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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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Во Владивостоке состоится международный инвестиционный форум и выставка "Агро Дальний Восток и Сибирь"
Цель форума – объединить ключевых игроков АПК Дальнего Востока и Сибири для обсуждения стратегий развития отрасли в изменившейся экономической и геополитической ситуации, привлечение финансирования в инновационные проекты региона и создания бизнес-площадки для обсуждения перспектив сотрудничества и заключения новых контрактов.
В форуме и выставке «Агро Дальний Восток и Сибирь» примут участие более 250 лидеров индустрии: руководители крупнейших агрохолдингов, производств, инвестиционных компаний и торговых сетей, главы и министры сельского хозяйства субъектов Дальнего Востока и Сибири, генеральные и технические директора сервисных компаний, производители сельскохозяйственной техники и многие другие.
В повестке дня форума перспективы создания индустриальных парков, АПК кластеров и ТОРов в регионе, развитие инфраструктуры, создание транспортных коридоров и сбытовой сети, строительство оптово-логистических центров и хранилищ. Участники масштабного мероприятия познакомятся с инвестиционными проектами регионов (строительство теплиц, сахарное производство, рыболовство и морепродукты, рисоводство, соеводство, оленеводство, производство и переработка молочной и мясной продукции и т.д.).
На площадках форума будут презентованы возможности для инвесторов и партнеров из России, СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы; наилучшие доступные отечественные и зарубежные технологии и оборудование для АПК Дальнего Востока и Сибири. Речь будет идти о проблемах импортозамещения и локализация производства оборудования в регионе. Отдельная секция будет посвящена развитию кадрового потенциала АПК региона, стратегии по подготовке и удержанию агрономических кадров в регионе.
Если вы хотите принять участие в мероприятии в качестве делегата, докладчика или спонсора, пожалуйста, обращайтесь к Дарье Квасницыной DKvasnitsyna@vostockcapital.com
Телефон в Москве: +7 499 505 1505 доб. 416
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Журнал "Дальневосточный капитал".
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