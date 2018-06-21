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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточные недра: недопользование
Ресурсный сектор продолжает играть определяющую роль в экономике ДФО, где сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, лесов, рыбных богатств. На их основе строится перспективная модель развития Дальнего Востока, получившая определение как инновационно-ресурсная. Под этим понятием подразумевается формирование кластеров с законченным циклом от добычи до глубокой переработки всего того, что дала региону природа. «Нам необходим выход на производство продуктов с высокой долей добавленной стоимости, – не устает повторять полпред Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ. – Это то, чего все еще не достает экономике региона и в итоге не позволяет ей развиваться ускоренными темпами».
Проблемные вопросы эффективности использования природных ресурсов Дальнего Востока в очередной раз обсуждались в Хабаровске на совещании при полномочном представителе Президента РФ в ДФО.
– Мы уже приводили оценки ущерба от недобросовестной деятельности экспортеров в лесном и рыбном секторах – порядка 7 млрд руб. и 60 млрд руб. соответственно, – представил цифры заместитель полпреда в ДФО Владимир СЫРКИН. – Упущенная выгода в горнодобывающей промышленности от несоблюдения лицензионных соглашений, затягивания сроков ввода мощностей по добыче угля (Эльгинское месторождение) и олова (Депутатское месторождение), низкого освоения запасов золота (Наталкинское и Нежданинское месторождения) и ряда других объектов, по нашим оценкам, составляет порядка 120 млрд руб., или 17-18 % объема производства сырьевого сектора в текущих ценах. Суммы огромные, за которыми недополученные населением товары и невысокие темпы экономического развития. Таким образом, наведение элементарного порядка в сфере добычи ресурсов, развитие их переработки, повышение производственной эффективности остаются главными задачами.
Ни шагу навстречу
Рост перерабатывающих производств на местах, увелечение степени переработки помогут повысить стоимость единицы товарной продукции и, соответственно, уровень бюджетных доходов, считают экономисты. Между тем именно здесь не все складывается так, как хотелось бы. Более значимой отдачи не получено даже там, где государство постаралось с преференциями, – взять хотя бы рыбную отрасль.
На долю дальневосточных рыбохозяйственных организаций приходится до 65% общероссийского объема добычи водных биоресурсов. Ежегодно субъектам округа выделяется в среднем более 3,5 млн тонн водных биоресурсов, из которых, кстати, осваивается не более 2,3 – 2,6 млн, или около 70%. Благодаря целому ряду льгот рыбаки, как считают эксперты, несут необременительную налоговую нагрузку – 9 копеек на 1 рубль реализованной продукции. Доля обязательных платежей от рыбной отрасли в общей сумме доходов консолидированного бюджета по округу составляет 2,3%. Третий год из федерального бюджета рыбакам субсидируется часть затрат по процентным ставкам за кредиты, полученные в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию промысловых судов и перерабатывающей инфраструктуры. Аналогичная поддержка имеет место и в отдельных субъектах округа.
В результате применения льгот по сбору за водные биоресурсы (ВБР) и налогу на имущество сумма высвобожденных обязательных платежей в целом по рыбохозяйственному комплексу округа за три с половиной года составила 22,7 млрд рублей плюс 2 млрд руб. возмещено НДС. В дальнейшем, каждый последующий год сумма высвобожденных средств от полученных государственных преференций обещает прирастать в среднем на 7 млрд рублей.
От рыбаков ожидались инвестиции в развитие береговых рыбоперерабатывающих мощностей, в модернизацию и обновление промыслового флота, как минимум, на ту же сумму – 22,7 плюс 2 млрд руб. Но в результате эти инвестиции составили за три года лишь треть, а именно 8,2 млрд руб. Боле того, продолжались нелегальные поставки рыбы на экспорт, что, по оценкам экспертов, принесло рыбакам дополнительный неучтенный доход только за 2010 год, в размере $1 млрд, причем без учета ущерба от браконьерского лова. В дополнение ко всему внутренний рынок прочувствовал существенный рост цен, который на отдельные виды рыбопродукции составил до 40-50% к уровню 2008 г. А вместо ожидаемого насыщения внутреннего рынка доброкачественной рыбной продукцией наблюдался рост экспорта, причем до 90% экспортируемой продукции по-прежнему вывозилось из страны в замороженном и охлажденном виде.
