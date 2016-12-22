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20 Октября 2011, 19:51 | Кадры

Приемная кампания на Дальнем Востоке удалась

Несмотря на то что рейтинг самых востребованных специальностей по-прежнему возглавляют экономические и гуманитарные направления подготовки, заявления работодателей о нехватке специалистов с техническим образованием постепенно делают свое дело – желающих стать инженерами в регионе становится больше.

Этому, с одной стороны, способствует политика Министерства образования и науки РФ по сокращению числа непрофильных направлений подготовки в вузах. С другой – реализация в регионе ряда инвестиционных проектов заставляет молодежь по-новому взглянуть на непрестижные ранее специальности.

Федеральные университеты – лидеры по количеству бюджетных мест

Если оценивать приемную кампанию-2011 года, то в целом, как отмечают аналитики, на Дальнем Востоке она удалась. Все вузы региона набрали студентов, закрыв не только бюджетные, но и внебюджетные места, хотя тенденция сокращения внебюджетного набора по-прежнему сохраняется. Что касается основной интриги приемной кампании, то ею стало появление на образовательной карте региона нового игрока – Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который в этом году осуществил свой первый в истории набор. Объединив четыре ведущих приморских вуза в один, ДВФУ в самом начале приемной кампании заявил о том, что намерен привлечь лучших абитуриентов не только со всего региона, но и со всей России, возместив высокобалльникам стоимость проезда до Владивостока. В итоге в этом году более 7 тысяч абитуриентов принесли свои документы в Федеральный университет, оформив при этом больше 20 тысяч заявлений. Желающие стать студентами ДВФУ представляли 55 субъектов Российской Федерации.

Бюджетных мест в этом году в университете было много – суммарно по очной форме обучения вуз получил 3 368 бюджетных мест – самая большая цифра на Дальнем Востоке. Примечательно, что это единственный на Дальнем Востоке вуз, который заявил о своем намерении развивать магистратуру, на бюджетные места в которой уже в этом году принял 519 человек.

«Если посмотреть на те контрольные цифры, которые выделило Министерство образования ДВФУ, то общая цифра набора практически сохранена на уровне прошлого года, – говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН. – При этом количество мест, которое выделено на программы бакалавриата, снижено, но более чем в полтора раза увеличено количество мест на магистратуру. Это тоже принципиальная позиция министерства для всех федеральных университетов. Таким образом, ДВФУ берет курс на развитие программ магистратуры. В следующем году будет открыто еще 14 новых направлений подготовки».

Еще одно новшество, которое ввел в этом году ДВФУ, – это увеличение минимального балла ЕГЭ при поступлении на целый ряд наиболее востребованных специальностей. Всего таких направлений 19. Среди них – менеджмент, экономика, лингвистика, политология, юриспруденция, востоковедение, нефтегазовое дело, строительство, компьютерная безопасность, государственное и муниципальное управление и др.

Но, несмотря на увеличение проходного балла, именно эти направления подготовки были в вузе самыми востребованными – самый большой конкурс был на таких специальностях, как «Дизайн архитектурной среды», «Нефтегазовое дело», «Технология общественного питания», «Реклама и связи с общественностью», «Прикладная информатика», «Государственное и муниципальное управление».

Поднял в этом году федеральный университет и уровень оплаты на внебюджетные места. Как пояснили в приемной комиссии ДВФУ, это связано с выходом 20 декабря 2010 года в свет приказа Министерства образования № 1898, который регулирует процессы набора абитуриентов в вузы на платной основе.

«Раньше вузы исходили из своих расчетов, сейчас Министерство образования этот процесс строго регламентирует – стоимость образовательных программ в вузах должна быть не ниже той суммы, которая выделяется Министерством на одного бюджетного студента. В связи с этим по целому ряду программ произошло повышение. По ДВФУ эта цифра в среднем составляет 92 тыс. рублей в год. На востребованных экономических, гуманитарных специальностях эта цифра может быть несколько выше, за счет этого мы понижаем планку на естественнонаучные и инженерные направления, тем самым привлекая к ним молодежь».

В итоге, как и в прошлые годы, самым дорогим стало обучение по направлению «Экономика» на Российско-Американской двухдипломной программе – 170 тыс. рублей в год. Обучение в Школе юриспруденции – 125-135 тыс. рублей в год. На экономические и гуманитарные специальности – от 95 до 110 тыс. рублей. А вот в Инженерной школе, Школе биомедицины и Школе естественных наук стоимость обучения несколько ниже – от 45 до 70 тыс. рублей.

