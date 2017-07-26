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28 Июля 2017, 15:59 | Регион сегодня |

Гости третьего ВЭФ во Владивостоке побывают на съемочной площадке

Интерактивная зона, стилизованная под съемочную площадку, дополнит павильон Приморья, который будет открыт для участников третьего Восточного экономического форума в рамках фестиваля "Улица Дальнего Востока" на набережной ДВФУ.

Здесь разместятся девять павильонов субъектов ДФО. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь». Гости площадки смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, на площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!».

«Мы готовим экспозицию, стилизованную под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Здесь будет работать профессиональный оператор, который запишет видеопожелания гостей форума, к концу ВЭФ будет смонтирован фильм. Здесь же все желающие смогут сфотографироваться и оставить свои данные, чтобы попасть в актерскую базу для массовки. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом», – рассказали специалисты.

В брендированном трейлере для гримерки артистов будет размещена информация о международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который откроется во Владивостоке сразу по окончании форума. Гости павильона смогут узнать об уникальной краевой Кинокомиссии – первой государственной кинокомиссии, созданной на территории Российской Федерации.

Побывать на фестивале смогут не только участники ВЭФ, но и остальные жители и гости Приморья. Планируется также, что в течение нескольких дней после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» будут организованы экскурсии для детей.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

В этом году Восточный экономический форум пройдет на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

В прошлом году Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Улица Дальнего Востока  ВЭФ 


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