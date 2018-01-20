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Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ
Уже больше двух лет на Дальнем Востоке действует льготный режим в особых экономических зонах - территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порту Владивосток (СПВ). За это время благодаря преференциям и административной поддержке удалось привлечь сотни инвесторов в дальневосточный регион. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, к началу 2018 года статус резидента СПВ был предоставлен всего 432 инвесторам, объем капиталовложений, реализуемых на сегодняшний день бизнес-проектов в режиме СПВ, превышает 365 475 млрд рублей. В ТОРах в общей сложности в округе инвестиционную деятельность ведут 211 резидентов с объемом капиталовложений свыше 2,18 трлн руб.
ТОР с отраслевой спецификой
Как известно, за это время на Дальнем Востоке было создано 18 территорий опережающего развития, а режим Свободного порта Владивосток распространен на 21 муниципальное образование в пяти регионах ДФО: Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской области и Чукотском АО. Но все же наибольшее количество резидентов приходится на Приморский край. По некоторым оценкам, порядка 75% резидентов СПВ намерены реализовать свои проекты именно в этом регионе. Лидирует Приморье и по количеству резидентов территорий опережающего развития. В четырех ТОРах края зарегистрировано уже 58 резидентов.
На заседании комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности, прошедшем в декабре прошлого года, врио вице-губернатора Татьяна КАЗАНЦЕВА обратила внимание на ряд проблемных вопросов, среди которых были и те, которые связанны с бюджетными поступлениями от деятельности резидентов ТОР. Одним из таких вопросов, нуждающихся в законодательном регулировании, она назвала проблему, касающуюся привлечения к реализации проектов подрядных организаций, которые фактически осуществляют свою деятельность в ТОР, но не имеют обособленных подразделений и, соответственно, не платят налоги в бюджеты муниципалитетов. Эта проблема наиболее остро затронула Михайловский район, на территории которого расположена ТОР «Михайловская».
Собственно, ТОР «Михайловская», имеющая ярко выраженную отраслевую специфику, расположена на территориях трех сельскохозяйственных районов края: Михайловского, Черниговского и Спасского. Ее резидентами стали 9 компаний, из которых якорными являются компании «Русагро - Приморье», планирующая реализовать проект строительства 10 свинокомплексов на территории Михайловского района, и «Мерси Трейд», разместившаяся на территориях Спасского и Черниговского районов, планирующая поэтапное строительство семи свинокомплексов.
Стоит отметить, что ни Спасский, ни Черниговский район налоговых претензий к резидентам не имеют по вполне объяснимым причинам. Компания «Мерси Трейд» приступила к реализации своих проектов в Спасском районе еще до появления ТОРов. Не так давно компания объявила о строительстве третьего свинокомплекса. В управлении финансов Спасского района отметили, что запуск этих предприятий существенно сказался на доходной части муниципального бюджета. Что касается Черниговского района, то там вообще масштабных строек нет. Единственный относительно крупный инвестор-резидент, компания «Черниговский Агрохолдинг», являющаяся частью камчатского холдинга «Агротек», реализует там только растениеводческие проекты. Претензий в части налоговых отчислений, по словам районных финансистов, к этому резиденту, как собственно и к другим, более мелким, у них нет.
Потерявшиеся доходы
В общем, проблема, прозвучавшая на декабрьском совещании, коснулась одного муниципалитета - непосредственно Михайловского района, где всего два резидента реализуют свои проекты, один из которых - компания «Зодчий», построившая небольшую теплицу для выращивания помидоров, огурцов и ягоды, второй - компания «Русагро - Приморье», реализующая самый крупный в крае и на Дальнем Востоке агропромышленный проект, общая стоимость которого, как сообщало Минвостокразвития, составит ориентировочно 18,7 млрд руб.
В данный момент компания «Русагро - Приморье» в соответствии с проектом ведет строительство сразу нескольких крупных объектов на территории Михайловского района, некоторые из них по планам будут завершены в ближайшие месяцы. По данным администрации района на 17 января 2018 года, в общей сложности на этих территориях работают 15 компаний-подрядчиков, включая и тех, кто строит объекты, имеющие отношение к электроснабжению, газоснабжению и строительству дорог. За период с августа до конца прошлого года было перечислено в бюджет района от этих компаний в общем 5 345 тыс. руб., причем 4 065 тыс. руб. из этой суммы перечислил один подрядчик - компания ЗАО «Инженерные системы и сервис» (ИНСИСТЕМС), г. Москва, которая строит свинокомплексы СК «Ленинское 1», СК «Ленинское 2», СК «Степное 2». Остальная сумма - более 1 млн руб. - приходится на все оставшиеся компании, из которых по девяти компаниям в соответствующей графе информационного листа, предоставленного муниципалитетом, вообще нет никаких сумм.
