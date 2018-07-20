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Пять инвесторов готовы стать резидентами промышленного парка "Надеждинский" в Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросу создания Надеждинского промышленного парка. Открывая совещание, глава региона отметил, что заявка на создание территории опережающего развития в Надеждинском районе уже направлена в Минвостокразвития, сообщилил журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе администрации Приморского края.
«Проект был рассмотрен на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. Промышленный парк «Надеждинский» вошел в число приоритетных проектов для размещения в Дальневосточном регионе. Разработанную концепцию площадки поддерживают независимые эксперты и бизнес-сообщество», – заявил Владимир Миклушевский.
«В качестве резидентов парка рассматриваются инвесторы с проектами машиностроения, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, производства строительных материалов, производственной логистики. Все проекты ориентированы на экспорт и импортозамещение», – отметил директор департамента экономики и стратегического развития Приморья Николай Дубинин.
В настоящее время якорный инвестор – ООО «Инком ДВ» – с проектом строительства мультимодального транспортно-логистического комплекса уже завершил проектные работы «сухого порта».
«Строительство планируется начать в первом квартале 2015 года. Объем частных инвестиций уже составил 100 миллионов рублей», – продолжил Николай Дубинин.
По его словам, резидентами парка также готовы стать ООО «Невада-Восток» с проектом создания производственно-распределительного центра и ООО «Приморский кондитер» с проектом строительства кондитерской фабрики. Общий объем предполагаемых инвестиций составит более 9 миллиардов рублей.
«Всего на рассмотрение поступило пять заявок от инвесторов на включение в перечень резидентов парка. Это проекты создания производств пластиковой тары и упаковки, полимер-композитных изделий, строительных материалов», – доложил он.
На территории парка «Надеждинский» возможно разместить до 30 инвесторов. Для этого будет создана единая схема обеспечения парка транспортной, дорожной и инженерной инфраструктурой с точками подключения участка каждого резидента.
В настоящее время продолжаются работы по созданию инфраструктуры.
«В прошлом году завершено строительство примыканий к автомобильной дороге «Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл», что позволяет въезжать на территорию парка
со стороны как Надеждинского района, так и Владивостока, Хабаровска. Также произведен ремонт автомобильной дороги «Владивосток-Де-Фриз-мыс Шмидта», – рассказал Николай Дубинин.
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