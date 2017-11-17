Верный выбор

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 20 Декабря, 02:33 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
19.12 |
В Свободном порту Владивосток насчитали 38 "живых" проектов
19.12 |
Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
19.12 |
Как снять квартиру и не стать жертвой обмана
18.12 |
По МТК "Приморье-2" отправлен первый транзитный контейнерный поезд
18.12 |
Жители Владивостока распробовали и полюбили дюйцехазу
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Кадры
19 Декабря 2017, 12:00 | Кадры

Верный выбор

На Хабаровском НПЗ чтут старые традиции и развивают новые

Когда выпускник Дальневосточного Высшего Инженерного Морского училища (ныне Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского) Леонид ВОРОНЕНКО с красным дипломом вернулся в Хабаровск, перед ним встал вопрос выбора работы. Отец приглашал в проектный институт, где работал сам, а родной дядя - на нефтеперерабатывающий завод, которому отдал всю жизнь. Леонид думал недолго: на заводе трудилась половина его семьи, сам он вырос в заводском поселке, поэтому предприятие чувствовал своим. И на заводе к нему отнеслись с доверием.

Молодому специалисту, получившему в вузе специальность судового электромеханика, сразу предложили должность электромонтера шестого разряда, а спустя год назначили старшим мастером электроцеха. Так, без малого 35 лет назад, началась трудовая карьера нынешнего главного энергетика Хабаровского НПЗ, в которой он прошел практически все ступеньки профессионального роста.

- Сегодня со всей уверенностью могу сказать, что в 1983 году сделал правильный выбор, - улыбается Леонид Алексеевич, - завод стал моей судьбой, дав возможность для полной самореализации. Здесь особенный коллектив и особая атмосфера.

АО «ННК- Хабаровский НПЗ» стал рабочим домом для многих трудовых династий. Династия Артеменко - Вороненко одна из самых многочисленных. Ее основатели приехали на строительство предприятия в 1932 году из Казахстана. К сегодняшнему дню общий заводской стаж семьи превышает 435 лет. Запись о работе на предприятии имеют 24 представителя этой династии. И подобных династий на заводе - около пятидесяти. Династия Тимиргалеевых проработала в совокупности около 260 лет, Воробьевых - Якушиных - Купцовых с общим трудовым стажем свыше 230 лет, одиннадцать членов династии Кузнецовых - Солодовниковых - Окомельченко проработали здесь свыше 200 лет.

- Многие семьи приехали в Хабаровск и устроились на завод сразу после его ввода в эксплуатацию, а некоторые и строили его, - рассказывает руководитель заводского музея Татьяна НЕСТЕРОВА. - Свою любовь к предприятию, отношение к делу они передавали из поколения в поколение, и сегодня заводской коллектив отличает высокий уровень ответственности и профессионализма.

В заводском музее боевой и трудовой славы, который был отреставрирован к 80-летнему юбилею завода в 2015 году, представлен весь трудовой путь предприятия, начиная со строительства до сегодняшних дней. Созданная экспозиция демонстрирует новое оборудование и передовые технологии нефтепереработки. Но дольше всего посетители задерживаются у типологического комплекса «Барак первостроителей» и панорамы «Строительство завода». Здесь представлены подлинные вещи первостроителей, инструменты, используемые ими. Вызывают трепет разделы, посвященные репрессиям и Великой Отечественной войне. Представлены в экспозиции и заводские награды, главной из которых является орден Трудового Красного Знамени.

Особое место среди экспонатов занимает старенький патефон, который много лет назад подарил музею дед Леонида Вороненко - Андрей Федотович. Этот проигрыватель по возрасту - ровесник ХНПЗ, однако, когда недавно внук пришел в музей и завел его, оказалось, что старый патефон работает и озвучивает старые музейные пластинки.

Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам АО «ННК - Хабаровский НПЗ» Ангелина ИВАШИНА и ее коллеги рассказали как сохраняются и развиваются традиции, заложенные с первых дней существования предприятия, высоко ценится высокий профессеонализм. В трудовом договоре, в частности, прописаны трудовые и социальные гарантии заводчан. Также материально поощряется совмещение профессий - с учетом дополнительного образования и имеющихся допусков. Это стимулирует у работников стремление к повышению профессионального мастерства. Эту же цель преследует организация конкурса профессионального мастерства. Он ежегодно проводится в июле - августе, а итоги оглашаются к Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Конкурс - солидное во всех смыслах мероприятие, которое проводится среди работников основных специальностей и охватывает сотни человек. Рабочие, занявшие в своих номинациях первые три места, получают годовую доплату к зарплате за профмастерство. Согласно положению о конкурсе предусматривается 45 призовых мест.

На АО «ННК - Хабаровский НПЗ» организован непрерывный процесс обучения. Для этого создан лицензированный учебно-курсовой центр. По словам его начальника Анны НАЗАРОВОЙ, благодаря собственной учебной базе на предприятии работники имеют возможность пройдти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обязательное обучение. В год УКЦ организует обучение для более 1 000 человек.

В распоряжении центра просторные классы, укомплектованные необходимым для занятий оборудованием. Образовательная деятельность предусматривает не только лекции, но и практические занятия. Практические занятия проводятся в условиях реальной производственной деятельности завода и на тренажерах. Как рассказывает Анна Назарова, тренажеры полностью соответствуют оборудованию, установленному на производстве, что позволяет обучающимся в дальнейшем легко перейти к эксплуатации реального оборудования на рабочих местах. Важное достоинство тренажеров - это возможность имитации различных внештатных и аварийных ситуаций и отработки навыков действий в этих условиях без риска поломки оборудования и получения травм.

Помимо внутреннего обучения на заводе активно используют и современные возможности дистанционных каналов: обучение, проводимое провайдером по заранее составленной программе, интернет-программы, вебинары, обучающее видео.

- Завод активно сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования города Хабаровска и России: предоставляет места для прохождения практики студентам, согласовывает учебные программы по специальностям, актуальным для предприятия. Помимо этого специалисты предприятия сами читают лекции по тематике нефтепереработки и выступают в роли членов экзаменационных комиссий на государственных экзаменах, а также являются руководителями практики для студентов, стажирующихся на заводе.

Как отмечают в АО «ННК - Хабаровский НПЗ», тех заводчан, которые имеют непрерывный стаж работы и демонстрируют высокую эффективность и потенциал к развитию, предприятие направляет на заочное обучение по специальностям, востребованным на заводе (химическая технология, оборудование нефтепереработки, КИПиА и АСУТП). В настоящий момент 16 работников завода учатся в Тихоокеанском государственном университете, есть «заводские» студенты в национальном исследовательском техническом университете в Иркутске, в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете и других вузах.

- Всем нашим заочникам мы частично компенсируем стоимость обучения, а также при необходимости оплачиваем расходы на дорогу. Их обязанность - добросовестно учиться и после окончания учебы продолжить работу у нас, - рассказывает Анна Назарова.

Большое внимание уделяется на предприятии становлению молодых специалистов. Стержнем этой работы стала программа развития молодых специалистов, которая также осуществляется под эгидой учебно-курсового центра. Она реализуется с 2011 года и направлена на привлечение, удержание и сплочение молодых специалистов. Программа охватывает три первых года работы молодого специалиста на предприятии и включает в себя мероприятия, способствующие успешному процессу адаптации, командообразования, а также развитию знаний и навыков, требующихся в работе.

Благодаря политике по привлечению молодежи с 2002 года по настоящее время процент сотрудников в возрасте до 30 лет поднялся в компании до 30 %, а средний возраст снизился до 41 года.

- Молодыми специалистами компании считаются сотрудники в возрасте до 30 лет включительно, работающие на предприятии не более трех лет и имеющие высшее образование, - объясняет Анна Назарова. - По особо дефицитным специальностям, таким как операторы, машинисты, лаборанты, прибористы, электрики, в программу включаются молодые специалисты со средним техническим образованием. За каждым «новобранцем» закрепляется персональный наставник. На сегодняшний день в программе участвуют 43 человека, из них на третьем году обучения - 7, на втором - 14 и на первом - 22.

Венцом программы является конкурс проектов, который проводится в два этапа и показывает уровень знаний, профподготовки и креативности конкурсантов. Тематика проектов носит практический, прикладной характер. Лучшие участники программы зачисляются в кадровый резерв завода. Участники кадрового резерва в будущем занимают высвобождающиеся или вновь организованные руководящие должности, замещают своих руководителей в период временного отсутствия.

Помимо обязательного соблюдения законодательно установленных льгот и гарантий, АО «ННК - Хабаровский НПЗ» предоставляет расширенный социальный пакет. По словам Ангелины Ивашиной, при заводе действует собственный детский сад. Администрация предприятия оплачивает большую часть затрат на содержание детей сотрудников, что для заводской молодежи, которой становится с каждым годом все больше, является существенным подспорьем в домашнем бюджете. Частично компенсируется работникам санаторно-курортное лечение, путевки в детские лагеря отдыха. Работники имеют возможность обслуживаться в клиниках по договору добровольного медицинского страхования. Также предусмотрены выплаты работницам завода, находящимся в декретном отпуске, семьям по потере кормильца. Выплачивается разовая материальная помощь людям, оказавшимся в трудном положении, например, перед необходимостью срочного дорогостоящего лечения или аварийного ремонта в квартире.

Не забывают на предприятии и о пенсионерах, которых объединяет совет ветеранов. На ХНПЗ предусмотрены ежемесячные доплаты к государственным пенсиям. Более чем полутысяче пенсионеров каждый месяц выплачивается доплата к государственной пенсии, осуществляются единовременные выплаты к Дню Победы и Дню пожилого человека. Компенсируются затраты на приобретение лекарств, оказывается помощь родственникам пенсионеров, ушедших из жизни. Для нуждающихся по их просьбам приобретаются дрова, обувь, овощи на зиму, проводится текущий ремонт жилья и сантехники.

Еще в недалеком прошлом такая социальная ответственность была присуща большинству отечественных предприятий, но затем новые времена заставили владельцев бизнеса освободиться от непрофильных затрат и, как следствие, от заботы о коллективах.

- В нашем случае крылатое выражение «кадры решают все» сегодня актуально не меньше, чем вчера, ведь завод после реконструкции оснащен сложнейшим оборудованием и системами управления, - подчеркивает Ангелина Ивашина. - Управлять такой техникой могут лишь люди профессионально подготовленные, опытные и ответственные. Для этого их нужно постоянно учить, создавать условия для профессионального совершенствования и роста, обеспечивать достойной зарплатой и социальными гарантиями. Словом, все делать для того, чтобы они дорожили своим рабочим местом и считали предприятие своим вторым домом.

Фото предоставлено музеем ХНПЗ.

Олег КУЛЬГИН

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: кадры  Хабаровский НПЗ  ННК 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика