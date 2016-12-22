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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:05 |
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Притяжение заводской трубы
День рождения родного города для «ННК-Хабаровский НПЗ» стал двойным праздником: коллектив предприятия чествовали как лучшего работодателя года. Диплом победителя конкурса генеральному директору завода Сергею СКУРИДИНУ в торжественной обстановке вручил вице-мэр Хабаровска Валерий ЛЕБЕДА. В этот же день были награждены заводчане - участники городского конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих и промышленных предприятий и организаций города.
Признание заслуг предприятия в области работы с персоналом не случайно. Власти региона неоднократно отмечали высокий уровень социальной ответственности ХНПЗ: на заводе выстроена система, которая позволяет растить и развивать специалистов, обеспечивать им карьерный и профессиональный рост, помогать в решении социальных вопросов, что в конечном итоге закрепляет на территории целые поколения специалистов.
- Мы давно поняли, что выстраивать систему работы с персоналом необходимо не тогда, когда человек уже пришел на предприятие. Со своими будущими специалистами мы начинаем работать задолго до того, как они станут нашими сотрудниками, - говорят специалисты департамента по работе с персоналом.
Начиная с 2000 года Хабаровский НПЗ ведет собственную программу по подготовке кадров в высших учебных заведениях. По основным специальностям нефтепереработки предприятие договорилось с руководством Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ) и Комсомольского технического университета об организации в этих вузах образовательного процесса, учитывающего потребности дальневосточных нефтяников. Например, в ТОГУ в 2004 году открыта кафедра для подготовки специалистов нефтеперерабатывающего профиля - «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Активно сотрудничает предприятие с Иркутским и Комсомольским-на-Амуре техническими университетами.
Большое количество договоров у предприятия со средними специальными учебными заведениями. ХНПЗ не только платит им за переподготовку своих кадров, но и активно поддерживает учебную базу своих партнеров. То есть подготовка персонала на заводе поставлена на самый высокий уровень.
- Сама по себе система обучения персонала и его роста на ХНПЗ - многоступенчатая, - рассказывают специалисты департамента. - Рассчитана она на постоянное повышение квалификации и инженерного персонала, и представителей практически всех рабочих специальностей. К ней подключены ведущие региональные высшие и средние профессиональные учебные заведения, а также собственная заводская учебная база.
В этом смысле ХНПЗ - одно из ключевых предприятий региона, которое активно включилось в общий тренд, который сегодня является в Хабаровском крае ведущим. Губернатор края Вячеслав ШПОРТ неоднократно заявлял, что подготовке инженерных кадров для экономики Хабаровского края стоит уделять особое внимание. И ХНПЗ с этой задачей справляется «на отлично».
- У каждого нового сотрудника, впервые пересекающего проходную завода, может быть долгий путь до специалиста высокой квалификации и руководителя. Но шанс профессионального роста, который получают практически все работающие на ХНПЗ, во многом уникален, - говорят в службе персонала предприятия. - Мы отправляем своих сотрудников на стажировки за рубеж. Они осваивают уникальное оборудование (это самые передовые технологии в отрасли), а потом возвращаются на родное предприятие, где делятся своим опытом и знаниями с другими специалистами, повышая таким образом общий уровень персонала компании.
Но не только с коллегами по цеху готовы делиться уникальными знаниями специалисты предприятия. Они активно идут в учебные заведения региона, читают лекции, вникают во все детали учебного процесса, приглашают ребят на практику, внося тем самым свой вклад в подготовку нового поколения инженеров для нужд хабаровской экономики.
«Значение этой отрасли для экономики страны нельзя переоценить, - считает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Ей отводится ключевая роль в развитии Дальнего Востока, в том числе и нашего края. Предприятия отрасли обеспечивают нефтепродуктами, природным и сжиженным газом промышленность, энергетику, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и жителей края. Причем объемы поставок растут, а качество продукта повышается».
