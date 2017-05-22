|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Мая, 09:26 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Международный аэропорт Владивосток признан самым динамично развивающимся в СНГ
Представителю воздушной гавани Приморского края были вручены кубок и почетная грамота от президента Ассоциации «Аэропорт» ГА, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».
Отметим, звание «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» присуждается аэропорту за наилучшие показатели в отчетном году по следующим критериям:
- производственно-финансовые показатели деятельности аэропорта за год;
- развитие материально-технической базы аэропорта;
- повышение уровня обслуживания пассажиров;
- повышение заинтересованности авиакомпаний в полетах;
- обеспечение безопасности полетов в аэропорту.
- На сегодняшний день АО «МАВ» занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока в Дальневосточном регионе. Высокая награда ассоциации – это заслуга всего трудового коллектива в стремлении не останавливаться на достигнутом, - отметил генеральный директор АО «МАВ» Игорь Лукишин, - команда аэропорта продолжает вести активную работу по развитию маршрутной сети, а также повышению уровня сервиса. Наша задача - соответствовать самым высоким международным стандартам и требованиям по качеству обслуживания пассажиров.
Напомним, конкурс «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» проводится среди аэропортов-членов ассоциации ежегодно. Цель конкурса - обеспечение успешного развития и конкурентоспособности аэропортов стран-участниц СНГ на внутреннем и международном рынках, повышение уровня обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности полетов, а также совершенствование инфраструктуры авиапредприятий.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Международный аэропорт Владивосток» (АО «МАВ») – по итогам 2016 г. является лидером среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири, как по международному пассажиропотоку, так и по общему прямому пассажиропотоку. В 2016 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 1,85 млн. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает порядка 45 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и зарубежные авиакомпании. Аэропорт может принимать любые типы воздушных судов. ВПП оборудована по II-й категории ИКАО. Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн. пассажиров, соответствует уровню «С» IATA. Официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook, Twitter.
- По маршруту Владивосток – Благовещенск до сентября будет курсировать беспересадочный купейный вагон
- Во Владивостоке откроют первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику
- Инвесторы из Японии намерены создать реабилитационно-восстановительный центр во Владивостоке
- Международный аэропорт Владивосток признан самым динамично развивающимся в СНГ
- Во Владивостоке раскроют секреты XV международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого"
- Продукты питания Приморья пришлись по вкусу корейцам
- Юные приморцы отправятся на Международный слёт друзей заповедных островов в Хакасию
- Владивостокский морской торговый порт ускорил маневровые работы с транспортными платформами в 3-4 раза
- Резидент Свободного порта Владивосток откроет производство источников бесперебойного питания
- В Приморье в Лазовском заповеднике экомаршрут "Тропою тигра" готов к приему туристов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.