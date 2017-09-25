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Не боги голы забивают
Как ни парадоксально, но взлет хабаровского клуба начался именно после наводнения 2013 года, когда Амур поднялся на 8 метров, вышел из берегов и затопил всю прибрежную зону Хабаровска, а вместе с ней и главный футбольный стадион краевого центра. По футбольному полю и вокруг него тогда местные серферы плавали на своих досках, чтобы показать: вот она какая, стихия, ничего не щадит. Стадион находился под водой несколько недель и был основательно подмочен.
Восстанавливать утопленный футбол в Хабаровске решили кардинально: не только поле, но и всю инфраструктуру, а также отношение к делу и репутацию, которая к тому времени тоже оказалась сильно подмоченной. По футбольному сообществу страны гуляли слухи о странных контрактах с легионерами в СКА, которых никто не видел, но на их содержание и отступные шли большие деньги, а в это время клуб сидел по уши в долгах. Экономика клуба не стыковалась с игрой, и СКА подвизался на вторых ролях даже в ФНЛ, из которой чуть не вылетел.
Поэтому перестройка затронула сразу все звенья. Выбрали новый попечительский совет с новым председателем, поменяли руководство клуба, пригласили нового тренера. В обновленном СКА сразу же пресекли воровство. Затем убедили спонсоров, что пожертвования больше не будут утекать налево. И, действительно, после этого в клубе стали регулярно выплачивать зарплату и премиальные футболистам, тренерам, всему персоналу. Отношение футбольного сообщества к Хабаровску после этих новаций стало меняться. В клуб пошли хорошие игроки, появился топовый тренер Александр ГРИГОРЯН.
Сезон 2015-16 годов под его руководством команда начала блестяще. По итогам первого круга она входила в число лидеров ФНЛ, и ее шансы на прямой выход в РФПЛ выглядели впечатляюще. Но футбол - это сфера, в которой на каждом шагу поджидают подводные камни, особенно в Хабаровске, с завидной частотой уходящем под воду. По ходу сезона Григоряна переманили в «Анжи», и СКА снова начал опускаться под воду футбольного первенства, откатившись с первых мест в середину таблицы.
Тогда руководство клуба пошло на кардинальные меры. Практически на финише турнира заменило приглашенного после ухода Григоряна специалиста с запада страны на местного тренера, который долгие годы был помощником приходящих в СКА «рулевых», - Алексея ПОДДУБСКОГО. И он сделал казавшееся невозможным: за оставшиеся несколько игр вывел Хабаровск на четвертое место в лиге и обеспечил право играть в стыке с аутсайдером РФПЛ «Оренбургом». Настрой хабаровчан и здесь оказался решающим. Дома они сыграли вничью, 0:0, а на поле соперника победили в серии пенальти. В это не верил никто, но это произошло! Как тут не вспомнить слова Григоряна, сказанные им перед уходом из СКА:
- В клубе выстроена четкая система работы всех звеньев: финансовая, организационная, игровая. В такой системе любой нормальный тренер сможет добиться многого!
Команда сумела оправдать надежды. На Дальнем Востоке появился третий клуб, который вышел в главную лигу страны! А футбольная столица региона переместилась из Приморья в Хабаровский край. До этого года лишь команды из Приморского края сумели подниматься на российский футбольный Олимп.
Самым успешным из дальневосточных клубов до сих пор считался владивостокский «Луч». Впервые «Луч» пробился в высший свет в 1993-м году, но закрепиться в элите не сумел. В 2006 году он повторил успех и играл в элите четыре сезона, сумев за это время достичь серьезных успехов. В 2006 году владивостокская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В памяти болельщиков остались звездная игра с ЦСКА, который в ранге действующего чемпиона проиграл во Владивостоке 0:4, а также победа над «Локомотивом», 3:0.
Побывал на заре чемпионатов России в высшем дивизионе и «Океан» из Находки. Он провел в элите дивизиона два сезона и больше туда не возвращался. Вылет приморских команд из российской премьер-лиги был обусловлен несколькими причинами. По мнению спортивных аналитиков, недостаток финансов был не самым главным фактором. Перевешивало в целом негативное отношение футбольного центра к периферии. Команды не хотели лететь на Дальний Восток из-за сложности перелета и дороговизны авиабилетов. В руководстве лиги преобладали функционеры, которые предпринимали усилия для того, чтобы затруднить жизнь приморских клубов. На этом фоне на берег Тихого океана не хотели лететь хорошие футболисты и тренеры. В итоге попытка выжить в одиночку не удалась ни «Лучу», ни «Океану».