Правда, участники совещания признали, что неудовлетворительные результаты рыбной отрасли являются отчасти и следствием недоработок госструктур на местах. Так, до настоящего времени в субъектах РФ есть проблемы с формированием перечней рыбопромысловых участков, с определением их границ в географических координатах. Например, лишь Хабаровский край имеет электронный вариант картографической основы. В Сахалинской же области из-за неправильной организации работы территориального органа Росрыболовства и органа исполнительной власти спорными оказались 256 рыбопромысловых участков, что даже вызвало митинги протестов и недовольства со стороны участников прибрежного рыболовства в субъекте. Недостатком является существующий порядок статистической отчетности финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли, так как он не охватывает всех участников рыбохозяйственного процесса. Проводимый в регионах округа экономический анализ не единообразен, что, естественно, усложняет представление о реальном положении дел в рыбохозяйственном комплексе.
По мнению губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА, чрезвычайно важно скорейшее принятие федерального закона об аквакультуре, которая обещает стать стратегическим направлением в развитии рыбопромышленного комплекса. Создание полноценного кластера – от искусственного воспроизводства рыбы до глубокой переработки и формирования узнаваемого на рынке бренда, – таким в области видится путь развития рыбопромышленной отрасли.
Досье "ДК"
Более 80% квот осваивается в Чукотском автономном округе (91,3%), Камчатском (85%), Хабаровском (83,2%) и Приморском (81%) краях. В Сахалинской области при наибольшем объеме выделяемых ресурсов (1-1,4 млн тонн) имеет место наименьшая степень их освоения с отрицательной динамикой – 59,4% в 2008 г. и 50% – в 2010-м. В результате только по Сахалину потери бюджетной системы из-за недоосвоения квот составили за три года 1,6 млрд рублей. В большинстве регионов снижается производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, в Камчатском крае ее доля составляет 2-3%, в Сахалинской области – 3-4%. Наибольшая доля имеет место лишь в Хабаровском и Приморском краях – 15-18%.
От кругляка к мебели
В лесной отрасли ситуация ни сколько не лучше, делает вывод основной докладчик на совещании Владимир Сыркин. Приведенная им статистика результатов работы лесной отрасли в России, представленная в сравнении с такими странами, как Финляндия, Канада или Малайзия, говорит сама за себя: переработка и получение добавленной стоимости в продукции все еще не стали приоритетными. В результате мы имеем следующие показатели: лесная промышленность России заготавливает леса больше, чем Финляндия, в 4,0 раза, больше Канады – в 3,3 раза и больше Малайзии – в 5,6 раза, а стоимость товарной продукции, выпускаемой из одного кубометра спиленного леса, у нас меньше, чем в Финляндии, в 4,4 раза (или 22,5 % от финского уровня), меньше, чем в Канаде, в 3,7 раза (или 26,8 %) и меньше чем в Малайзии, в 5,5 раза (или 18 %). О низких доходах отрасли говорят и контрактные цены на круглые лесоматериалы, отправляемые дальневосточными лесопользователями на экспорт. По данным экспертов, в 2009 г. на рынке КНР средние рыночные (контрактные) цены составили за один кубометр круглого леса из Финляндии $211, из Канады – $206, из Малайзии – $155, а с Дальнего Востока – только $128. Несмотря на это, наши лесопользователи по-прежнему отдают предпочтение именно этому виду экспорта.
Безответственное отношение лесопользователей к лесным ресурсам является следствием низкой стоимости древесины на корню, считает Владимир Сыркин. Средняя минимальная ставка платы за 1 куб. м обезличенной древесины составляет по Дальневосточному федеральному округу – $0,9-1 (по России $1-1,5), что значительно меньше, чем в ведущих лесных странах. Так, в Канаде она составляет $14,8 за кубометр, в США – $28,3, в Финляндии – $41. Повышение минимальных ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка позволит увеличить бюджетный доход, который, по мнению чиновников, в настоящее время значительно ниже расходов на ведение лесного хозяйства.
С другой стороны, приходится признать, что инвестиционная привлекательность проектов по освоению лесов находится в прямой зависимости от состояния инфраструктуры, в частности лесных дорог. Они обеспечивают круглогодичный доступ к лесным ресурсам, проведение мероприятий, связанных с охраной и восстановлением лесов, а между тем в Лесном кодексе и подзаконных актах к нему не прописан механизм создания и использования лесных дорог. Лесопользователи за свой счет строят и поддерживают лесные дороги, которые становятся фактически дорогами общего пользования.
Лесопользователи не имеют преференций в государственном субсидировании процентов по банковским кредитам, что тоже является существенным препятствием для развития отрасли, считают эксперты. Даже статус приоритетного инвестиционного проекта не защищает его от высоких кредитных рисков, что делает его исполнение очень уязвимым. Владимир Сыркин продемонстрировал это на примере компании «Тернейлес», которая при 644,4 млн рублей уплаченных за прошлый год налогов перечислила банкам в качестве процентов за кредиты 341,3 млн рублей. Такая пропорция, по мнению экспертов, показывает, что условия кредитования в России являются для инвесторов достаточно обременительными.
