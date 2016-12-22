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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Магаданская область развивается кризису вопреки
Изменение баланса мировой экономики, западные санкции, введенные в отношении России, свертывание многих значимых в стране проектов не изменили динамики макропоказателей развития Магаданской области. По итогам 2015 года индекс промышленного производства в области вырос на 6,5%.
О позитивных итогах свидетельствует и динамика инвестиционных поступлений, так в 2013 году объем инвестиций составил 37,9 млрд руб., в 2014 году - 40,7 млрд руб., а в 2015 году достиг 57,4 млрд.
Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам 2015 года валовой региональный продукт Магаданской области составил 104,2 млрд рублей. Область добыла свыше 34 т золота и 9,6 тыс. т серебра. В бюджеты всех уровней перечислено более 12 млрд руб. налоговых отчислений.
За достигнутые темпы социально-экономического развития область заслуженно получила финансовый грант федерального центра. А по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации - высокую оценку. Ее опыт был включен в перечень лучших практик субъектов Российской Федерации по ДФО.
По мнению губернатора области Владимира ПЕЧЕНОГО, позитивную роль сыграла мобильность власти в определении приоритетов и разработке мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы в стремительно меняющихся условиях времени. Руководство области проявило настойчивость в совершенствовании правового поля, апробировании новых механизмов улучшения деловой среды и повышении инвестиционной привлекательности региона, а также в продвижении значимых для области инвестиционных проектов.
Благодаря областной поддержке в регионе продолжали строиться и вводиться в эксплуатацию крупные промышленные и инфраструктурные объекты. В прошлом году в области на полную мощность заработали новые золотодобывающие предприятия: «Павлик» в Тенькинском городском округе (проект компании «Арлан») и «Ороч» - в Северо-Эвенском.
Запуск ГОКа «Павлик» был осуществлен в августе 2014 года. В 2015 году на месторождении было добыто более 1 тонны золота. В 2016 году ожидается добыча на уровне 4 тонн. При выходе на проектную мощность предприятие будет производить не менее 6 тонн золота ежегодно.
Месторождение Ороч - проект компании «Полиметалл». В 2016 году на этом месторождении планируется добыть 386 кг золота и 16 т серебра с наращиванием объемов добычи в последующие годы.
Дочерняя компания «Полюс Золото» продолжила строительство современного предприятия на крупнейшем золоторудном Наталкинском месторождении и ввела в прошлом году в эксплуатацию почти километровый тоннель магистрального конвейера для подачи руды на фабрику.
Досье «Дальневосточного капитала»: Индекс промышленного производства Магаданской области по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2015 году составил 107,8%. Недропользователями области проведено геологоразведочных работ на сумму более 4 млрд руб. В областной бюджет от горнодобывающих предприятий поступило 3,1 млрд руб. от налога на добычу полезных ископаемых, что на 962,2 млн руб. выше, чем в 2014 году.
Дальнейший устойчивый рост промышленного производства в области видят в освоении Яно-Колымской золоторудной провинции. Перспективность провинции определяют продолжающиеся геологоразведочные работы на месторождениях Дегдекан, Родионовское, Утинское, Мяунджинской перспективной площади, Носэгчанского рудного узла и Тэутэджакского рудного поля, а также на месторождениях, не входящих в ее состав, - Елочки, Кегали, Невенрекана, Халали и Приморское.
Инфраструктура для новых возможностей
- Наш мир постоянно меняется, находится в состоянии глобальной конкуренции, и сегодня важно определить, чем мы отвечаем на вызовы современности, - подчеркивает губернатор Магаданской области Владимир Печеный, говоря о планах на 2016 год. - Нам предстоит выступить генератором деловой активности в регионе, чтобы как магнитом притягивать новых инвесторов в область. Мы обязаны заботиться о постоянном пополнении областного проектного портфеля. Уже приступили к работе проектные группы, которые в ближайшее время определятся с идеологией, стратегией, разработают «дорожные карты» реализации первоочередных инвестиционных проектов.
