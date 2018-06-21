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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:13 |
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Площадки для локализации производства ветряков в Приморье ищут РАО ЭС Востока и Komaihalte
Вопросы локализации оборудования обсуждались на встрече руководителей РАО ЭС Востока и Komaihaltec inc. с представителями промышленных предприятий Приморского края и администрации г. Владивостока.
К настоящему моменту РАО ЭС Востока определило общий потенциал реализации проектов ветрогенерации в изолированных зонах ДФО – 147 установок совокупной мощностью 44 МВт. В свою очередь, Komaihaltec представила требования к заводам-изготовителям. Отбор участников проекта будет вестись в том числе и с учетом создания Территорий опережающего развития, а также нового таможенного режима Владивостока.
Совместная деятельность РАО ЭС Востока и Komaihaltec по локализации производства ветроустановок на Дальнем Востоке ведется в соответствии с подписанным в Токио в октябре прошлого года меморандумом о взаимопонимании. Компаниями сформирована совместная рабочая группа, разработана дорожная карта, определены технические требования к площадкам размещения производств. Представители японских компаний уже предварительно посетили ряд предприятий Приморья. Следующим шагом станет обмен инженерно-техническими делегациями. Японские специалисты посетят заводы Приморья, чтобы оценить пригодность потенциальных площадок для локализации элементов ВЭУ, а представители российских предприятий отправятся в Японию, чтобы изучить, как подобное производство организовано там.
«Уверен, что наша программа по развитию ВИЭ сформирует значительный портфель заказов для такого производства, - подчеркнул Алексей Каплун. – За последние годы мы достигли неплохих результатов во внедрении объектов альтернативной энергетики на Дальнем Востоке, и теперь наша задача – перенести изготовление необходимого оборудования в ДФО».
Комплексная программа «РАО Энергетические системы Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики предполагает до 2020 года строительство на Дальнем Востоке 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт. На данный момент в регионе функционируют 13 солнечных станций в Республике Саха (Якутия) и 4 ветроэнергетических комплекса в Камчатском крае, Сахалинской области и Республике Саха (Якути).
В 2015 году РАО ЭС Востока и Komaihaltec inc. реализовали проект по строительству ветряной электростанции и системы интеллектуальных сетей в п. Усть-Камчатск (Камчатский край). Проект в Усть-Камчатске имеет потенциал, чтобы стать основой для внедрения ветровой энергетики и систем интеллектуальных сетей во многие российские изолированные города.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «ДЭК», ПАО АК «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ПАО «РАО ЭС Востока», составляет 8 924 МВт; тепловая мощность - 17 973 Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения более 104 тыс. км. Основной акционер – ПАО «РусГидро».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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