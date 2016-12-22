|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 04:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Опрос "Дальневосточного капитала": О, спорт, ты… жизнь?
«Чем я только ни занимался в молодости - и лыжами, и теннисом, и волейболом. Но с возрастом спорт постепенно стал исчезать из моей жизни. Открыл свой бизнес, крутился как белка в колесе, не до тренировок стало. Сначала сократил походы в спортзал, оставив еженедельный пятничный футбол с однокашниками, а затем и на него времени перестало хватать. Футбольные бутсы сменил на тапки, стадион - на комфортное кресло, мяч - на пульт от телевизора. Да что там говорить, обычная история для моих сверстников.
Как-то заехавший на огонек однокашник предложил: «А не вспомнить ли нам молодость, не пойти ли в спортзал?» Гостивший у меня в тот момент 4-летний внук, услышав эту фразу, расхохотался: «Дедушки не ходят в спортзал! Потому что у них уже мало сил и им надо отдыхать в кресле». И так это резануло мой слух! А действительно, я ведь и сам постоянно говорю ему: «Дед устал на работе. Дай отдохнуть». А ведь мне всего 49! Да ну, ерунда. Я еще ого-го! В кресле-качалке - да, сижу, потому что любимое. А в зал не хожу просто потому, что некогда… «А ну, пойдем, погоняем мяч во дворе, покажу, на что твой дед способен!» - воскликнул я. Через 20 минут импровизированного мини-футбола сердце было готово выпрыгнуть из груди. Но еще больше меня поразили удивленные взгляды водителя и… нашей собаки. Пес даже из конуры вылез и, что удивительно, молча смотрел на хозяина.
В общем, спустя пару дней я уже стал обладателем абонемента в один из фитнес-клубов. Поначалу, признаться, стеснялся - думаю, приду такой, с животиком, а там исключительно молодые аполлоны! Ничего подобного. Оказалось, там полно моих сверстников - как «старожилов», так и новичков, подобных мне. Втянулся в ежедневные посещения спортзала я довольно быстро, будто всегда туда ходил. А перемены не заставили себя ждать. Я стал более организованным, стал больше успевать. Кстати, следом за мной в зал отправилась и жена, сказав, что как-то подозрительно блестят мои глаза. С нового года ходим вместе. Теперь и ее глаза горят, как в молодости! Поражает еще и другое. Допустим, занимаемся на беговых дорожках, человек двадцать одновременно и, казалось бы, каждый сам по себе: кто бежит, кто неспешно идет «под горку»; один слушает плеер, другой смотрит в наушниках телевизор - а в целом в зале такое единение. Эта увлеченность, нацеленность на здоровый образ жизни, оказывается, здорово сплачивает! Жалею только об одном - о том, что не пришел в зал раньше, упустив столько времени и так бездарно растратив столько утренних часов! А внук, кстати, мои старания оценил. Когда на новогодние каникулы мы взяли его с собой на Гуам, он, увидев меня на пляже, с удивлением воскликнул: «Дед, а где животик? Ты теперь как папа!»
Этот рассказ руководителя одной из приморских компаний стал поводом для февральского опроса. Действительно, мы уже привыкли к тому, что очень многое сегодня можно делать не выходя из дома или офиса и даже не вставая с кресла: осуществлять банковские переводы, заключать контракты, заводить новые знакомства и даже воспитывать детей - по скайпу… Но есть все же занятия, требующие не виртуальных, а реальных физических усилий. Спортивная физическая нагрузка из их числа. И, несмотря на сетованье деловых людей на нехватку свободного времени, последние годы вырисовывается позитивная тенденция: открываются новые фитнес-клубы, в загородных домах обустраиваются спортзалы, в городских квартирах привычными становятся велотренажеры и беговые дорожки, все больше людей выходят на катки и лыжные трассы…
«Дальневосточный капитал» поинтересовался у своих читателей: «А какое место в вашей жизни занимают спорт или физическая нагрузка?»
Андрей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор ООО «РН-Востокнефтепродукт»:
- Считаю спорт неотъемлемой составляющей своей жизни. Почему, думаю, понятно. Это энергия, бодрость, позитив! В свое время серьезно занимался баскетболом, стал кандидатом в мастера спорта. И сейчас по мере возможности стараюсь не избегать физической нагрузки: занимаюсь плаванием, регулярно посещаю тренажерный зал.
Да и работа в НК «Роснефть», являющейся одним из генеральных спонсоров зимней Олимпиады-2014, обязывает быть в хорошей спортивной форме. Более того, наша организация готовится к своим собственным спортивным стартам - в июне будем принимать в Хабаровске участников традиционной юбилейной Спартакиады работников НК «Роснефть».
Михаил ДУБИНКО, директор представительства факторинговой компании «НФК» в Приморском крае:
- Как я отношусь к спорту? Только положительно! В школе и университете регулярно посещал различные спортивные секции: большой теннис, каратэ, плавание, футбол, самбо, кикбоксинг, пауэрлифтинг, горные лыжи. Когда появилась семья, времени на спорт не хватало, но теперь подрастает сын, и мы начали осваивать футбол, коньки, беговые лыжи. В целом, не могу представить свою жизнь без спорта, т.к. он развивает выдержку, целеустремленность, желание побеждать и формирует лидерские качества. А значит, способствует и успеху в бизнесе.
Ксения КАЧКИНА, управляющий представительством ООО «ВТБ Факторинг» в г. Хабаровске:
- Важность физической нагрузки в жизни делового человека сложно переоценить. Современный темп жизни часто лишает людей даже самых простых положительных эмоций и радостей. Спорт предоставляют редкую возможность конвертировать свое свободное время в интересное и полезное занятие, значительно улучшающее физическую форму, а также, что немаловажно, поднимающее настроение даже в самые трудные дни на работе. Широко известен тот факт, что спорт - один из основных источников выработки эндорфина, который еще называют «гормоном счастья». Счастливые люди, как известно, и работают лучше, поэтому всем советую не забывать о физических упражнениях даже в холодные зимние дни. Из личного опыта могу посоветовать плавание - лучшей комплексной и органичной физической нагрузки вам не найти.
Екатерина МУТИНА, ведущий специалист отдела маркетинга управления розничных продаж ОАО АКБ «Приморье»:
- Важнейшая составляющая моей жизни - это спорт. Тяжелый, порой травматичный, изматывающий, с приятной болью в мышцах, но такой любимый. Посещение тренажерного зала три раза в неделю, бассейна, катание на коньках и горных лыжах укрепляют мое здоровье, формируют фигуру и поднимают настроение.
Особенно радует, что мой спортивный настрой с удовольствием разделяет и пятилетняя дочь: она занимается художественной гимнастикой, плаванием, катается на коньках и горных лыжах. Причем, несмотря на то что она встала на горные лыжи только в этом сезоне, она уже делает большие успехи в этом виде спорта.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.