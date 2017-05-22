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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Мая, 09:27 |
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Во Владивостоке раскроют секреты XV международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого"
Региональный журнал для деловых кругом выступает информационным партнером XV международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
Впервые за 15 лет работы кинофестиваля, организаторы отказались от традиционного формата пресс-конференции. 2 июня, в 15.00 всех представителей медиа ждут на пресс-ланч в гастробаре GUSTO. Нетрадиционная обстановка, открытая дискуссия между организаторами и представителями СМИ, неформальное общение – в этом году любые предложения и пожелания принимаются к рассмотрению.
Журналисты смогут задать интересующие вопросы тем людям, которые не первый год работают над кинофестивалем. Гостей ждут:
Ефим Звеняцкий, генеральный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Наталья Шахназарова, исполнительный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Юрий Гончаров, программный директор МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Андрей Василенко, отборщик МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Наталья Тимофеева, куратор кинопоказа и специальных программ МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;
Татьяна Артемьева, руководитель пресс-службы МКФ стран АТР «Меридианы Тихого»;.
Сбор гостей в 15:00.
В программе:
15:00 – 16:00 Информация о процессе работы над юбилейным кинофестивалем, открытая дискуссия, вопросы СМИ
16:00 – 17:00 Неформальное общение, легкий фуршет.
Для аккредитации: press@pacificmeridianfest.ru
Татьяна Артемьева +7 914 790 5560
Полина Степаненко +7 902 480 71 08
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