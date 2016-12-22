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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:00 |
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Дальневосточники стремятся зарабатывать здесь и сейчас
Ключевую роль в развитии собственной карьеры, по мнению большинства участников опроса, играет накопленный опыт работы: в среднем 80% респондентов отдают ему предпочтение перед таким фактором, как базовое образование (20%). В России опыт работы ценен для 81% респондентов и только 17% считают более важным фактором образование (2% затруднились сделать выбор).
Однако в разных регионах мира соотношение «опыт работы – образование» в значительной степени отличается: если в странах Азиатско-Тихоокеанского региона опыт работы – доминирующий драйвер карьеры, то в Европе многие полагают, что лучшему развитию их карьеры способствуют знания, полученные в ходе учебы.
Вполне естественно, что опыт работы респонденты во всех странах мира называют лучшим индикатором таланта человека для потенциального работодателя. В России так считают 54% опрошенных. Вторым по значимости фактором наши соотечественники полагают успешные навыки самопрезентации – 33%. 11% считают важным наличие рекомендаций, и только 2% считают, что в первую очередь работодатель обращает внимание на базовое образование.
Подтвердили россияне и свою амбициозность – 85% опрошенных заявили, что стремятся занять на работе руководящую должность. Те же, кто не стремится к карьерным вершинам, объясняют такую позицию неизбежным нарушением баланса «жизнь – работа» (29%), хотят избежать стрессов (22%) или осознают, что у них нет необходимых для этого знаний и навыков (11%).
Больше половины участников опроса в России (55%) допускают, что в течение ближайших 5 лет они могут сменить не только сферу деятельности, в которой трудятся, но и свою текущую профессию. Главной причиной для радикальных перемен в своей карьере россияне считают потребность в большем доходе – 39%. В своем стремлении зарабатывать больше респонденты в России уверенно опережают все остальные страны – участницы опроса. На втором месте – изменение личных или профессиональных интересов – 29%.
Интересно, что 76% респондентов выразили уверенность, что в случае перерыва в работе (отпуск по беременности и родам, болезнь, продолжительный отпуск), они в любом случае смогут возобновить свою карьеру на том же самом уровне.
«Результаты исследования в мире показывают, что сегодняшние работники, в отличие от предыдущих поколений, гораздо менее зависимы от построения карьеры у одного работодателя и легко меняют сферу деятельности, отталкиваясь от своих личных интересов и приоритетов, – комментирует результаты исследования Татьяна ДОБРОВА, руководитель отделения Kelly Services CIS во Владивостоке. – Однако причины такого подхода к карьере в разных странах заметно отличаются. В той же Европе, благодаря высоким социальным стандартам, многие могут позволить себе выбрать жизненный баланс, в противовес успешной карьере. В России, и на Дальнем Востоке особенно, привыкли рассчитывать только на собственные силы, поэтому мы более амбициозны и стремимся жить и зарабатывать (часто в ущерб личной жизни) «здесь и сейчас».
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