И вот сейчас на эту же дорожку вступил хабаровский СКА. Как только стало ясно, что команда с Амура пробилась в РФПЛ, зазвучали разговоры о плохом качестве стадиона и необходимости играть на нейтральном поле в западной части страны. Словом, опять захотели прокрутить старую пластинку. Но за годы, прошедшие после вылета приморских команд, что-то все-таки изменилось в РФПЛ. Бескомпромиссную позицию занял президент премьер-лиги Виталий МУТКО: Хабаровск будет играть на своем поле!
Мутко выделил из спортивных резервов страны новое покрытие для футбольного стадиона в Хабаровске и отправил сюда спецов, которые уложили его по всем правилам за считанные дни. Это беспрецедентно для современной футбольной России. Получив такую поддержку, краевые власти вместе с руководством клуба организовали грандиозную работу по реконструкции стадиона.
Нужно было сделать большой объем работы за очень короткое время и за очень большие деньги: смонтировать дорогостоящую систему пропуска болельщиков на стадион, так называемый СКУД, переделать освещение, построить новые туалеты и расширить гостевую автостоянку. Все это стоило десятки миллионов рублей, которые нужно было еще найти. И на все про все - пара месяцев. Уложились! Комиссия РФПЛ сертифицировала стадион для игр в премьер-лиге.
Наверно, сказался опыт участия других хабаровских клубов в элитных российских дивизионах, которого не было у приморских клубов. В элите российского хоккея с шайбой и мячом давно играют хабаровские клубы «Амур» и «СКА-Нефтяник». У обеих есть прекрасные крытые арены, которые заполняются зрителями. Хабаровские бендеисты вообще находятся в элите своего вида спорта, выигрывая с завидным постоянством чемпионаты и кубки страны. Так что, где поучиться, у руководства футбольного СКА было, и уроки эти даром не прошли!
Однако одно дело - организационные хлопоты, а совсем другое дело - непосредственно игра. Команде, поднявшейся из ФНЛ, оставившей у себя костяк из игроков ФНЛ, предстояло за считанные недели переродиться в команду РФПЛ. Невероятно трудная задача, ведь между лигами - огромная разница. Если первая - это земля, то вторая - космос. Здесь другие деньги, обычаи, игроки. Все другое!
И начало чемпионата показало это во всей красе. Первые четыре игры - 0 очков, 0 забитых, 6 пропущенных, и последнее место после четырех туров. Именно в этот тяжелый для команды час мы и встретились с председателем попечительского совета клуба, заместителем губернатора края Аркадием МКРТЫЧЕВЫМ, который возглавил клуб после наводнения 2013 года и провел его сквозь все преграды в РФПЛ.
- Нужно что-то делать, и немедленно, - горячился Аркадий Николаевич, - иначе мы войдем в историю как команда, не забившая ни одного гола в премьер-лиге. Нам нужны 3-4 игрока топ-уровня, прежде всего нападающие, которые в этой лиге сумеют забить!
После довольно успешной первой игры с питерским «Зенитом», которую хабаровчане хотя и проиграли, но показали зрелый футбол, у команды перекупили одного из самых перспективных игроков - аргентинца Лескано, который чуть не забил питерцам потрясающий по красоте гол и имел еще шансы для взятия ворот хозяев, а других классных форвардов в команде не было. По итогам этой игры тренер гостей Манчини высоко отозвался о потенциале хабаровчан, сказав, что увидел в сопернике «организованную и выстроенную команду, которая многим попортит нервы на своем поле». Однако после потери Лескано атака СКА стала выглядеть беззубо, что и показали выездные матчи против тульского «Арсенала» и московских ЦСКА и «Локомотива».
- Купить дорогих игроков мы не можем, в клубе просто нет таких денег. Но хорошие футболисты нам нужны позарез, поэтому мы ищем их по всему миру и предлагаем только ту зарплату, которую можем заплатить. Но это еще полбеды - игроки из Европы просто боятся ехать в Хабаровск. По их представлению, это город, по улицам которого бродят медведи и тигры. Поэтому в первую очередь приходится убеждать потенциальных игроков в том, что Хабаровск - это современный и красивый город, а затем уже говорить о зарплате. Такой вот нюанс, - говорит Мкртычев.
