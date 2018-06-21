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27 Ноября 2014, 18:21 | Регион сегодня

Пожарные и инспектора нацпарка "Земля леопарда" вооружены против пожара

WWF России помогает сохранять от пожаров места обитания дальневосточного леопарда

Новую партию противопожарного оборудования и полевого обмундирования от WWF России получили в этом осеннем пожароопасном сезоне на Юго-Западе Приморья добровольные пожарные и инспектора нацпарка «Земля леопарда», сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Сохранение от пожаров ареала дальневосточного леопарда - одна из приоритетных задач WWF России. Юго-Запад Приморского края – единственное место в России, где обитает эта краснокнижная кошка, самая редкая на планете: по данным последнего учета в дикой природе их осталось порядка 50. Утрата местообитаний из-за опустошительных пожаров является одной из угроз популяции дальневосточного леопарда.

Очередная партия противопожарного оборудования и обмундирования приобретена WWFРоссии в 2014 году. Это 65 специальных камуфляжных костюмов, рации, генераторы, кусторезы, рупоры, аппараты воздушного тушения. Большая часть уже передана инспекторам ФГБУ «Земля леопарда», военным и гражданским лесникам, а также лесопожарным группам добровольцев в селах Хасанского района Приморья. Благодаря помощи сторонников WWF всем необходимым для работы в лесу обеспечены 12 таких лесопожарных формирований. Одно из них создано в поселке Славянка этой осенью.

«Нашу территорию теперь будет «прикрывать» новая бригада из 9 человек, созданная на базе производственного участка предпринимателя Павла Пейко. Ребята молодые, все местные, болеющие за родную природу, - говорит Николай Зайцев, специалист отдела ГО и ЧС Славянского городского поселения. - Без соответствующей подготовки, экипировки и оснащения на пожарах людям делать нечего. От WWF они обеспечены нормативными документами, картами, воздуходувками, рациями, полевым снаряжением, одеждой и огнезащитными костюмами «Шанс», а отдел ГО и ЧС поселения через свое финансирование поможет с арендой автомобиля и оплатой суточных. Впереди у бригады стажировка при профилактических отжигах, а потом самостоятельная работа на местности, в лесу».

После создания в 2012 году ФГБУ «Земля леопарда», взявшего под охрану 280 тыс. га местообитаний редкого зверя, WWF сосредоточил основные усилия на приграничных с нацпарком территориях. В этом пожароопасном сезоне на начало ноября при содействии WWF России обновлено более 22 км противопожарных минерализованных полос: западнее Барановского хребта, по левому притоку реки Гладкой и около Безверховского перевала. Часть работ проведена вблизи посадок кедра корейского на территории национального парка «Земля леопарда».

«Такая деятельность проводится ежегодно по сезонам и практически сложилась территориальная схема, где полосы по приоритетным площадям для лесного восстановления обновляются за счет бюджета Фонда, - говорит Андрей Фереферов, координатор противопожарных проектов Амурского филиала WWF в местах обитания дальневосточного леопарда. - В нашем распоряжении имеются данные космического мониторинга по пожарам в этом регионе за последние 18 лет.Если посмотреть на карту с наложением по годам, то четко виден ярко красный пояс, который в виде огненной удавки пролегает через Нежино, Кравцовку, Занадворовку, Барабаш, Приморское, Безверхово и далее на юг. Он повторяет маршрут железной дороги и автомобильной трассы. Горит там, где люди. Поэтому мы продолжаем работать с местным населением, стараясь достучаться до каждого».

Пожары превращают полноценные леса в редколесье или масштабные пустоши, в тисках огня порой оказывается и сам леопард. От дыма и огня животные и птицы спасаются бегством, и, возможно, найдут себе убежище. А какое другое жилье и другую природу найдут себе люди? Об этом - новый документальный фильмWWFРоссии «Земля леопарда в огне». В Хасанском районе его уже увидели зрители кабельного телеканала «Славянская волна». Этот 18-минутный фильм, где о проблеме пожаров и ответственности за их возникновение говорят местные жители - школьники, учителя, и лесники, сотрудники пожарной охраны, представители власти, прокуратуры, - регулярно показывают на жидкокристаллическом экране, установленном в центре Славянки. Для WWFи МЧС России это хорошее подспорье для проведения противопожарной пропаганды.

«Фильм «Земля леопарда в огне», снятый по инициативе WWFРоссии, позволяет более эффективно проводить тематические занятия в школах и трудовых коллективах на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности в лесу. Здесь говорится не только про ущерб природе, но иоб уголовной и административной ответственности, как задымленность влияет на здоровье человека, – поясняет подполковник внутренней службы Олег Неглядов, начальник отдела по Хасанскому району УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, один из героев этого киноролика. - Осенний пожароопасный период «отметился» пока только одним крупным лесным пожаром и держит в обычном рабочем напряжении все силы, задействованные в обнаружении и ликвидации огня. Но стоит сухая, без осадков погода, условия для пожаров просто идеальные. Поэтому мы взываем к разуму людей и напоминаем, что с 15 октября в Хасанском районе официально введен особый режим для землепользователей, охотпользователей, запрет по посещению лесов для местных жителей и приезжих».

Сохраним дом леопарда от пожаров!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

С 2005 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) осуществляет проект, направленный на сохранение лесов Юго-Западного Приморья от пожаров и их последующую реконструкцию. За эти годы лесопожарным группам добровольцев и в ООПТ передано 132 единиц противопожарного оборудования, обновлены десятки километров минерализованных полос, регулярно организуется обучение людей по специализации «руководитель тушения лесных пожаров».С2013 года противопожарные проекты реализуются в рамках трехстороннего Соглашения, заключенного между администрацией Хасанского района Приморского края, ФГБУ «Земля леопарда» и Амурским филиалом WWF России.

Автор фото - Андрей Фереферов / WWFРоссии.

Журнал "Дальневосточный капитал". ​ 

 

 

Теги: wwf  Земля леопарда 


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