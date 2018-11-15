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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 10:03 |
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В Приморье создается первый винодельческий кооператив
Благодаря программе «Дальневосточный гектар» в Приморском крае появляется первый винодельческий кооператив. Александр Бутенко с супругой оформил земельные участки в селе Золотая Долина Партизанского района и нашел единомышленников. На своем «дальневосточном гектаре» он начал обустраивать селекционную станцию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
«Я работаю в Москве, а сам из Находки, там и прописан. Виноградарством увлекся давно и уже 2011 году приобрел землю, на которой начал высаживать лозу. За тем, как воплощается в жизнь идея о «дальневосточных гектарах», следили с самого первого дня, ведь требовалось расширяться, а средств не хватало», - рассказывает Александр Бутенко. «По сути программа дает возможность для упрощенного создания кооператива – люди могут бесплатно взять землю, выбрать для себя направление деятельности и легко присоединиться к нашему объединению. При поддержке АРЧК ДВ мы решились – взяли землю, чтобы открыть кооператив, обустроить селекционную станцию и складские помещения».
По его словам, в проекте примут участие не менее 30 получателей «дальневосточных гектаров», на базе которых открыто два сельскохозяйственных потребительских кооператива: снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Кооперация позволяет участникам снизить затраты на реализацию проекта и существенно его масштабировать.
«Проект «Дальневосточного виноградаря» невозможно реализовать в одиночку, ведь нужна дорогостоящая техника и проведение масштабных селекционных работ. Мы находимся в самом начале пути – виноградарство, это непростое дело и до большого урожая надо три – четыре года», - рассказывает Александр. «Для обеспечения проекта посадочным материалом мы создаем селекционную станцию – к следующей осени будет отработана технология выращивания винограда и заготовлено 5 тысяч саженцев. Кроме того, при установке столбов-шпалер для селекционной станции, мы уже отработали схему коллективного использования техники, которую предоставил один из участников кооперации. Уже сейчас видим эффективность выбранной модели, так как за счет объединения удается здорово экономить».
В планах кооператоров не только создать винодельческую отрасль на Дальнем Востоке, но и вести сопутствующие бизнесы. Помимо виноградников, винодельни и погребов планируется обустроить пасеку и добывать элитный мед, а также проводить туристические и обучающие мероприятия. На территории предприятии будет организовано проведение семинаров, мастер-классов, мероприятий всевозможных форматов (начиная от йоги и заканчивая дегустацией меда, вина и других продуктов), а также оборудованы места отдыха для туристов. «Мы мечтаем развивать экотуризм, ведь наши гектары расположены в необычайно красивом месте – живописная долина обрамлена горными хребтами с отвесными скалами и водопадами», - поделился планами Александр Бутенко.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.
Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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