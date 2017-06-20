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26 Июля 2017, 12:05 | Регион сегодня

Представительная делегация Республики Кореи в составе 300 человек приедет на ВЭФ-2017

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Республики Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёком. Участники встречи подробно обсудили взаимодействие представителей двух стран на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября.

В состав делегации Республики Кореи на третьем Восточном экономическом форуме войдут около 300 официальных лиц, представителей бизнеса и СМИ, сообщил Пак Ро Бёк -., подчеркнув, что делегацию возглавит Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам организации странового бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» в рамках деловой программы третьего Восточного экономического форума. Предполагается, что в этом году бизнес-диалог будет ориентирован на рассмотрение конкретных проектов, которые могут быть реализованы на Дальнем Востоке.

Ожидается, что в рамках ВЭФ фонд «Росконгресс» подпишет меморандумы о сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) и с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA). Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и KOTRA.

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул, что активное участие Республики Кореи в многосторонних мероприятиях будет способствовать налаживанию делового сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями на качественно новом уровне.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Республика Кореи  ВЭФ 


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