Успешным был в этом году набор и в еще один университет, имеющий статус федерального. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) закрыл все бюджетные места – а их в этом году было 2 375. Больше всего на бюджетную форму обучения абитуриентов принял Институт информатики и автоматики (215 бюджетных мест), Инженерно-технический и Медицинский (по 185), Биолого-географический и Экономический институты (по 155). Что касается магистерских программ, то в СВФУ открыто два направления подготовки в области образования и педагогики. На них принято 12 человек.

Стоимость обучения в СВФУ по таким направлениям, как строительство, геология, горное дело, экономика, менеджемент, составляет 54 000 рублей в год. Педагогические программы несколько дешевле – от 44 000 до 54 000 рублей в год.

Университеты не сдали позиций

Не сдал своих позиций и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) в Хабаровске. В этом году зачислено 1 532 студента, из них бюджетников на очную форму обучения – 960. Больше всего в этом году бюджетных мест – на факультет автоматизации и информационных технологий (235), инженерно-строительный (189) и транспортно-энергетический (146) факультеты. Хотя лидерами по количеству поданных заявлений по-прежнему здесь являются экономические и юридические специальности.

Так, на юриспруденцию конкурс в этом году составил 32 человека на место (хотя это несколько ниже, чем в 2010 году), на экономику – 27, на бизнес-информатику – 29. Востребованным было и такое направление, как лингвистика, – здесь на одно место претендовал в среднем 21 человек. Здесь же, кстати, был зафиксирован самый высокий проходной балл – 217.

Самый низкий конкурс (1,93 человека на место) был на специальность «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». При том, что на это направление выделено 30 мест из 960 по вузу, а особенности экономики Дальнего Востока должны способствовать интересу абитуриентов.

Стоимость обучения в ТОГУ осталась вполне приемлемой: на экономические и гуманитарные специальности она составляет в среднем 80 000 рублей в год, на технические направления – от 60 000 рублей.

Университеты на Сахалине, Камчатке и в Магадане своей задачей по-прежнему считают подготовку кадров для нужд собственных регионов. Поэтому основной упор они традиционно делают на педагогические направления подготовки и те специальности, которые особенно востребованы на местах. Приемная кампания этого года не стала исключением.

Камчатский государственный университет (КамГУ) предлагал в этом году абитуриентам 182 бюджетных места, наибольшее число которых – на прикладной математике и информатике, таких направлениях, как иностранный язык, русский язык и литература, история. В основном вуз нацелен на подготовку бакалавров – по три бюджетных места на магистратуру есть по таким направлениям, как математика и геология. Стоит отметить, что достаточно высоким в этом году в КамГУ был проходной балл – на прикладную математику – 225, на информационную безопасность 241. Это говорит о том, что успешные выпускники школ Камчатки выбирали КамГУ в качестве альма-матер. Причем именно эти специальности были одними из самых востребованных.

В Сахалинском государственном университете (СахГУ) было около 400 бюджетных мест. Исходя из специализации региона, наибольшее их число было сосредоточено на факультете природных ресурсов и нефтегазового дела. Магистерские программы открыты только по таким направлениям, как экология и природопользование.

Одной из самых лучших называют приемную кампанию этого года во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС).

«Набор-2011 – один из самых качественных за последние годы как по количеству студентов, так и по уровню их подготовки, – сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ВГУЭС Светлана КЛИМЕНКО. – Количество абитуриентов, пожелавших учиться в нашем вузе, составило почти четыре тысячи человек!

Конкурс на некоторые программы был таким, что даже достаточно высокий балл иногда оказывался непроходным. Даже на те специальности, которые требуют в качестве вступительных экзаменов физику, географию и биологию и традиционно во многих вузах пользуются маленьким спросом, набор был выполнен уже в первой волне».

Много заявлений и достаточно высокий конкурс был и на новые направления, открытые во ВГУЭС. Например, на специальность «Организация работы с молодежью» конкурс составил 8-9 человек на место. Также отмечены большим спросом новые профили: «Управление малым бизнесом», «Международный бизнес» и «Торговая реклама».

