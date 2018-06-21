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Воскресенье| 01 Июля, 04:15 |
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Спутниковая система "КЕДР" выявила более 15 фактов незаконной рубки леса в Приморье
Автоматическая спутниковая система мониторинга лесного хозяйства «КЕДР» начала работать в Приморье с 1 июля. За два месяца с ее помощью выявлено 17 фактов незаконных рубок леса, ущерб от которых составил более трех миллионов рублей, сообищиди журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
По информации департамента лесного хозяйства, незаконная деятельность «черных лесорубов» оперативно обнаружена системой на территории Вострецовского, Рощинского, Дальнекутского и Новопокровского участковых лесничеств.
«С помощью системы мы теперь быстрее реагируем на незаконные вырубки – точные координаты позволяют нам заранее определить место промысла “черных лесорубов” и даже виды деревьев, который они рубят», – отметили в ведомстве.
Отметим, мониторинг лесного хозяйства в Приморье ведется в круглосуточном режиме. Система способна зафиксировать даже самые незначительные изменения в лесном фонде при небольших вырубках.
Для восстановления лесов после действий «черных лесорубов» в крае работает программа лесовосстановления. Так, на территории лесного фонда региона уже посажено более 700 тысяч молодых деревьев на площади почти 300 гектаров. Всего на землях лесного фонда Приморья в 2017 году в рамках проведения Года экологии планируется высадить более 3,5 миллионов саженцев на площади более тысячи гектаров.
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