Кстати, по итогам 2010 г. компанией «Тернейлес» с одного кубометра леса было получено товарной продукции на сумму $190, а за 10 месяцев 2011 года – уже на сумму $213. Это в два раза выше, чем в среднем по стране и ДФО!
На сегодняшний день на территории ДФО реализуются 12 утвержденных инвестиционных проектов в области лесопользования, имеющих статус приоритетных, – 5 в Хабаровском крае, по три в Приморском крае и Амурской области, один – в Еврейской АО. Общий объемом инвестиций по ним составляет 42,2 млрд рублей, уже освоено 57% всех инвестиций. Из этих проектов к ноябрю 2011 года производство запущено на девяти. Последним в октябре 2011 года состоялось открытие завода по производству древесноволокнистых плит МДФ в п. Хор ООО «Римбунан Хиджау MDF». После полного ввода производственных мощностей по всем проектам в 2015 году среднегодовые объемы производства пиломатериалов в округе должны увеличиться более чем в 2 раза, а выпуск товарной продукции с одного кубометра леса – в 1,5 раза.
Кроме того, еще по 15 инвестиционным идеям и проектам в округе разрабатывается документация и ведется поиск инвесторов для направления заявки на получение статуса приоритетного проекта. Насколько трудно или легко будет привлечь инвесторов, по-видимому, будет зависеть от своевременности принятых государственных мер.
Золото вытягивает отрасль
За последние три года в ДФО реализовано или находится в стадии пуска несколько инвестиционных проектов в области недропользования, которые, как ожидается, позволят уже в ближайшие 5 лет удвоить объемы производства горнодобывающей отрасли и обеспечить значительный рост доходов бюджетов всех уровней. Это прежде всего освоение углеводородного потенциала участков шельфа Охотского (Присахалинский, Примагаданский, Западно-Камчатский) и Берингова морей, развитие угольной отрасли, вовлечение в освоение крупнейшей в стране разведанной сырьевой базы урана Эльконской группы месторождений, содержащими также золото, серебро и молибден, выявление новых эпитермальных золотосеребряных месторождений, которые являются наиболее востребованными объектами добычи благородных металлов на Дальнем Востоке (Кубака, Многовершинное, Дукат, Лунное, Покровское, Хаканджа, Купол, Валунистое, Биркачан и др.). Кроме того, это освоение золоторудного потенциала большеобъемных месторождений нетрадиционного для России геолого-промышленного типа, которые позволят уже в течение ближайших лет резко увеличить объем добычи золота в стране, выявить новые месторождения алмазов, пригодных для открытой разработки, создать новый центр добычи ниобия и «редких земель» на базе Томторского месторождения и проч. Кроме того, в округе начата работа по созданию металлургического комплекса на основе месторождений железных руд в Республике Саха (Якутия), Амурской области и ЕАО.
Локомотивом отрасли является золотодобыча. Именно здесь начиная с 2005 года наблюдается опережающее воспроизводство сырьевой базы. Прирост запасов золота на месторождениях Дальневосточного округа, по данным Дальнедра, превысил 3 тыс. тонн при погашении за счет добычи около 740 тонн, что позволяет иметь хороший задел на будущее.
Однако и недропользование не лишено целого ряда проблем, не способствующих высокой налоговой отдаче, считают в Роснедрах. Спецификой Дальнего Востока остается неразвитость транспортной и энергетической инфраструктур, недостаточные трудовые ресурсы региона, несоответствие законодательной базы реальным условиям, сложившимся в отрасли, затянувшийся кризис геологической науки. В этих условиях горнодобывающие компании обосновано стремятся получить максимальную прибыли при минимальных капитальных и текущих расходах. Отсюда первоочередная добыча на участках наиболее качественных (богатых) запасов без гарантии доработки рядовых и бедных руд. Высокий уровень потерь полезных ископаемых при добыче и первичной переработке. А главное – не ведется комплексное использование добываемого минерального сырья, т. е. из руд не извлекаются сопутствующие полезные компоненты, имеющие балансовую оценку. В результате избирательного извлечения они оказываются в отходах.
Таким образом, и недропользование наряду с другими сырьевыми отраслями в регионе требует новых стимулов развития. Таковыми могут стать совершенствование Земельного и Лесного кодексов РФ, считают в Роснедра, введение сервитутов, позволяющих беспрепятственно использовать участки лесного фонда для проведения геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. Кроме того, давно назрела необходимость дифференциации ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом географо-экономического положения объекта, горнотехнических условий отработки и качества разведанных запасов.
