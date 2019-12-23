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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Января, 12:10 |
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По Хабаровскому краю прокатилась волна массовых сокращений рабочих мест
Государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения», рассчитанная на 2013-2020 годы, на финише оказалась перед угрозой полного провала.
Положительная динамика, набранная в предыдущие годы, сменилась резко отрицательными показателями. В 2019 – начале 2020 годов были уволены или оказались перед реальной угрозой потерять работу тысячи людей.
Наибольший урон понесли предприятия лесной отрасли. Из почти тысячного коллектива компании «Новый лес» (прежнего «Аркаима») были сокращены около 800 человек. На грани увольнения сегодня находятся сегодня работники компаний «Азия-лес» и «Леспром ДВ», а это тоже около тысячи человек.
Обострилась ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где были полностью сокращены работники трамвайного управления в количестве более полутысячи человек и произошли частичные сокращения персонала на ведущих промышленных предприятиях города (еще около 500 человек). Не обошли потрясения и строительную отрасль. Почти полтысячи человек накануне нового года лишились рабочих мест на Хабаровском заводе железобетонных изделий.
С начало 2020 года с предприятий края уже уволены около 400 человек. В конце января к ним добавится еще 100 работников санатория «Уссури» в связи с предстоящей ликвидацией этого акционерного общества, который задумал новый собственник – правительство Хабаровского края. Работодатели Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и ряда муниципалитетов региона уведомили власти о предстоящих сокращениях персонала в течение года. Рынок труда продолжает нести серьезные потери.
Как отмечает Хабаровскстат, среднесписочная численность занятых на основной работе в Хабаровском крае в 2019 году сократилась почти на 24 тысячи человек. Если в 2017 году в этом списке значилось 690,9 тыс. человек, в 2018 году – 691,8 тыс. чел., то в 2019 году (по предварительным данным) только 667,1 тыс. человек.
Общая численность зарегистрированной в регионе рабочей силы уменьшилась еще больше: с 728,4 тыс. человек в 2018 году до 695,5 тыс. человек в 2019 году. Люди, не найдя себе применения, вынуждены уезжать. В 2019 году в Хабаровском крае поползли вверх показатели безработицы, которые до этого сокращались. Только по официальной статистике она увечилась за год на 108,7 процента.
В Хабаровском крае за год закрылись более 1 700 малых и микропредприятий. Если год назад, согласно данным статистики, в регионе было зарегистрировано 27 655 малых предприятий, то сегодня осталось 25 914. Наиболее тяжелая ситуация в лесной отрасли, сельском хозяйстве и здравоохранении, образовании, обрабатывающей отрасли.
В регионе сворачиваются преференциальные режимы в виде ТОРов и СВП (свободного порта). В отношении их резидентов новыми властями вводятся дополнительная фискальная нагрузка, не выполняются заключенные ранее соглашения. Не случайно, что по итогам 2019 года Хабаровский край оказался единственным регионом страны с отрицательной динамикой по показателям заключенных/расторгнутых инвестиционных соглашений. Как следствие количество рабочих мест на территориях опережающего развития сократилось на 837 мест по отношению к позапрошлому году.
Хабаровскстат констатирует еще одну тревожную тенденцию: из экономики региона вымываются высокопрофессиональные кадры, при том, что регион характеризуется высоким уровнем подготовки специалистов. Обладая значительным трудовым потенциалом и развитой системой профессиональной подготовки и переподготовки кадров, территория стремительно деградирует, и этому способствуют не столько объективные, сколько субъективные причины.
Наблюдатели отмечают, что с приходом к власти в регионе ЛДПР здесь развернулась нешуточная борьба за передел прибыльных рынков. Похоже, что нуворишей ничто не останавливает. Они уже полностью контролирует северный завоз, подсев на миллиардные контракты с краевым бюджетом. Активно внедряются в строительный, ресурсный, лесноперерабатывающий секторы. Традиционные компании пытаются сохранить свои позиции, но бессильны перед агрессивным инструментарием, развернутым против них.
Одна из последних типичных ситуаций - с компанией «Леспром ДВ» (до этого были похожие истории с «Флагманом», «Азия-лес» и рядом других). Правительство Хабаровского края недавно объявило о том, что намерено лишить статуса приоритетного инвестпроекта проект компанию "Леспром-ДВ". Это вызвало серьезную озабоченность коллектива.
«Мы, работники ООО «Леспром ДВ», заинтересованы в стабильной работе и заработной плате и надеемся на расширение возможностей организации, в которой трудимся, чтобы получать достойную заработную плату и содержать свои семьи», - написали работники предприятия в обращении к депутату Госдумы и в Минвостокразвития.
Они обращают внимание на то, что компания не только не получает должной фактической поддержки на различных уровнях, но постоянно сталкивается с различными препятствиями в организации инвестиционной и производственной деятельности, отвлекает свои ресурсы на участие в проверках различных контролирующих органов и защите интересов и прав, в том числе, в судебном порядке.
Депутат Госдумы Борис Гладких считает возникший конфликт между властью и бизнесом системным. «В будущем такие случаи могут повториться и с другими инвесторами на территории края. А ведь любой инвестор края – это рабочие места для жителей. Поэтому работникам предприятия и потенциальным инвесторам важно понимать, какие инструменты есть для решения подобных вопросов и активно ими пользоваться. Иначе бизнесу в крае придется очень плохо», - сказал он в интервью «Дальневосточному капиталу».
Подобное отношение власти к бизнесу идет в ущерб экономике и социальной стабильности в крае. Все больше людей оказывается на улице без средств к существованию. Средняя зарплата растет, но не теми темпами, которыми можно покрыть усиливающуюся дороговизну жизни в Хабаровском крае, а перспектив нет. Территория на глазах превращается из динамично развивавшейся в стремительно деградирующую. Но нынешних политических доминантов в регионе, разгоряченных борьбой за власть и наживу, это, по всей видимости, уже не волнует.
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