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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Июля, 19:26 |
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Более 1000 туристов из Южной Кореи и Японии на борту Ocean Dream прибудут во Владивосток
Ocean Dream пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами – уникальными мостами. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.
Досье "Дальневосточного капитала": Круизный лайнер MS Ocean Dream построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина – 205 метров, ширина – 29 метров, крейсерская скорость – 21 морской узел. На 11 палубах с восемью лифтами MS Ocean Dream находятся 514 комфортабельных кают, среди них – 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1,3 тысячи пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера. На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах, фитнес-центры, театр, казино, кинозал, библиотека, магазины.
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