Необходимо стимулировать разработку низкорентабельных месторождений, которые составляют большинство в нераспределенном фонде твердых полезных ископаемых. Рентабельными на сегодня признаны не более 20% запасов. Единственный путь «оживления» низкорентабельных участков – их совместная отработка с объектами-лидерами в центрах экономического развития, считают в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра), с перераспределением налоговой нагрузки или переходом на рентные платежи типа роялти.
Концепция, разработанная в Роснедра, подразумевает создание минерально-сырьевых центров экономического развития (ЦЭР) в пределах компактных областей, в освоение которых должны быть вовлечены как государственные, так и частные средства. Идея создания ЦЭРов витает в воздухе уже не один год, однако так и не поддержана законодательно. Между тем, по мнению экспертов, полноценное развитие она может получить только при соответствующей финансовой, законодательной и правовой поддержке государства. Всего в Роснедрах на сегодняшний день обосновано и выделено 35 ЦЭРов на твердые полезные ископаемые, 15 из которых расположены на территории Дальневосточного федерального округа.
Шел разговор и о лицензировании, о выполнении лицензионных условий. И здесь можно было услышать взаимные претензии недропользователей и представителей Росприроднадзора. В частности, в очередной раз прозвучало предложение передать лицензирование небольших месторождений золота на региональный уровень, что, по мнению президента Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА и губернатора Магаданской области Николая ДУДОВА, давно лоббирующих эту идею, сократило бы сроки выдачи разрешительной документации с нынешних 2 лет до 6 месяцев, а это не что иное, как создание более комфортных условий для деятельности золотодобывающих предприятий.
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин особо отметил возможный рост налоговой отдачи от разработки минерально-сырьевых ресурсов за счет создания на территории области перерабатывающих производств. Регион предлагает сразу несколько пакетов инвестпроектов и, в частности, строительство 3-й технологической линии на действующем заводе СПГ в п. Пригородное, возведение нового завода по сжижению природного газа. Совместно с компаниями «Роснефть» и «Газпром» областное правительство прорабатывает также идею строительства на Сахалине газохимического производства. Кстати, в Южно-Сахалинске уже начал реализовываться проект по производству компримированного газа. Другим важнейшим проектом считается строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 4 млн тонн в год. Возможности реализации данного проекта обсуждаются с компанией «Газпром». Областное правительство рассчитывает на поддержку обозначенных проектов со стороны федеральных властей, однако, как недавно было заявлено в Минэнерго, они вряд ли будут в полной мере поддержаны правительством. Минэнерго считает нецелесообразным строительство третьей очереди завода СПГ в проекте «Сахалин-2», мотивируя это тем, что возникнут трудности с обеспечением газом уже действующих двух очередей завода СПГ на весь срок действия проекта (30 лет), с газификацией Сахалинской области, с обеспечением газом потребителей Хабаровского и Приморского краев по трассе газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток, а также с поставками газа в Корею.
Конкурентом в этом отношении для Сахалинской области выступает Приморский край, на территории которого также оценивается возможность строительства нефте- и газохимических производств, заводов по сжижению и сжатию газа.
Каждый представитель регионов говорил о своем, в целом отстаивая общие интересы. По-другому и не должно быть, ведь природоресурсный комплекс был и остается основой развития экономики Дальнего Востока. И оттого, насколько эффективно он будет использоваться, зависит наше социально-экономическое благо, закрепление населения в регионе.
В статье использованы материалы из доклада заместителя полпреда Президента РФ в ДФО Владимира Сыркина «Об эффективности использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов в ДФО», аналитические материалы Дальнедр.
Досье "ДК"
За 9 месяцев 2011 года в округе заготовлено 10,4 млн куб. м древесины, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведено круглых лесоматериалов – 8,2 млн кубометра (плюс 11%). Объем товарной продукции по лесопромышленному комплексу округа за три квартала 2011 года составил 25,2 млрд рублей (вырос на 21%). Товарная продукция с одного кубометра леса за 9 месяцев 2011 года составила 3070 рублей, или $102 (темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 109%). За 9 месяцев 2011 года производство пиломатерилов достигло 1,3 млн куб. м (увеличение на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем поступления круглых лесоматериалов на переработку увеличился на 30%. За год структура экспорта лесоматериалов изменилась следующим образом – объем вывозимых круглых лесоматериалов сократился 19%, пиломатериалов увеличился на 37%.
Надежда Воронцова, «Дальневосточный капитал».
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