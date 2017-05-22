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Юные приморцы отправятся на Международный слёт друзей заповедных островов в Хакасию
Конкурс проводился ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках Всероссийского заповедного урока и был посвящен 100-летию заповедной системы, Году экологии и особо охраняемых природных территорий. С начала марта более 500 победителей региональных экологических конференций со всей России представили свои проекты эколого-просветительской и природоохранной направленности, реализованные в 2016-2017 годах. Из 250 допущенных на конкурс работ жюри выделило 32. Проект социально-экологической общественной организации «Первоцвет» с участием школьников Пожарского района Приморского края «Нас объединил Бикин!» признан лучшим в номинации «Исследования и современные технологии для заповедных островов».
«Как признались нам организаторы конкурса, масштаб работы юных исследователей Пожарского района Приморья их впечатлил, - рассказала Марина Лифанова, координатор проекта «Нас объединил Бикин!». – В 2016 году наша общественна организация «Первоцвет» стала участником программы малых грантов WWF России «Амурская природоохранная коалиция», реализуемой в бассейне Амура при поддержке Европейского Союза. Это дало возможность создать учебно-практическую площадку для школьников Пожарского района по изучению методов экологического контроля за состоянием рек и окружающей среды. В исследовательскую деятельность было вовлечено 11 образовательных учреждений, на базе которых начали работать школьные экологические агентства, взявшие под свой контроль реки, озера и лесные уголки, расположенные рядом с населенными пунктами.
Победа во Всероссийском конкурсе дает возможность юным друзьям национального парка «Бикин» принять участие в Международном слёте Друзей заповедных островов, который состоится в сентябре этого года в Хакасии.
«Мы рады, что благодаря проекту «Нас объединил Бикин!» и приглашению ребят на слет в Хакассию теперь о самом молодом на Дальнем Востоке национальном парке «Бикин» узнает вся Россия. Для юных исследователей – друзей нацпарка – это прекрасная возможность распространить опыт работы школьных экологических агентств по контролю за экологическим состоянием территорий, рассказать о нетронутых лесах бассейна реки Бикин и амурском тигре, – говорит руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России, координатор программы малых грантов «Амурская природоохранная коалиция» Елена Федичкина. – Мы поздравляем ребят с замечательной победой и желаем не останавливаться на достигнутом!»
Бассейн реки Бикин – один из последних на Дальнем Востоке и самый крупный в Северном полушарии нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов. На этой территории собраны все сокровища дальневосточной флоры и фауны. Именно здесь в 2015 году, в среднем и верхнем течении реки, был создан национальный парк «Бикин» площадью 1, 16 млн. га. Русской Амазонкой именуют Бикин натуралисты всего мира, и каждый мечтает попасть в дебри его тайги. Для жителей же Пожарского района Приморья, где расположен нацпарк, это малая Родина. А значит, территория заботы и место приложения своих сил.
Благодаря проекту «Нас объединил Бикин!» природные участки вокруг сел стали мониторинговыми площадками, где на протяжении шести месяцев школьниками Пожарского района и их учителями реализовывались проекты по изучению влияния деятельности человека на природу, созданию карты уникальных природных уголков, разработке экологических маршрутов и эко-просветительских площадок. В этой важной работе им помогали ученые Биолого-почвенного института ДВО РАН и научно-общественного координационного центра «Живая вода», специалисты районного управления образования и директора школ.
Деятельность юных исследователей, направленная на сохранения целостности экосистемы реки Бикин, была поддержана руководством ФГБУ «Национальный парк «Бикин». В декабре 2016 года между Парком и СЭОО «Первоцвет» было подписано соглашение о сотрудничестве в области экологического просвещения населения, а школьные экологические агентства объединились в Клуб друзей национального парка «Бикин».
«В Год экологии и особо охраняемых природных территорий юные исследователи стали настоящими помощниками национальному парку. Они не только сами активно включились во «Всероссийский заповедный урок», но и провели в своих школах более 20 занятий для 400 учащихся 1-11 классов. Заповедные уроки прошли в селах Губерово, Новостройка, Верхний Перевал, Федосьевка, Соболиный, Красный Яр, поселка Лучегорск, – поделилась Наталия Продан, председатель СЭОО «Первоцвет».
В марте 2017 года школьники Пожарского района рассказали о результатах своей работы на Дальневосточной молодёжной экологической конференции «Человек и биосфера». Проекты детей были высоко оценены жюри и получили 4 призовых места и 1 победу в номинации. А ведущее экологическое агентство «Веснянка» п. Лучегорск удостоилось высшей награды НОКЦ "Живая вода" - премии Б.В. Преображенского за большой вклад в сохранение своей малой Родины. Победа проекта «Нас объединил Бикин!» во Всероссийском конкурсе и приглашение на Международный слёт Друзей заповедных островов стали признанием заслуг школьных экологических агентств Пожарского района Приморья в деле сохранения заповедных территорий России.
На фото ©СЭОО «Первоцвет»: Участники экологической школы в с. Красный Яр, август 2016 г.
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