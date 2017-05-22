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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Мая, 01:44 |
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Продукты питания Приморья пришлись по вкусу корейцам
Участие бизнес-делегации из Приморья в международной выставке пищевой индустрии «Сеул Фуд 2017» стало возможным благодаря краевому Центру развития экспорта.
В выставке участвовали компании «Владивостокский рыбный комбинат», «Форвард Трейд», «ПК Лимонник», «Ти Поинт», «МТП», «Мореолл», «Сибирский лес». В международном павильоне на объединенном стенде краевого Центра развития экспорта под лозунгом «Сделано в Приморье» бизнесмены представили широкий ассортимент рыбной продукции, морепродукты, продукцию из цикория, дары дальневосточной тайги, чагу, чай.
Выставка стала показателем готовности приморских экспортеров к сотрудничеству с азиатскими партнёрами. Так, руководитель ООО «ВРК» Дмитрий Куценко отметил, что выставка дала возможность изучить вкусы потенциальных потребителей из Южной Кореи.
«До этого могли ориентироваться на вкусы корейских партнеров, которые приезжали к нам во Владивосток. В этот раз мы воспользовались представленной нам возможностью и проанализировали вкусовые предпочтения корейских потребителей на основе дегустаций, в которых приняли участие не одна-две компании, а большое количество посетителей выставки, среди которых были представители крупных компаний, производители, дистрибьюторы крупных сетей супермаркетов и представители HoReCa. При поддержке Центра развития экспорта мы продолжим участвовать в подобных выставках, чтобы выйти на азиатские рынки», – уточнил он.
Генеральный директор центра Сергей Казаков подчеркивает, эффект от подобных мероприятий часто гораздо выше других видов продвижения.
«Важное значение имеет мониторинг после проведения выставки, соцопрос, объективная оценка удачных и неудачных моментов при подготовке и проведении мероприятия в целом. Мы оказываем содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, а также делаем все возможное, чтобы повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности экспортоориентированных предприятий», – отмечает он.
Напомним, Центр развития экспорта Приморского края создан в 2013 году приказом Губернатора Владимира Миклушевского. Он оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами. При этом услуги центра предоставляются бесплатно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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