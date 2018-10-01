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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 19:54 |
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Агрофорум Сибири и Дальнего Востока завершил свою работу во Владивостоке
Участники форума обсудили наиболее актуальные вопросы развития агропромышленной отрасли Дальнего Востока и Сибири, дискуссии состоялись по ряду ключевых вопросов, связанных с эффективностью производства в экономических и природных условиях восточных территорий страны, практикой землепользования, перспектив малых форм хозяйствования и др. Бизнес представил свои проекты, поделился опытом их реализации на различных территориях. В то же время представители китайской делегации рассказали об условиях особых экономических зон в КНР и выразили надежду на развитие более тесного сотрудничества в области сельского хозяйства. О намерении инвестировать в российские проекты рассказала старший вице-президент Российско-Китайского инвестиционного фонда Ольга РЫЖКОВА. По ее словам, к сегодняшнему дню уже инвестировано $600 млн. и пока остаются свободным $1,4 млрд., которые Фонд готов вложить в акционерные капиталы, в том числе в сельскохозяйственные проекты.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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