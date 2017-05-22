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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Первыми на новую платежную систему "Мир" в Приморье перейдут бюджетники и военнослужащие
Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт «МИР» обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.
В мероприятии приняли участие представители краевых департаментов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда и коммерческих кредитных организаций.
По словам начальника Дальневосточного главного Управления Центрального банка Сергея Белова, в Приморье уже создана вся необходимая инфраструктура для приема новых карт.
Сотрудники бюджетной сферы и военнослужащие начнут получать зарплаты на новые карты с 1 июля 2018 года
«Первыми на новую платежную систему перейдут работники бюджетной сферы, военнослужащие и получатели социальных выплат. Выпуском карт занимаются 24 кредитных организации на территории региона. Большинство банкоматов уже принимают и обслуживают карты новой платежной системы», – отметил он.
Сложностей в использовании карты не возникнет – ее функционал аналогичен картам привычных платежных систем: «Visa», «MasterCard» и другим.
«Важно, что российская платежная система обеспечивает безопасность операций и бесперебойную работу внутри страны, независимость операций от внешних факторов», – добавил Сергей Белов.
На данный момент прорабатывается вопрос о возможности расплачиваться картой за пределами Российской Федерации, это станет возможным в случае выпуска кобейджинговых карт «МИР» совместно с общемировыми системами.
Отметим, уже с 1 июня 2017 года все, кто впервые обратится за социальными выплатами, в том числе и пенсионеры, будут получать деньги на карту платежной системы «МИР». Те, кому уже назначены пенсии, смогут перейти на пользование новой карты до 2020 года.
Сотрудники бюджетной сферы и военнослужащие начнут получать зарплаты на новые карты с 1 июля 2018 года.
Досье "Дальневосточного капитала": карта «МИР» – современный удобный в использовании платежный инструмент, которая соответствует всем российским и международным стандартам безопасности. По карте «МИР» доступны такие сервисы, как получение и внесение наличных средств, безналичная оплата товаров и услуг, включая сеть интернет, переводы денежных средств с карты на карту, получение информации об операции и остатке средств на счете.
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