По словам главы региона, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод сегодня успешно реализует программы модернизации производства. Постоянно расширяется номенклатура выпускаемой продукции, а новое производство и высокотехнологичные рабочие места требуют подготовки специалистов с новыми компетенциями. И Хабаровский НПЗ активно вкладывается в этот процесс, обучая специалистов, обеспечивая им карьерный и профессиональный рост и удерживая их на предприятии.
Закрепление специалистов на предприятии на долгие годы - действительно не менее важная для руководства компании задача, чем привлечение и обучение сотрудников. И для этого ХНПЗ использует обширный арсенал средств. Это достойная заработная плата, социальный пакет, в соответствии с которым сотрудники предприятия могут рассчитывать на льготное обучение в вузах и ссузах. Находясь в декретном отпуске, женщины получают доплаты, а выходя на работу - места в заводском детском саду для своих малышей. Особая забота - о здоровье: путевки в детские лагеря и в санатории страны, лечение в клиниках по полису добровольного медицинского страхования. Ежемесячные доплаты к пенсии получают и уже не работающие пенсионеры завода. Все это уже давно закрепило за предприятием статус одного из лучших работодателей Хабаровского края.
- Решающую роль в удержании персонала на заводе на всю жизнь играет интересная, перспективная работа в дружном коллективе. С этим инструментом нужно тоже профессионально работать, - говорят в службе персонала завода. - Поэтому на предприятии уже несколько лет работает программа развития молодых специалистов. Ее цель - помочь молодежи адаптироваться на предприятии и приобрести новые профессиональные навыки. В программе заложена и теория, и практика - «Конкурс проектов», в рамках которого у специалистов есть шанс предложить свои идеи по развитию предприятия. Программа существует всего несколько лет, но ряд ноу-хау уже внедрен в производство.
Но самый главный итог Программы развития молодых специалистов не только в этом. Заслуга предприятия и в том, что молодежь, нередко приезжающая из других регионов страны, остается жить и работать в Хабаровском крае на долгие годы. Имея хорошее рабочее место со стабильной заработной платой и достойным социальным пакетом, можно создавать семью, растить детей. Так увеличивается человеческий потенциал российского Дальнего Востока.
Кстати, «семейственность» на предприятии - это тоже одна из особенностей, которой завод может гордиться. Так, например, в марте в Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения лучших трудовых династий города. И АО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» представляла династия ВОРОБЬЕВЫХ-ЯКУШИНЫХ. Их общий трудовой стаж более 230 лет. Представители заводской династии от администрации города Хабаровска получили подарочный сертификат и благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд и верность семейным традициям.
В трудовой династии Воробьевых - Якушиных насчитывается 9 человек. Трудовой стаж династии начинает свое летоисчисление с 1940 года, когда основатель династии нефтяников Анна Федоровна ВОРОБЬЕВА вместе с мужем приехала в Хабаровск из Алтайского края. Дети и внуки Воробьевых работали и работают на Хабаровском НПЗ. В настоящее время династию продолжают Сергей и Борис Воробьевы, оба - работники цеха №8 (перегонки сернистых нефтей и выработки из них н/продуктов).
Их по праву можно считать уже не только достоянием завода, но и всего Хабаровского края: глава территории неоднократно говорил о том, что популяризация профессий технической направленности является одной из приоритетных задач профориентационной политики. Ведь такие истории успеха действительно могут служить примером и для жителей региона, которые сегодня только выбирают свой жизненный путь, и для тех, кто рассматривает Дальний Восток как территорию, на которой можно профессионально состояться. Благо, программы трудовой мобильности, поддерживаемые региональной властью и Агентством по развитию человеческого капитала, делают Дальний Восток перспективной территорией для профессионалов.
Досье «Дальневосточного капитал»: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с комплексом мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Хабаровский НПЗ - это передовое производство и крупный налогоплательщик, более 1300 рабочих мест и развитая социальная сфера. В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлив класса Евро-5, снизить нагрузку на окружающую среду.
Елена ЛЕНСКАЯ.
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