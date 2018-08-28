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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Трудовая доблесть России" поднимает престиж труда
Тренды, заданные руководством страны в последние годы, меняют общественный ландшафт, создавая новые социальные институты, призванные способствовать решению насущных проблем в стране. По-новому строится и работа в общественных организациях, претерпевших существенные изменения - они как никогда приблизились к советской практике, демонстрируя дух, пафос и риторику тех лет.
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» - лидер в стране в вопросах защиты человека труда. Не случайно ее создателями уже более 10 лет назад выступили известные граждане нашего государства (Герои труда, Кавалеры государственных, общественных, международных наград, Лауреаты государственных, общественных и международных премий). Ее члены ставят перед собой задачу не только восстановить высокое звание трудового отличия, придать ему подобающий статус, но и вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, которое было присуще ему на протяжении всей отечественной истории.
Ветераны – золотой фонд страны.
Несмотря на приверженность к ценностям, свойственным прошлому веку, «Трудовая доблесть России» ставит перед собой цели, вполне отвечающие потребностям дня сегодняшнего. Одна из главных - возрождение престижа трудовых профессий.
«Ни для кого не секрет, что в стране в настоящее время ослаблена система подготовки квалифицированных рабочих кадров, - считают в «Трудовой доблести России». - Задача организации состоит в том, чтобы, возвеличивая человека труда, убедить государство и общество в полной мере отдать дань уважения тем людям, которые создавали, приумножали и сохранили трудовую славу страны, а также использовать их опыт для передачи накопленных знаний молодому поколению в рамках возрожденного движения наставничества».
Именно по инициативе ВОО «Трудовая доблесть России» президент России В.В. Путин подписал в 2013 году Указ об учреждении звания Герой Труда Российской Федерации, а в 2018 году - Указ об учреждении почетного знака «За наставничество». В 2016 году организация получила грант президента России на разработку учебно-методического комплекса «Трудовое наставничество детей и молодежи».
Сегодня отделения «Трудовой доблести России» функционируют во всех федеральных округах Российской Федерации. Не стал исключением и Дальний Восток. В 2017 году по решению Центрального Правления за подписью председателя Алексея Гавриловича ЛЕВИНА был назначен председателем регионального отделения в Приморском крае Юрий Петрович НАЗАРЕЦ. Для Приморья это назначение было знаковым, поскольку краевое отделение с его приходом получило новый импульс активности. Теперь на счету отделения - целый список важных для региона дел, проектов, выполненных при непосредственном участии «Трудовой доблести России».
Юрий Назарец, являясь лидером авторитетной общественной организации, считает своим долгом продвигать ее ценности - не на словах, а на деле. Отдавая дань уважения ветеранам, оказывая им всяческую поддержку, он с особой энергией занимается вопросами молодого поколения. Важно отметить, что это направление работы «Трудовой доблести России» отвечает и самой насущной проблеме Дальнего Востока. Наш регион - особая территория, нацеленная на развитие. Приоритетом на весь 21 век назвал его президент России. Именно на Дальний Восток смещается деловая активность, здесь уже начата реализация сотен новых проектов, которые требуют молодых квалифицированных специалистов. Удержать молодые кадры, способствовать их закреплению на открывающихся новых производствах - задача многогранная. РО ВОО «Трудовая доблесть России» в Приморском крае готова подставить плечо в этом деле.
«Потенциал развития в различных областях в Приморском крае очень велик, молодое поколение талантливо и трудолюбиво. Системная работа в сфере образования молодежи, трудовое наставничество, внедрение опыта передовых предприятий в процесс обучения молодых специалистов помогут краю выйти на новый уровень развития. Наша задача - мотивировать молодое поколение жить и работать в Приморье», - считает Юрий Петрович.
К развитию трудового наставничества в организации относятся серьезно. Передача положительного производственного опыта от старшего поколения к молодежи - необходимое условие для сохранения преемственности трудовых традиций и патриотического воспитания. Конечно, заимствуя саму идею из исторического прошлого страны, сегодня необходимо выработать новые подходы в практике, отвечающие вызовам нашего времени. Поэтому речь идет о создании и внедрении современной развитой системы трудового наставничества во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и управления.
Рыночные реформы, уже почти «вымели» из нашей жизни понятие трудового наставничества, бизнес требовал готовых кадров, не особо желая тратиться на их подготовку. Но время все расставило по местам - нет лучшей школы, чем личная передача опыта мастером своего дела молодому коллеге прямо на рабочем месте. Отличная, эффективная практика советских лет вновь обретает жизнь на приморских предприятиях. Но важно не только научить работать, но и стимулировать молодежь к профессиональному росту, помогать ей строить личные творческие планы и достигать поставленных целей под руководством наставников, обозначает позицию «Трудовой доблести России» председатель ее регионального отделения Юрий Назарец.
Эта задача сама по себе требует более внимательного отношения к молодежи, вот почему «Трудовая доблесть России» в Приморье старается поддерживать юных жителей края еще со школьной скамьи. Так, благодаря поддержке Приморского регионального отделения организации и личной помощи Юрия Назарца более 30 детей из отдаленных территорий края смогли принять участие в ежегодном форуме «Поколение», который прошел с 14 по 20 июля на острове Попова. Самые талантливые и активные ребята из Красноармейского, Пожарского, Дальнереченского районов получили новые знания и навыки, нашли друзей из самых разных уголков края, отдохнули и поправили здоровье на берегу моря.
Так же, как забота о молодом поколении, для организации важна работа, направленная на поддержку заслуженных людей страны, не всегда получавших в прошлые годы должное внимание, защиту их прав, социального благополучия. Для решения этой задачи «Трудовая доблесть России» в Приморье планирует открыть местные отделения по всей территории края, чтобы быть ближе к людям и более эффективно и оперативно оказывать помощь ветеранам даже в самых отдаленных уголках региона.
Сам Юрий Петрович Назарец неоднократно выступал инициатором помощи детским домам и больницам, внес большой вклад и принимал личное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением тайфуна «Лайонрок» на территории края. Староверы из села Дерсу Красноармейского района, той самой глубинки Приморья, где даже сотовая связь не налажена, благодаря Юрию Петровичу имеют возможность использовать спутниковую связь не только в чрезвычайных ситуациях, но и в обычной повседневной жизни.
Успех любого дела в значительной степени зависит от личности, от человеческой позиции, социальной активности. В этом смысле Приморскому региональному отделению ВОО «Трудовая доблесть России» повезло с лидером. Юрий Назарец - дальновидный политик, умеющий объединять вокруг себя людей ради общего дела. И это дело благородно: объединять людей, добившихся выдающихся трудовых успехов, защищать интересы тружеников, чьими руками и талантом была создана интеллектуальная и индустриальная мощь нашей страны, хранить и передавать будущим поколениям лучшие традиции, которыми славились трудовые коллективы еще со времен Советского Союза.
Досье «Дальневосточного капитала»: Назарец Юрий Петрович. Родился 13 января 1962 года в Красноармейском районе, с. Рощино. Образование: Приморский лесотехникум, специальность: «механик машин и оборудования»; Тихоокеанский государственный университет, специальность: «юриспруденция»; «государственное и муниципальное управления». Работал инженером, занимался предпринимательской деятельностью, в течение четырех лет являлся первым заместителем главы Красноармейского муниципального района. Председатель РО ВОО «Трудовая доблесть России» в Приморском крае; член Региональной контрольной комиссии Приморского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; заместитель председателя Комиссии по вопросам религиозных объединений Приморского края; помощник депутата Государственной Думы ФС РФ. В Приморском крае известен также как активный общественный деятель и меценат.
Евгений РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год.
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