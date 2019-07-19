|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 28 Августа, 18:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Автокольцо для Владивостока
Плюс, во Владивостоке постоянно присутствует большое количество постороннего транспорта – из края, соседних регионов и из-за рубежа. Автомобильные пробки стали привычным состоянием городской дорожной сети. Чтобы улучшить ситуацию, требуются прорывные решения. И одним из них стала идея ВКАД – Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, строительство которой должно особенно благотворно сказаться на центре города.
Второе «дыхание» ВКАД
Безусловно, классическое автомобильное кольцо, с относительно правильной геометрией и множеством выездов с него, во Владивостоке, в силу его рельефа и морской береговой черты, построить невозможно. Но существовал ряд предложений по генплану города, которые в итоге должны были сложиться в подобие кольца. Его появление стало вполне возможным после завершения строительства в 2012 году Русского моста, соединившего остров с материковой частью города, и дороги от аэропорта Владивостока через полуостров Де-Фриз, Седанку и район бухты Патрокл на остров Русский.
Бывший мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ еще в 2013 году, увидев эту возможность, отдал специалистам команду начать проработку идеи кольцевой дороги. При этом основными задачами будущего строительства должны были стать предусмотренные генпланом города мост на остров Русский с Эгершельда и дорога вдоль Амурского залива.
Уже осенью того же года к сбору данных по перспективному строительству приступили специалисты компании «Гипростроймост» из Санкт-Петербурга, причастные к строительству во Владивостоке Золотого моста, – изучались грунты по возможным вариантам прохождения трассы, рельеф, расположение инженерных коммуникаций, дорожный трафик.
Тогда предполагалось, что ВКАД, при удачном решении вопроса финансирования, может быть построена за 3-5 лет. Оптимистичные оценки опирались на успешное строительство и реконструкцию ряда других крупных дорожных объектов, выполненные во Владивостоке в короткие сроки в преддверии саммита АТЭС 2012 года. Полученные данные были переданы проектировщикам, которые к концу года должны были определиться с вариантами прохождения новой дороги и с ориентировочной стоимостью ее строительства.
В начале декабря проектировщики представили два варианта прохождения дороги вдоль Амурского залива. При этом отличие вариантов в основном касалось прохождения трассы в районе Спортивной гавани и бухты Федорова. Простого решения здесь быть не могло. Поэтому в дальнейшем от проектировщиков появились детальные проработки этого участка с мостовым и тоннельным решениями. Тогда же уже были определены очередность этапов строительства ВКАД и необходимые транспортные развязки.
Но планы были отложены. Тогда так и не было найдено решение по финансированию строительства, а мэр- инициатор отстранен от управления городом.
Идея ВКАД ожила только в 2016 году. Тогда южнокорейская корпорация «Юшин Инжиниринг» предложила реализовать этот проект методом государственно-частного партнерства, поэтапно вводя участки ВКАД в течение 2018-2029 годов. В первую очередь предполагалось построить мост с Эгершельда на остров Русский. Врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО тогда сообщал, что инвестор по мосту на примете уже имеется. В январе 2018 года в мэрии Владивостока вопрос строительства ВКАД обсуждался с представителями китайской строительной корпорации «Гуанда», и ее руководство проявило серьезный интерес к участию в этом крупном проекте. Но будет ли она реально участвовать в строительстве – пока не подтверждено.
Смена в минувшем году руководителей края и города изменила подход к строительству ВКАД – параметры кольцевой дороги оказались непривлекательны для частных инвесторов, и поэтому в ее строительстве сегодня твердо можно надеяться только на бюджетные средства. В конце прошлого года только что утвержденный новым губернатором Приморья Олег КОЖЕМЯКО выразил поддержку проекту. На исходе января о своей поддержке ВКАД заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, отметив однако, что вопрос этого строительства должен быть хорошо подготовлен, чтобы его можно было решать на уровне правительства и президента РФ, в том числе и с учетом возможного привлечения иностранных компаний. А в апреле президент РФ Владимир ПУТИН в ходе рабочей встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко пообещал проекту серьезную государственную поддержку.
Старт проекту уже дан
В мае стало известно, что проект ВКАД будет презентован на Восточном экономическом форуме в павильоне Приморского края на «Улице Дальнего Востока» на острове Русском. Интригу этой презентации придало недавнее заявление главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА о том, что проект претерпит существенные изменения, и трасса вдоль Амурского залива «не испортит» для горожан отдых на его берегу. Однако какие варианты решений по этой дороге будут приняты окончательно, станет известно лишь на ВЭФ, после знакомства с подготовленным технико-экономическим обоснованием проекта президента России. Его окончательное мнение и замечания будут решающими.
В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Олег Кожемяко подписал соглашение по подготовке и реализации проекта ВКАД с руководством госкомпании «Автодор» и АО «ИнфраВЭБ». При подписании он, в частности, сказал, что привлекаемые структуры должны будут подготовить предложения, расчеты, включая и по стоимости строительства, особенно по первому этапу – строительству моста. Предложено проработать возможности на основе ГЧП. Он также отметил, что уже в конце этого – начале следующего года надо провести конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа, определить смету, чтобы не позже, чем через год развернуть строительство моста.
Досье «Дальневосточного капитала": Проект ВКАД изначально предполагал строительство и реконструкцию 22,6 км дорог по две полосы в каждую сторону, на которых возможно было бы развивать скорость до 80 км в час. Пропускная возможность дороги должна достигать 70-85 тысяч автомобилей в сутки, притом что наиболее напряженные участки владивостокских дорог сегодня имеют нагрузку до 30-35 тыс. машин в сутки. Но возможности осуществить проект «на вырост», с перспективой того, что в городе будет жить 2-3 млн человек – это тоже ценно. Очень большие потоки машин можно будет ожидать здесь только в отдаленной перспективе, если сбудутся планы массовой жилой застройки полуострова Саперный на о. Русском. Предполагается, что в будущем строительство ВКАД может оправдаться за счет платного проезда, но будет ли внедрена платность – пока не ясно. По предварительным оценкам, проект должен уложиться в 70-80 млрд рублей.
По мнению губернатора, мост позволит разгрузить центр города и район Эгершельда, перенаправить через остров транспортный частный автопоток и автомобильные грузоперевозки Владивостокского морского торгового порта, идущие сегодня на выезд из города через его центр.
Руководитель пресс-службы ПАО «ВМТП» Михаил СОКОЛОВ отметил, что в 2018 году ВМТП обработал 134 тысячи грузовых автомобилей, а в 2019-м ожидается еще большая цифра. В среднем, в рабочие дни порт принимает свыше 500 грузовых автомобилей, и все они въезжают и выезжают через центральные городские кварталы и улицы Владивостока. При этом более половины из них двигаются в сторону объездной дороги – за пределы Владивостока и по направлению к федеральной трассе Владивосток – Хабаровск. Реализация проекта ВКАД позволит направить весь этот грузопоток напрямую на объездные дороги и разгрузить центральные улицы города.
В середине июня Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ, встречаясь по рабочим вопросам с губернатором Приморья, также подчеркнул, что строительство моста, как первого из пяти этапов ВКАД, является особенно актуальным, и готовность приступить к его строительству с привлечением федеральных средств уже есть. При этом он отметил, что принципиально важно доработать ранее представленный предварительный проект ВКАД, и помимо него приморским властям следует активно подключиться к разработке комплексной схемы транспорта во Владивостоке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Если строительство нового моста на остров Русский сможет осуществляться относительно безболезненно для нормальной жизни города, то с участками дороги вдоль Амурского залива – проблемнее. Из-за нехватки средств эта дорога «кочевала» из одного генплана города в другой с 1974 года. При этом уже в 1996 году по особенно ответственному участку – от Моргородка до центра города – уже было выполнено ТЭО. Отмечается, что это строительство очень сложно в силу прохождения будущей трассы над действующей нефтебазой и через исторические кварталы города.
Всех проблем это не решит
Профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ, являющийся крупным экспертом в области градостроительства и городской транспортной инфраструктуры, Валентин АНИКЕЕВ считает, что ВКАД не сможет резко улучшить транспортную ситуацию во Владивостоке, потому что выезд из города останется ограниченным. Но ее можно облегчить, если удастся организовать дополнительное кольцевое движение автотранспорта по городу.
Такие «кольцевые» решения, в частности, появились в рамках мастер-плана Владивостокского городского округа, представленного в прошлом году японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Nikken Sekken LTD». В их основе легко просматриваются идеи, которые ранее уже предлагались отечественными экспертами, а некоторые даже были заложены в генпланы Владивостока.
Виктор КУДИНОВ
- Автокольцо для Владивостока
- Инвестиционный бум: зачем компании рвутся в Свободный порт Владивосток
- "Трудовая доблесть России" поднимает престиж труда
- Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ
- Розовые сопки могут стать фишкой Владивостока
- В Приморье в бизнес-клубе "Диалоги" обсудили лесную отрасль
- Бизнес за чистый город
- Обнародована программа ВЭФ-2016
- ВЭБ и администрация Приморья подвели итоги сотрудничества
- На Дальнем Востоке инвесторы ждут конкретики и последовательности
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.