, 13:42
Банки сняли отраслевые барьеры малому бизнесу на Дальнем Востоке Прошедшие крещение кризисом малые предприятия ДФО выжили, стали активно развиваться и доказали свою конкурентоспособность.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Мая 2017, 14:46 | Регион сегодня

Юные приморцы отправятся на Международный слёт друзей заповедных островов в Хакасию

Проект "Нас объединил Бикин!", реализованный юными исследователями при поддержке программы малых грантов WWF "Амурская природоохранная коалиция", занял первое место на Всероссийском конкурсе "Заповедные острова России".

Конкурс проводился ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках Всероссийского заповедного урока и был посвящен 100-летию заповедной системы, Году экологии и особо охраняемых природных территорий. С начала марта более 500 победителей региональных экологических конференций со всей России представили свои проекты эколого-просветительской и природоохранной направленности, реализованные в 2016-2017 годах. Из 250 допущенных на конкурс работ жюри выделило 32. Проект социально-экологической общественной организации «Первоцвет» с участием школьников Пожарского района Приморского края «Нас объединил Бикин!» признан лучшим в номинации «Исследования и современные технологии для заповедных островов».

«Как признались нам организаторы конкурса, масштаб работы юных исследователей Пожарского района Приморья их впечатлил, - рассказала Марина Лифанова, координатор проекта «Нас объединил Бикин!». – В 2016 году наша общественна организация «Первоцвет» стала участником программы малых грантов WWF России «Амурская природоохранная коалиция», реализуемой в бассейне Амура при поддержке Европейского Союза. Это дало возможность создать учебно-практическую площадку для школьников Пожарского района по изучению методов экологического контроля за состоянием рек и окружающей среды. В исследовательскую деятельность было вовлечено 11 образовательных учреждений, на базе которых начали работать школьные экологические агентства, взявшие под свой контроль реки, озера и лесные уголки, расположенные рядом с населенными пунктами.

Победа во Всероссийском конкурсе дает возможность юным друзьям национального парка «Бикин» принять участие в Международном слёте Друзей заповедных островов, который состоится в сентябре этого года в Хакасии.

«Мы рады, что благодаря проекту «Нас объединил Бикин!» и приглашению ребят на слет в Хакассию теперь о самом молодом на Дальнем Востоке национальном парке «Бикин» узнает вся Россия. Для юных исследователей – друзей нацпарка – это прекрасная возможность распространить опыт работы школьных экологических агентств по контролю за экологическим состоянием территорий, рассказать о нетронутых лесах бассейна реки Бикин и амурском тигре, – говорит руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России, координатор программы малых грантов «Амурская природоохранная коалиция» Елена Федичкина. – Мы поздравляем ребят с замечательной победой и желаем не останавливаться на достигнутом!»

Бассейн реки Бикин – один из последних на Дальнем Востоке и самый крупный в Северном полушарии нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов. На этой территории собраны все сокровища дальневосточной флоры и фауны. Именно здесь в 2015 году, в среднем и верхнем течении реки, был создан национальный парк «Бикин» площадью 1, 16 млн. га. Русской Амазонкой именуют Бикин натуралисты всего мира, и каждый мечтает попасть в дебри его тайги. Для жителей же Пожарского района Приморья, где расположен нацпарк, это малая Родина. А значит, территория заботы и место приложения своих сил.

Благодаря проекту «Нас объединил Бикин!» природные участки вокруг сел стали мониторинговыми площадками, где на протяжении шести месяцев школьниками Пожарского района и их учителями реализовывались проекты по изучению влияния деятельности человека на природу, созданию карты уникальных природных уголков, разработке экологических маршрутов и эко-просветительских площадок. В этой важной работе им помогали ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН и научно-общественного координационного центра «Живая вода», специалисты районного управления образования и директора школ.

Деятельность юных исследователей, направленная на сохранения целостности экосистемы реки Бикин, была поддержана руководством ФГБУ «Национальный парк «Бикин». В декабре 2016 года между Парком и СЭОО «Первоцвет» было подписано соглашение о сотрудничестве в области экологического просвещения населения, а школьные экологические агентства объединились в Клуб друзей национального парка «Бикин».

«В Год экологии и особо охраняемых природных территорий юные исследователи стали настоящими помощниками национальному парку. Они не только сами активно включились во «Всероссийский заповедный урок», но и провели в своих школах более 20 занятий для 400 учащихся 1-11 классов. Заповедные уроки прошли в селах Губерово, Новостройка, Верхний Перевал, Федосьевка, Соболиный, Красный Яр, поселка Лучегорск, – поделилась Наталия Продан, председатель СЭОО «Первоцвет».

В марте 2017 года школьники Пожарского района рассказали о результатах своей работы на Дальневосточной молодёжной экологической конференции «Человек и биосфера». Проекты детей были высоко оценены жюри и получили 4 призовых места и 1 победу в номинации. А ведущее экологическое агентство «Веснянка» п. Лучегорск удостоилось высшей награды НОКЦ "Живая вода" - премии Б.В. Преображенского за большой вклад в сохранение своей малой Родины. Победа проекта «Нас объединил Бикин!» во Всероссийском конкурсе и приглашение на Международный слёт Друзей заповедных островов стали признанием заслуг школьных экологических агентств Пожарского района Приморья в деле сохранения заповедных территорий России.

На фото ©СЭОО «Первоцвет»: Участники экологической школы в с. Красный Яр, август 2016 г.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: нацпарк  Бикин  wwf 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Территория
18 Мая 2017, 09:23
Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники Мировые СМИ в связи с американским эсминцем, отправленным к Корейскому полуострову, пугали третьей мировой войной. Вдруг началось?!
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
17 Мая 2017, 10:30
Яйца журавлей летят в Хинганский заповедник со всей России и Чехии Географическое положение на стыке отрогов Малого Хингана и Архаринской низменности (Амурская область), в зоне взаимопроникновения нескольких флористических и фаунистических комплексов, обусловило огромное разнообразие растительного и животного мира Хинганского заповедника. В этом он один из лидеров среди охраняемых территорий Дальнего Востока.
статьи раздела
Компании
17 Мая 2017, 09:00
В Приморье большая стройка вписывается в ТОР "Строительная отрасль Дальневосточного федерального округа в рамках реализации долгосрочных проектов" – тема 119-го заседания Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, которое состоялось 27 апреля 2017 года в рамках деловой программы 24-й Международной строительной выставки "Город".
статьи раздела
Проект ДК
16 Мая 2017, 16:45
Найдя свой стиль, можно закрепить традицию Приморье все больше становится площадкой для интернационального бизнеса. Насколько это изменит среду обитания местных жителей? Насколько сегодня актуально сохранить архитектуру Приморского края русской, а облик городов европейским? Об этом "Дальневосточный капитал" говорил с представителями профессионального сообщества архитекторов и проектировщиков.
статьи раздела
Регион сегодня
11 Мая 2017, 11:45
Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика