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Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье "с изюминкой"
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «РКСК» (дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН») приступил к строительству жилого комплекса в районе Зеленый угол во Владивостоке. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Новый микрорайон с названием «Зеленый бульвар» предполагает комплексную застройку микрорайона, которая на данном этапе включает три монолитных высотки в 25 этажей каждая. Строители уже возводят каркас первого дома и начали бетонирование фундамента второго.
«Для того, чтобы этот проект состоялся, мы провели большую работу с инвесторами из Гонконга: презентовали преимущества нашего края, рассказали об особых условиях, которые созданы здесь для развития бизнеса. Ключевым фактором для принятия положительного решения стали преференции, которые предоставляются резидентам Свободного порта Владивосток», – прокомментировал заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Денис Стародуб.
Именно налоговые льготы, которые застройщик получил в статусе резидента СПВ, позволили сократить издержки, и, как следствие, установить привлекательную цену за квадратный метр.
Концепция проекта предусматривает создание комфортного окружения: вид на настоящий лес из каждого окна, спортивные и детские площадки, стадион, места для выгула домашних животных и двор без машин.
«За четверть века мы построили десятки современных жилых районов в Азии и сейчас готовы применить этот опыт во Владивостоке. Изюминка нашего проекта – единственный в городе пешеходный зеленый бульвар длиной в километр, где можно будет гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Здесь будут оборудованы дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедов, предусмотрены места для катания на скейтах и роликах», – рассказал президент гонконгской корпорации «АО ТОН» Жэнь Шичжун.
В рамках комплексного сопровождения проекта Инвестиционным агентством Приморья строительная компания получила аккредитацию дочернего банка ДОМ.РФ – банка «Российский капитал» в качестве партнера по ипотеке.
«Это позволяет предоставлять доступные ипотечные кредиты с процентной ставкой ниже, чем в среднем по рынку. В настоящее время по объектам ЖК “Зеленый бульвар” предусмотрена базовая ставка от 9,65%, а по государственной программе “Семейная ипотека” – от 6% годовых», – пояснил руководитель приморского филиала банка Анатолий Бондаренко.
Первый дом в микрорайоне «Зеленый бульвар» планируется ввести в эксплуатацию в декабре следующего года. Строительство еще двух многоэтажек, а также всей сопутствующей инфраструктуры будет завершено к 2021 году.
Благодаря грамотной комбинации различных видов государственной поддержки бизнесу – услуг Инвестиционного агентства Приморского края, преференциям Свободного порта Владивосток и льготным ипотечным программам ДОМ.РФ – впервые в Приморье удалось запустить в реализацию проект по строительству доступного жилья с привлечением инвестиций из КНР.
Фотографии – ООО «РКСК»
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Ага, посмотрим потом по факту!!!!!
3. 14дарасы. своих душат налогами, а этим налоговые льготы
А дорога так и будет через Зеленый угол
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