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На острове Матуа будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет
В бухтах Айна и Двойная острова Матуа - острове средней группы Большой гряды Курильских островов - завершилась операция по высадке членов экспедиции и выгрузке техники и имущества на берег.
Всего на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше двухсот тонн грузов. Участники, техника и имущество совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского флота доставлялись на берег с бортов большого десантного корабля «Адмирал Невельской», киллекторного судна «КИЛ-168» и спасательного буксира «СБ-522» при помощи плавающих транспортёров и плашкоута, рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
В настоящее время корабли «Адмирал Невельской» и «КИЛ-168» покинули рейд острова Матуа. Участниками экспедиции на острове обустроен специальный полевой лагерь. На территории лагеря оборудованы полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи. Представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа приступили к изыскательским и научно-исследовательским работам.
На острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. В ходе работ будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик. Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
Кроме того продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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