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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Во Владивостоке на ВЭФ-2017 регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии
Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев: "На ВЭФ планируется обсудить три основных блока. Во-первых, будут рассматриваться конкретные планы мероприятий регионов по реализации концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года. Во-вторых, регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии. В-третьих, общественные объединения представят свои проекты, которые были отобраны в рамках конкурса на предоставление президентских грантов в сфере развития гражданского общества или программы «В добром крае – добрые дела!», реализуемой Общественным советом при Минвостокразвития России".
Программа «В добром крае – добрые дела!» является совместной инициативой Минвостокразвития России и Общественного совета Министерства при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонда президентских грантов, региональных администраций, общественной платформы «Восточный вектор». Она направлена на поддержку социально-значимых проектов в сферах образования, общественного сектора, культуры, религии, искусства и спорта. Цель программы – выявить общественные инициативы в социальной сфере и помочь воплотить лучшие идеи. Реализация проектов должна способствовать созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. Грантовый фонд составит не менее 50 млн рублей.
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
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