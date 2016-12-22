|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 04:00 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровск принял мировых звезд киокусинкай карате
В боях, проходивших в «Платинум Арене», приняли участие 250 спортсменов из 46 стран мира. Только в первый день соревнований зрители увидели 186 боев. Главным судьей соревнований стал вице-премьер правительства России, полпред президента РФ в ДФО, а также обладатель 5-го дана по карате Юрий ТРУТНЕВ.
Первыми финальные бои провели женщины. Россиянка Анна ВИРАБЯН уступила Станиславе БОЙЧЕВОЙ из Болгарии. В остальных поединках верх одержали спортсменки из России. Первые места в разных весовых категориях судьи отдали Гузель ФАТТАХОВОЙ, Татьяне ГЕНДИК, Ирине КРЯЖЕВОЙ и Анжелике САБАЕВОЙ.
Далее в борьбу вступили мужчины. В первом бою Артур АРАШУНЯН из Армении нанес поражение Виталию ЧЕХУ из Казахстана. Спортсмены из Японии победили в двух поединках, в том числе в бою против хабаровчанина Святослава ЕРЕНКОВА, который по итогам чемпионата занял второе место. Не смог одержать победу и россиянин Андрей УЛЕШЕНКО, уступив австрийцу.
Первые места в своих категориях заняли россияне Марсель МАНСУРОВ, Игорь РЯДНОВ, Николай МАСЛЕННИКОВ и Виталий САМАДУРОВ.
Всего в 14 весовых категориях было разыграно 56 комплектов медалей.
Заметим, что Чемпионат мира по киокусинкай карате прошел в России впервые и собрал представителей десятка международных организаций. Хабаровск же отныне прочно войдет в историю этого вида спорта, и не только благодаря тому, что первым принял этот чемпионат в России, но еще и потому, что именно здесь прошло подписание очень важного соглашения между Всемирным союзом киокусинкай (KWU) и Всемирной организацией карате синкиокусинкай (WKO), которая впервые приняла участие в Чемпионате мира KWU. Его подписали Юрий Трутнев и президент WKO Кенджи МИДОРИ. Это объединение будет способствовать тому, чтобы киокусинкай вошел в число олимпийских видов спорта.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.