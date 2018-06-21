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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 00:39 |
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Первый Ысыах этого года пройдет во Владивостоке на берегу моря
Ожидается яркое и самобытное проведение обрядов благословения Алгыс делегацией из Хангаласского улуса Якутии.
Также гостей порадует концерт мужского квинтета Государственного вокального ансамбля «Туймаада» - лауреата всероссийских и международных конкурсов, фестивалей народного песенного творчества (Москва, Псков, Санкт-Петербург, Польша, Италия, Украина, Франция, Испания, Бельгия, Япония), которые днем ранее выступят с концертной программой «Разговор со счастьем» в большом зале Приморской краевой филармонии.
Ысыах – это уникальное духовное богатство якутского народа. По общему мнению, Ысыах во Владивостоке из года в год созывает все больше и больше друзей и позволяет более полно познать достояние якутского народа, его историю и традиции.
Приглашаем жителей Приморского края на праздник встречи лета!
Программа:
12:00 Церемония открытия праздника. Алгыс (обряд благословения)
13:00 Осуохай – национальный хоровод с участием всех присутствующих
13:30 – Обед по тюсюлгэ
14:30 Концерт Государственного ансамбля «Туймаада»
Выступление творческих коллективов Хангаласского улуса
16:00 Национальные спортивные состязания среди юношей «Юрюнг Уолан»
Конкурс среди девушек «Туйаарыма Куо»
18:00 Молодежная программа
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