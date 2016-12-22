Притяжение заводской трубы

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 23:05 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Кадры
20 Июня 2016, 18:22 | Кадры

Притяжение заводской трубы

Хабаровский НПЗ признан лучшим работодателем края 2015 года

День рождения родного города для «ННК-Хабаровский НПЗ» стал двойным праздником: коллектив предприятия чествовали как лучшего работодателя года. Диплом победителя конкурса генеральному директору завода Сергею СКУРИДИНУ в торжественной обстановке вручил вице-мэр Хабаровска Валерий ЛЕБЕДА. В этот же день были награждены заводчане - участники городского конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих и промышленных предприятий и организаций города.

Признание заслуг предприятия в области работы с персоналом не случайно. Власти региона неоднократно отмечали высокий уровень социальной ответственности ХНПЗ: на заводе выстроена система, которая позволяет растить и развивать специалистов, обеспечивать им карьерный и профессиональный рост, помогать в решении социальных вопросов, что в конечном итоге закрепляет на территории целые поколения специалистов.


 

- Мы давно поняли, что выстраивать систему работы с персоналом необходимо не тогда, когда человек уже пришел на предприятие. Со своими будущими специалистами мы начинаем работать задолго до того, как они станут нашими сотрудниками, - говорят специалисты департамента по работе с персоналом.

Начиная с 2000 года Хабаровский НПЗ ведет собственную программу по подготовке кадров в высших учебных заведениях. По основным специальностям нефтепереработки предприятие договорилось с руководством Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ) и Комсомольского технического университета об организации в этих вузах образовательного процесса, учитывающего потребности дальневосточных нефтяников. Например, в ТОГУ в 2004 году открыта кафедра для подготовки специалистов нефтеперерабатывающего профиля - «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Активно сотрудничает предприятие с Иркутским и Комсомольским-на-Амуре техническими университетами.

Большое количество договоров у предприятия со средними специальными учебными заведениями. ХНПЗ не только платит им за переподготовку своих кадров, но и активно поддерживает учебную базу своих партнеров. То есть подготовка персонала на заводе поставлена на самый высокий уровень.

- Сама по себе система обучения персонала и его роста на ХНПЗ - многоступенчатая, - рассказывают специалисты департамента. - Рассчитана она на постоянное повышение квалификации и инженерного персонала, и представителей практически всех рабочих специальностей. К ней подключены ведущие региональные высшие и средние профессиональные учебные заведения, а также собственная заводская учебная база.

В этом смысле ХНПЗ - одно из ключевых предприятий региона, которое активно включилось в общий тренд, который сегодня является в Хабаровском крае ведущим. Губернатор края Вячеслав ШПОРТ неоднократно заявлял, что подготовке инженерных кадров для экономики Хабаровского края стоит уделять особое внимание. И ХНПЗ с этой задачей справляется «на отлично».

- У каждого нового сотрудника, впервые пересекающего проходную завода, может быть долгий путь до специалиста высокой квалификации и руководителя. Но шанс профессионального роста, который получают практически все работающие на ХНПЗ, во многом уникален, - говорят в службе персонала предприятия. - Мы отправляем своих сотрудников на стажировки за рубеж. Они осваивают уникальное оборудование (это самые передовые технологии в отрасли), а потом возвращаются на родное предприятие, где делятся своим опытом и знаниями с другими специалистами, повышая таким образом общий уровень персонала компании.

Но не только с коллегами по цеху готовы делиться уникальными знаниями специалисты предприятия. Они активно идут в учебные заведения региона, читают лекции, вникают во все детали учебного процесса, приглашают ребят на практику, внося тем самым свой вклад в подготовку нового поколения инженеров для нужд хабаровской экономики.

«Значение этой отрасли для экономики страны нельзя переоценить, - считает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Ей отводится ключевая роль в развитии Дальнего Востока, в том числе и нашего края. Предприятия отрасли обеспечивают нефтепродуктами, природным и сжиженным газом промышленность, энергетику, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и жителей края. Причем объемы поставок растут, а качество продукта повышается».

