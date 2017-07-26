|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Июля, 18:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Гости третьего ВЭФ во Владивостоке побывают на съемочной площадке
Здесь разместятся девять павильонов субъектов ДФО. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь». Гости площадки смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.
Как сообщили в краевом департаменте культуры, на площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!».
«Мы готовим экспозицию, стилизованную под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Здесь будет работать профессиональный оператор, который запишет видеопожелания гостей форума, к концу ВЭФ будет смонтирован фильм. Здесь же все желающие смогут сфотографироваться и оставить свои данные, чтобы попасть в актерскую базу для массовки. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом», – рассказали специалисты.
В брендированном трейлере для гримерки артистов будет размещена информация о международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который откроется во Владивостоке сразу по окончании форума. Гости павильона смогут узнать об уникальной краевой Кинокомиссии – первой государственной кинокомиссии, созданной на территории Российской Федерации.
Побывать на фестивале смогут не только участники ВЭФ, но и остальные жители и гости Приморья. Планируется также, что в течение нескольких дней после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» будут организованы экскурсии для детей.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».
В этом году Восточный экономический форум пройдет на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.
В прошлом году Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
- Гости третьего ВЭФ во Владивостоке побывают на съемочной площадке
- Для иностранных участников ВЭФ-2017 во Владивостоке вводится безвизовый режим
- 22 амурских тигра возглавляют "великолепную четверку" Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
- Представители Канадской Деловой Ассоциации в России и Евразии (CERBA) примут участие в ВЭФ-2017
- Представительная делегация Республики Кореи в составе 300 человек приедет на ВЭФ-2017
- Молодежная повестка впервые включена в программу Восточного экономического форума
- Соглашение о сотрудничестве между ВМТП и портом Пусан подготовит рабочая группа
- На ВЭФ-2017 представят 17 дальневосточных территорий опережающего развития
- На Восточном экономическом форуме впервые состоится бизнес-диалог Россия – Индия
- Блогеры со всей страны собрались во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.