Селекцией игроков в команде занимается главный тренер Алексей Поддубский. Руководство ему доверяет. Это редкий случай в премьер-лиге, когда специалист, который вывел клуб из низшего дивизиона, остается и дальше. Но здесь, как говорится, особый случай. Поддубский - воспитанник хабаровского футбола. Он начинал играть в Хабаровском СКА, затем ушел в ЦСКА и на приличном уровне играл за московских армейцев, познавая все прелести высшей лиги. Затем выступал в находкинском «Океане», вместе с которым, кстати, вылетел из элиты. Но опыта там набрался. После этого вернулся в Хабаровск и занялся тренерской работой. Долгое время был помощником у пришлых главных тренеров, набираясь у них ума-разума, пока не встал на капитанский мостик СКА. Руководство клуба поверило в него и доверило команду, наверно, на самом сложном этапе ее становления.
К своим обязанностям Поддубский относится очень ревностно. Знающие его люди отмечают, как придирчиво он подходит к выбору игроков: одного выбирает из тридцати, а ему предлагают очень неплохих мастеров из Европы и Южной Америки (приходится только удивляться тому, что на перегретом трансфертном рынке можно найти хороших футболистов и совсем не за баснословные деньги). В результате точечной селекции команда пополнилась несколькими игроками, соответствующими уровню РФПЛ, и сумела заявить о себе.
Но это только одна сторона медали. В Хабаровске, несмотря на всю кажущуюся спонтанность выхода СКА в РФПЛ, готовились к нему серьезно. Клубу загодя передали значительную территорию, прилегающую к стадиону, чтобы привести ее в божеское состояние. На этой площади развернулась большая реконструкция, итоги которой уже можно подводить. Со дня на день введут в строй практически заново отстроенную красавицу-набережную, которая была разрушена катастрофическим наводнением четырехлетней давности. Преобразился и парк имени Ленина, в котором расположена футбольная арена. Дорожки - в новой плитке и свежем асфальте, смонтированы уникальные колесо обозрения и пешеходный фонтан, убраны закусочные постсоветского периода, на их месте - современные передвижные торговые точки, дизайнерски оформленные и недорогие. После всех новаций в парке не протолкнешься. Здесь гуляют, катаются на роликах и велосипедах, дети развлекаются на аттракционах - всем есть место.
А для клуба развитая околофутбольная инфраструктура - это прежде всего возможность заработать. После выхода в премьер-лигу умение делать на футболе деньги стало настоятельной необходимостью. Минимальный годовой бюджет клуба РФПЛ составляет порядка миллиарда рублей. Это зарплата игроков, тренеров и персонала, затраты на перелеты, проживание и питание, обеспечение тренировочного процесса, медицинское обслуживание и на те же налоги, в конце концов. Долго на плечах краевого и городского бюджетов, добровольных взносов спонсоров не просидишь. Если не будешь думать, как заработать, обанкротишься быстро, а там и вылет из РФПЛ не за горами.
Поэтому здесь буквально на ходу учатся коммерции. В этом сезоне перед клубом стоит задача самостоятельно заработать как минимум 100 миллионов рублей. А как это сделать? Менеджеры клуба раскладывают передо мной финансовый пасьянс. В первую очередь это продажа билетов. Афиша звучит громко, в Хабаровск, соскучившийся по большому футболу, едут настоящие футбольные гранды. Это привлекает, и зрители на игры идут. На «Зенит» пришли почти 15 тысяч болельщиков, аншлаг был и на игре со «Спартаком». Средняя посещаемость на домашних играх уже перевалила за 12 тысяч.
Серьезное финансовое подспорье - размещение рекламы на стадионе и вокруг него. Сейчас практически все рекламные места проданы, но этого мало. В ближайшее время на стадионе начнется монтаж электронных систем рекламы, которые позволят увеличить выручку от этого вида деятельности. Думают в клубе и об увеличении продаж клубной символики. Сегодня здесь считают каждую копейку. Ведь что ни говори, а клубная экономика - это основа футбольного фундамента в РФПЛ. Только сделав его на совесть, можно рассчитывать на то, что само здание простоит долго, а не рассыплется под воздействием воды и ветров, подчас в самом прямом смысле.