По словам главы региона, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод сегодня успешно реализует программы модернизации производства. Постоянно расширяется номенклатура выпускаемой продукции, а новое производство и высокотехнологичные рабочие места требуют подготовки специалистов с новыми компетенциями. И Хабаровский НПЗ активно вкладывается в этот процесс, обучая специалистов, обеспечивая им карьерный и профессиональный рост и удерживая их на предприятии.

Закрепление специалистов на предприятии на долгие годы - действительно не менее важная для руководства компании задача, чем привлечение и обучение сотрудников. И для этого ХНПЗ использует обширный арсенал средств. Это достойная заработная плата, социальный пакет, в соответствии с которым сотрудники предприятия могут рассчитывать на льготное обучение в вузах и ссузах. Находясь в декретном отпуске, женщины получают доплаты, а выходя на работу - места в заводском детском саду для своих малышей. Особая забота - о здоровье: путевки в детские лагеря и в санатории страны, лечение в клиниках по полису добровольного медицинского страхования. Ежемесячные доплаты к пенсии получают и уже не работающие пенсионеры завода. Все это уже давно закрепило за предприятием статус одного из лучших работодателей Хабаровского края.

- Решающую роль в удержании персонала на заводе на всю жизнь играет интересная, перспективная работа в дружном коллективе. С этим инструментом нужно тоже профессионально работать, - говорят в службе персонала завода. - Поэтому на предприятии уже несколько лет работает программа развития молодых специалистов. Ее цель - помочь молодежи адаптироваться на предприятии и приобрести новые профессиональные навыки. В программе заложена и теория, и практика - «Конкурс проектов», в рамках которого у специалистов есть шанс предложить свои идеи по развитию предприятия. Программа существует всего несколько лет, но ряд ноу-хау уже внедрен в производство.

Но самый главный итог Программы развития молодых специалистов не только в этом. Заслуга предприятия и в том, что молодежь, нередко приезжающая из других регионов страны, остается жить и работать в Хабаровском крае на долгие годы. Имея хорошее рабочее место со стабильной заработной платой и достойным социальным пакетом, можно создавать семью, растить детей. Так увеличивается человеческий потенциал российского Дальнего Востока.

Кстати, «семейственность» на предприятии - это тоже одна из особенностей, которой завод может гордиться. Так, например, в марте в Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения лучших трудовых династий города. И АО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» представляла династия ВОРОБЬЕВЫХ-ЯКУШИНЫХ. Их общий трудовой стаж более 230 лет. Представители заводской династии от администрации города Хабаровска получили подарочный сертификат и благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд и верность семейным традициям.

В трудовой династии Воробьевых - Якушиных насчитывается 9 человек. Трудовой стаж династии начинает свое летоисчисление с 1940 года, когда основатель династии нефтяников Анна Федоровна ВОРОБЬЕВА вместе с мужем приехала в Хабаровск из Алтайского края. Дети и внуки Воробьевых работали и работают на Хабаровском НПЗ. В настоящее время династию продолжают Сергей и Борис Воробьевы, оба - работники цеха №8 (перегонки сернистых нефтей и выработки из них н/продуктов).

Их по праву можно считать уже не только достоянием завода, но и всего Хабаровского края: глава территории неоднократно говорил о том, что популяризация профессий технической направленности является одной из приоритетных задач профориентационной политики. Ведь такие истории успеха действительно могут служить примером и для жителей региона, которые сегодня только выбирают свой жизненный путь, и для тех, кто рассматривает Дальний Восток как территорию, на которой можно профессионально состояться. Благо, программы трудовой мобильности, поддерживаемые региональной властью и Агентством по развитию человеческого капитала, делают Дальний Восток перспективной территорией для профессионалов.

Досье «Дальневосточного капитал»: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с комплексом мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Хабаровский НПЗ - это передовое производство и крупный налогоплательщик, более 1300 рабочих мест и развитая социальная сфера. В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлив класса Евро-5, снизить нагрузку на окружающую среду.

Елена ЛЕНСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: Хабаровский НПЗ  ННК 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика