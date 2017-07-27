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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На ВЭФ во Владивостоке презентуют инвестпроекты общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей
За время проведения конкурса по отбору проекта на рассмотрение в Министерстово РФ по развитию Дальнего Востока поступило 148 проектов (общая сумма инвестиций - 2,4 трлн рублей). Наибольшую активность проявили инвесторы из Приморского края. По итогам было определено 32 наиболее значимых для Дальнего Востока инвестиционных проекта, общим объемом инвестиций 1 трлн 248 млрд рублей.
«Восточный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы отобранных для презентации проектов смогут их представить перед своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере экономики», – подчеркнул глава Минвостокразвития России Александр Галушка.
Для презентации на форуме определены 7 проектов в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока. Общий объем инвестиций - 96,9 млрд рублей. В частности, будет представлен концессионный проект по созданию и эксплуатации автомобильной дороги в обход города Хабаровск. Проект включает в себя инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, земляное полотно, мосты, путепроводы, транспортные развязки, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Объем финансирования - 43,7 млрд рублей.
Для презентации проектов горнодобывающей промышленности отобраны 4 проекта на сумму 37,6 млрд рублей, лесной отрасли – 3 с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей. Среди них - создание комплексного деревообрабатывающего производства на территории Сахалинской области.
Два проекта представят газохимическую отрасль Дальнего Востока. В их числе - проект по строительству в Амурской области крупнейшего в России и одного из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность предприятия составит 42 млрд кубометров сырьевого газа в год (для сравнения: объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России в 2016 году составил около 74 млрд кубометров в год). В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.
Еще по 7 проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль (общая сумма инвестиций 17,4 млрд рублей) и развитие производства (9,3 млрд рублей).
В сфере развития туристической отрасли и здравоохранения также будут презентованы 2 проекта с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей.
Напомним, III Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоятся страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия. Также впервые в программу Форума будет включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций.
Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что форум позволит продемонстрировать уже реализованные инвесторами проекты и подтвердить переход на новую стадию развития Дальнего Востока.
«Если на первом этапе мы создавали законодательное пространство, обеспечивали создание инструментов развития Дальнего Востока, а на втором начали их применение, то сейчас можем говорить о первых результатах, о том, что у нас создаются первые реальные предприятия, возникают рабочие места. И этих предприятий до конца года планируется создать 85. В то же самое время мы начали сотни проектов. Форум мы рассматриваем как еще один инструмент для распространения информации о том, что на Дальнем Востоке России работать надежно, безопасно и экономически эффективно», - заявил Юрий Трутнев.
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