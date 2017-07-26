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29 Июля 2017, 12:04 | Регион сегодня

В Приморье Mazda намерена производить 50 тысяч двигателей в год

По предварительным оценкам, объем планируемых инвестиций составит свыше 2 млрд рублей

Правительство России утвердило предложение Минвостокразвития по расширению границ приморской ТОР «Надеждинская» для включения в список резидентов компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», которая планирует расширять свое производство в Приморском крае. Соответствующее Постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«Благодаря расширению границ ТОР, инвестор сможет воспользоваться льготным налоговым режимом и административными преференциями. Это позволит компании начать производство обновленных моделей бренда Mazda, будут модернизированы мощности промышленного производства. Это будет способствовать освоению новых технологий, получению новых компетенций на территории России, созданию почти 200 новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет», – уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По предварительным оценкам, объем планируемых инвестиций составит свыше 2 млрд рублей. Они позволят создать новые мощности по производству 50 тысяч двигателей в год. Также компания планирует освоить выпуск обновлённых версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5 и автомобильных двигателей Mazda SkyActiv-G. Как отметил Министр, повышение качества производимых автомобилей, путем применения инновационных технологий в производстве, позволит инвестору повысить и сохранить на высоком уровне конкурентоспособность выпускаемой продукции.

«Получение статуса резидента ТОР позволит СП «Мазда Соллерс» значительно сократить сроки реализации проекта по организации производства двигателей во Владивостоке. Кроме того, преимущества этого инвестиционного режима позволяют нам с японскими партнерами планировать дальнейшие инвестиции в запуск новых моделей и модернизацию мощностей», – отметил Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС».

Ранее инвестиционный проект  планировалось реализовать в рамках режима Особой экономической зоны (ОЭЗ). Но по итогам сравнительной оценки мер поддержки режимов ТОР и ОЭС инвестор выбрал формат ТОР как наиболее эффективный. Использование режима ТОР позволит компании перейти на новый технологический уровень, выпуская продукцию, которая составляет основную добавленную стоимость в автомобильной промышленности, а также выйти на следующую ступень в глобальных цепочках поставок в мировой автомобильной промышленности путем развития экспортно-ориентированной стратегии.

Как ранее отмечал Александр Галушка, «в 2017 году мы продолжим создание новых территорий опережающего развития, там, где есть запрос со стороны инвесторов, где это им необходимо».

Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке создано 17 ТОР, ведется работа по созданию ТОР «Южные Курилы». До конца года планируется сформировать еще одну дальневосточную ТОР на острове Русский.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: галушка  Приморье  ТОР  mazda  Надеждинская 


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