В середине февраля в Магадане прошла инвестиционная сессия Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, где магаданские предприниматели представили 10 проектов, за которыми стоит запуск новых предприятий, открытие производств, важных для интеграции региона в макроэкономику. На предстоящем в сентябре втором Восточном экономическом форуме область планирует подписать ряд инвестиционных соглашений, которые, как ожидается, станут стимулом для скорейшей их реализации. В числе наиважнейших инвестпроектов - модернизация аэропорта Сокол и строительство нового пассажирского терминала.
- Важно понимать: для нашего региона современный аэропорт - это важнейший элемент инвестиционной инфраструктуры, который станет драйвером развития не только Магаданской области, но и всего Крайнего Северо-Востока России, - подчеркнул Владимир Печеный. - Бизнес уже сегодня мыслит в парадигме развития сопутствующих такому аэропорту проектов. Значит, требуется в кратчайшие сроки продумать тактику по достижению максимального мультипликативного эффекта от реализации этого проекта.
Близок к завершению уникальный инфраструктурный проект прокладки по дну Охотского моря волоконно-оптического кабеля, который свяжет Магаданскую область с Сахалином. Уже построены наземные сооружения и в тестовом режиме опробован скоростной интернет. Одновременно со стороны Якутии началась прокладка наземных линий связи вдоль федеральной автодороги «Колыма».
Из числа других инфраструктурных проектов большое значение отводится строительству высоковольтной линии электропередачи Усть-Омчуг - Омчак (Новая), которая даст толчок к промышленному освоению богатейшей Яно-Колымской золоторудной провинции. В прошлом году руководство области совместно с золотодобывающей компанией «Полюс Золото» добились включения этого объекта в перечень важнейших инвестиционных проектов, обеспеченных государственной поддержкой. Проект получит из федерального бюджета почти 10 млрд рублей.
Позитивны для экономики области проекты изучения углеводородов на шельфе Охотского моря. Этим летом начинается бурение двух поисковых скважин на участках «Магадан-1» и «Лисянского». И по планам «Магаданморнефтегаза» столице Колымы отводится роль береговой базы обеспечения проекта.
Вывести энергосистему на новый технологический уровень
«Новая реальность вынуждает нас развивать новые возможности промышленности, - говорит Владимир Печеный. - И прежде всего - перевести на другой технологический уровень энергосистему региона. Я уже высказал предложение об объединении публичных акционерных обществ «Магаданэнерго» и «Колымаэнерго». Аккумулирование средств компаний, возможность сократить непроизводственные расходы и повысить эффективность использования инвестиций станет шагом не только к снижению тарифов на электроэнергию, но и кардинальной реорганизации отрасли. Это позволит в перспективе создать единую энергетическую систему Крайнего Северо-Востока России, что определит новые точки и скорость роста современной высокотехнологичной экономики региона, ее конкурентоспособность.
Колыме с ее богатствами и потенциалом нужна успешная инвестиционная история, - считает губернатор. - Необходимо фокусироваться на промышленных инвесторах, создании новых индустрий на основе инновационных технологий, поскольку именно они дадут абсолютную прибавку валовому региональному продукту и бюджету Магаданской области. Думаю, как нельзя кстати будут принятие закона «О промышленной политике», в котором прописан механизм заключения специального инвестиционного контракта, и внедрение Стандарта государственно-частного партнерства как одного из инструментов развития с привлечением внебюджетных источников».
Особая роль отводится в области диалогу бизнеса и власти. Установка на большую экономическую свободу, свободу предпринимательства - это, безусловно, существенное снижение административного, фискального давления.
- У нас налажено тесное взаимодействие с региональным деловым сообществом, которое позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и регулировать процессы. Согласитесь, в мировой глобальной конкуренции сегодня побеждают современные технологии, инновационные проекты и новые инструменты управления, ориентированные на десятилетия вперед. Сообща мы разрабатываем сценарии развития предпринимательства, привлечения инвестиций в Магаданскую область, делая ставку на внедрение инноваций, - убежден губернатор.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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