…Накануне игры с «Анжи» на город обрушился четырехчасовой проливной дождь. Будь я на месте руководителя клуба, наверно, поседел бы за эту ночь или слег с сердечным приступом. Большое дело, на которое было положено столько сил, оказалось перед лицом реальной угрозы. Стадион был затоплен совсем как в 2013 году, во время грандиозного наводнения, только на этот раз поплавать на нем на лодках все же не удалось. В ходе реконструкции и укладки нового газона был смонтирован хороший дренаж, который позволил к утру следующего дня отвести всю воду с поля. К вечернему матчу с «Анжи» газон был в полном порядке, и над ним в синем небе светило яркое солнце.
На поле в составе хабаровской команды вышел новый нападающий - сербский легионер Мирослав МАРКОВИЧ, что само по себе было для клуба трансфертной победой. А он сразу же отработал авансы, забив в ворота «Анжи» такой долгожданный Хабаровском гол. Команда завершила игру с «Анжи» со счетом 2:0, одержав первую победу в премьер-лиге. Алексей Поддубский превзошел своего учителя - главного тренера «Анжи» Александра Григоряна, показав, что СКА начинает адаптироваться к условиям РФПЛ. Следующие три игры ускорили процесс превращения СКА из коллектива уровня ФНЛ в достойного новичка элитного дивизиона.
- Перспективы у команды хорошие, - поделился своим мнением бывший полпред президента в ДФО Камиль Исхаков, приехавший в Хабаровск из Казани (!) поболеть за «Рубин», с которым СКА играл в следующем туре. - Глава края Вячеслав Шпорт заинтересован в успехах и развитии футбола. Его заместитель, Аркадий Мкртычев, курирует клуб. Оба руководителя очень внимательны к нуждам команды и хотят, чтобы «СКА-Хабаровск» развивался. Мое мнение - команда в состоянии сохранить место в премьер-лиге, а потом прибавить. Прогресс уже виден - и в игре, и в развитии. «Рубин» очень хотел увезти три очка из Хабаровска, но в итоге был вынужден спасать матч. Ничью 1:1 я считаю закономерным результатом.
Дальше были выездная ничья с «Тосно» и домашняя битва с чемпионом страны «Спартаком», которая также не выявила победителя. Летний отрезок чемпионата, набрав шесть очков в восьми играх, СКА закончил на четырнадцатом месте из шестнадцати. Для экспертов премьер-лиги это стало откровением, так как априори готовили для него лишь последнее место. А хабаровский клуб этот результат вдохновил.
- Хабаровск никому не уступает в характере и самоотдаче. А возможно, мы даже и превосходим остальных в этом компоненте, - считает голкипер СКА Александр Довбня. - В остальном надо просто работать. Как говорится, человек привыкает ко всему, плюс открывает в себе новые возможности в таких условиях.
- Готовы ли мы к играм в РФПЛ? - переспрашивает главный тренер Алексей Поддубский. - Если говорить о готовности к играм, самоотдаче, настрое на общее дело - безусловно. Но вот качество футбола, который мы показываем, оставляет желать лучшего. Тут пока хвастать нечем. Будем трудиться, чтобы стать пусть немного, но сильнее как команда. Мы не можем сказать, что у нас собраны яркие по меркам премьер-лиги футболисты. Но у всех, кто сегодня играет за наш СКА, есть желание расти. Все мы пытаемся стать сильнее как коллектив.
- Следует признать, что наивные наши мечты о том, что с составом из ФНЛ и дальневосточным характером мы сможем выдержать конкуренцию в противостоянии с лучшими клубами РФПЛ, на поверку оказались беспочвенными, - говорит председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев. - Усиление команде необходимо. Совсем недавно мы подписали двоих новичков и планируем заключить соглашение еще с двумя. Когда это, наконец, произойдет, дела у нас, думаю, пойдут повеселей. Если же говорить непосредственно о самом спортивном результате, то, безусловно, хотелось бы большего, но… Поэтому всем нам сейчас необходимо сплотиться и приложить максимум усилий, постараться обеспечить себе тот необходимый задел, который даст нам возможность завтра спокойно играть и уверенно смотреть в ближайшее будущее.
Добавить к сказанному нечего. Впереди еще большая часть чемпионата. Будут и яркие игры, и досадные поражения - это футбол, в котором не стоит ничего загадывать. Ясно лишь одно: время работает на Хабаровск. С каждым туром, с каждым забитым голом команда становится уверенней, мастеровитей, набирается опыта, крайне необходимого в таком турнире. Главное, чтобы этого самого времени хватило.
Фото пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск».
Олег КУЛЬГИН.
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