В то же время сами территории опережающего развития в отличие от Свободного порта Владивосток требуют значительных трат на строительство новой коммунальной и дорожной инфраструктуры, как из федерального бюджета, так и из регионального. По словам Татьяны Казанцевой, регион имеет финансовые обязательства по реализации ТОР «Надеждинская» и «Михайловская», общий объем которых превышает 4,2 млрд руб., при этом дотирование резидентов ТОР намного выше, чем в СПВ. Льгота по налогам на прибыль и имущество составила 180 млн руб., по пониженным страховым ставкам -162 млн. Всего же размер выпадающих доходов краевого бюджета составил 243 млн руб.
Отставание или несогласованность?
А между тем, как сообщили в пресс-службе КРДВ, за счет средств регионального и федерального бюджетов ведется строительство инфраструктуры для 12 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.
Ранее представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заявил об отставании строительства объектов инфраструктуры в дальневосточных территориях опережающего развития «Надеждинская», «Хабаровск», «Камчатка». Татьяна Казанцева считает, что это отставание в Приморье происходит как по субъективным, так и по объективным причинам. В качестве примера она рассказала о том, что по ТОР «Надеждинская» Корпорация развития Дальнего Востока пять раз меняла условия, и «Водоканал» вынужден был пять раз переделывать документацию. Сейчас для того, чтобы обеспечить водой резидента территории опережающего развития, «Водоканал» запускает ее подачу по временной схеме, что делает ресурс слишком дорогим.
Но это не единственный пример несогласованных действий отвечающих за развитие ТОР государственных структур, усложняющих реализацию проектов. Буквально в ноябре прошлого года широкую огласку получила довольно странная история с резидентом ТОР «Надеждинская» компанией «Арника», когда, в ходе строительства дороги вокруг территории, заблокированной оказалась арендованная им для проведения подготовительных и строительных работ на участке техника. Строители перекрыли съезд с основной дороги на участок резидента, в ответ резидент обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Его обращение поддержал еще один резидент. По некоторым данным, конфликт в итоге удалось уладить, правда, на каких условиях, с какими сроками и чего эта история в итоге стоила инвестору, узнать не удалось. Тем не менее, само развитие этой ситуации вполне наглядно иллюстрирует как проблемы, возникающие у инвесторов, так и реакцию на них ответственных лиц. Со слов резидента, он неоднократно пытался решить эту проблему еще до доведения ее до крайней точки, но понимания не нашел ни у департамента дорожного хозяйства, ни у Корпорации развития Дальнего Востока.
Во главе угла земельный вопрос
А между тем рост числа резидентов ТОР и СПВ сопровождается обострением земельных вопросов. По словам председателя Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Антона СКОРИКА, среди основных проблем, мешающих резидентам начать деятельность, - предоставление земельных участков. Только 15% нуждающихся в земле резидентов ее получили, остальные находятся в подвешенном состоянии. В ноябре на встрече с губернатором Приморского края он приводил весьма красноречивые цифры: за два года льготного режима СПВ реализовано всего 7,2% проектов от общего количества, а именно 25, осуществлено инвестиций 3,8 млрд руб., т.е. 1% от общего объема, создано 500 рабочих мест - 1,5% от заявленного количества; налоговыми льготами воспользовалось 13 резидентов.
Среди причин резиденты назвали, с одной стороны, неэффективную работу департаментов в крае, участвующих в принятии решений по земле, непрозрачность этих решений, отсутствие площадки, где можно было бы совместно обсудить проблемы и договориться. С другой стороны, значительная часть земель на территории по-прежнему принадлежит Минобороны. Долгая история с выделением земли в лесной зоне Владивостока, возникшая в результате сложностей в решении этих вопросов с военным лесничеством, привела к тому, что семь проектов инвесторов - членов Ассоциации поддержки резидентов СПВ сегодня приостановлены.
Проблема выделения участков из земель Минобороны фактически является повсеместной на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае долгая эпопея с решением земельного вопроса резидента Свободного порта в Ванинском районе, компании «Рыболовецкая артель им 50-летия октября», решившей реализовать проект по строительству рыборазводного завода, привела к тому, что проект оказался замороженным на 2 года. «У нас проект давно готов, мы не просим денег у государства, готовы приступить к его реализации, но нет возможности начать строительство», говорит руководитель предприятия Давыд ФОКС.
Елена АБАШЕВА.
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