Из новых направлений одним из самых востребованных оказалось «Гостиничное дело». Но, как и в предыдущие годы, лидером по количеству поданных заявлений был Институт международного бизнеса и экономики. Что касается географии поступающих, то широко представлен не только Приморский край, но и практически все регионы Дальнего Востока.

Отраслевые вузы возвращаются к специализации

Если говорить об отраслевых вузах, представленных в регионе, то здесь можно отметить одну очень важную тенденцию: постепенно они возвращаются к своей изначальной специализации, развивая именно те направления, в которых традиционно были сильны, и сокращая непрофильные программы. На юриспруденцию и экономику в них, как правило, осталось совсем немного бюджетных мест. Именно по этой причине на них отмечается самый большой конкурс. Однако это вовсе не значит, что традиционные направления остаются невостребованными.

В Дальрыбвтузе, например, по бюджетным местам, а их вузу было выделено около 500, план набора был выполнен еще в первую волну. Как отметили в приемной комиссии вуза, на все профильные специальности набор был вполне успешным, хотя самый большой конкурс, как и в прошлые годы, сохранился на экономические специальности: на 18 бюджетных мест было подано 1 048 заявлений. Всего в Дальрыбвтузе для абитуриентов этого года было 509 бюджетных мест. И больше всего – на традиционные направления: водные биоресурсы и аквакультура (65), промышленное рыболовство (60), технология транспортных процессов (60), продукты животного происхождения (50), судовождение (50).

Морской государственный университет им. Невельского также успешно осуществил набор на все «плавательные» специальности – конкурс на них в этом году составил минимум 3 человека на место. Всего МГУ им. Невельского в этом году принял на бюджетные места более 600 человек, из них 290 – на специалитет, 228 – на бакалавриат, 5 – на магистратуру. Больше всего бюджетных мест на такие направления, как судовождение (115), эксплуатация судовых энергетических устройств (110), технология транспортных процессов (65). А на такие специальности, как юриспруденция, менеджмент, социология, социально-культурная деятельность, педагогика и психология, был открыт набор только на внебюджетные места. Стоимость обучения – 80-90 тыс. рублей в год.

Традиционно много бюджетных мест в медицинских вузах региона – Владивостокском государственном медицинском университете (ВГМУ) и Дальневосточном государственном медицинском университете (ДВГМУ, Хабаровск).

На лечебное дело в ВГМУ бесплатно приняли 135 человек, на педиатрию – 60, на медико-профилактический факультет – 60, на факультет клинической психологии – 30 человек. На стоматологию и фармацевтику – по 10 человек, на медицинскую биохимию и социальную работу – по 5. Стоимость обучения по врачебным специальностям – в пределах 65 тыс. рублей в год. Самым дорогим на сегодняшний день является обучение на стоматологическом факультете – 82 тыс. рублей.

ДВГМУ мог в этом году посоревноваться с экономическими вузами по количеству поданных заявлений – на лечебное дело, педиатрию, фармацию, стоматологию конкурс от 5 до 8 человек на место. Больше всего и мест, и заявлений на «Лечебном деле» и «Педиатрии»: соответственно на 180 и 130 мест подано 548 и 363 заявления. Самый же большой конкурс – 15,4 человека – на «Клиническую психологию» (на пять мест по свободному конкурсу 77 заявлений). В целом количество заявлений несколько уменьшилось и перераспределилось в пользу свободного и контрактного поступления. «Целевиков» на сотню меньше прошлогоднего, да и число мест для них снизилось.

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения абсолютный лидер по конкурсу – «Финансы и кредит»: на 9 мест и одно целевое поданы 719 заявлений. Несколько больше – 757 заявлений на «Экономику предприятий и организаций». Правда, из-за большего количества мест конкурс там «всего» 32,91. Больше всего бюджетных мест (26) отдано «Подъемно-транспортным, строительным, дорожным машинам и оборудованию». Конкурс же здесь самый низкий – три человека на место.

В целом все опрошенные «ДК» вузы остались довольны результатами приемной кампании-2011 года. Однако теперь все усилия не только вузам, но и власти, и бизнесу региона нужно направить на то, чтобы закрепить пока только наметившуюся тенденцию по возрождению престижа технических направлений подготовки. Тогда есть надежда, что начатые на Дальнем Востоке грандиозные инвестиционные проекты не останутся нереализованными из-за отсутствия кадрового обеспечения.

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