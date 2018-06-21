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Пятница| 06 Июля, 22:04 |
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В зону свободного порта Владивосток может быть включено все побережье и аэропорт
Правительство РФ сегодня активно работает над разработкой концепции свободного порта Владивостока. Ряд предложений уже получен, среди них есть по-настоящему революционные.
Об этом заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил сегодня, в ходе общения с приморскими журналистами.
«Есть предложения сделать все побережье Приморского края свободным портом. Есть революционные предложения – перенос зоны растаможивания товаров и объявление всей территории Владивостока зоной, свободной от таможенных платежей, если грузы будут перерабатываться в черте города», - отметил Юрий Трутнев.
Он добавил, что все эти предложения будут разделены на ряд «корзин». Часть из них будут внедрены на большей территории, другие – на меньшей. Также, по мнению вице-премьера, есть предложение включить в зону свободного порта аэропорт Владивостока, и оно достаточно перспективное.
«Все эти проекты, однако, не должны уменьшать доходы бюджета Российской Федерации. Задача свободного порта Владивосток – создать на территории привлекательные условия, чтобы сюда заходили суда», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Полномочный представитель Президента также отметил, что при реализации проекта свободного порта его инструменты и механизмы будут в определенной степени взаимодействовать с территориями опережающего развития и их налоговыми и таможенными льготами.
По словам Юрия Трутнева, на создание полной концепции свободного порта Владивосток Правительство отводит три месяца. Затем проект должен будет пройти согласование с различными государственными органами.
«Рассчитываю, что до конца текущего года мы точно этот механизм должны создать», - акцентировал вице-премьер.
Напомним, предоставить Владивостоку статус свободного порта с облегченным налоговым режимом предложил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию 4 декабря. Такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма.
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