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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:29 |
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Обнародована программа ВЭФ-2016
Первый тематический блок деловой программы Форума — «Возможности для инвесторов», в рамках которого будут представлены инвестиционный потенциал и условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке. На площадках Форума обсудят развитие транзитной и логистической инфраструктуры региона, в частности создание международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», перспективы использования Северного морского пути и крупнейших морских портов Дальнего Востока, будут рассмотрены планы по созданию новых объектов авто-, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. Как сообщает журнал «Дальневосточный Капитал», на отдельных площадках будут затронуты такие важные темы, как добыча полезных ископаемых, рыболовство, энергетика, жилищное строительство и туризм.
Предварительные итоги и перспективы реализации новых механизмов экономического развития Дальнего Востока участники Форума обсудят в рамках блока «Преференции для инвесторов». Будут представлены преимущества новых экономических зон. Резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток смогут предложить новые практические идеи, которые позволят улучшить условия работы. На отдельной площадке потенциальным инвесторам расскажут обо всех механизмах государственной поддержки в регионе, а также возможностях развития человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Третьей дискуссионной темой станет «Развитие Дальнего Востока — выгоды и новые возможности для АТР». Будут освещены вопросы конкурентоспособности российского Дальнего Востока, привлечения в Россию иностранных инвестиций, международное сотрудничество в области энергетики и транспорта. Одним из ключевых проектов для обсуждения является создание энергетического кольца между Россией, КНР, Японией, Республикой Корея и Монголией.
В рамках Форума запланировано проведение деловых «круглых столов»: «Россия — КНР», «Россия — Республика Корея», «Россия — АСЕАН» и «Российско-Японский форум».
Стороны обсудят совместные инвестиционные проекты, которые в перспективе могут быть реализованы на Дальнем Востоке. На Форуме планируется представить наиболее выгодные условия инвестирования в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток, налоговые льготы и инфраструктурную поддержку.
Прямой диалог бизнеса и власти станет центральным элементом стратегических сессий. Участники получат возможность обсудить с представителями законодательной и исполнительной власти темы будущего развития региона, в частности доступ инвесторов к месторождениям, развитие судостроения, новую экономическую модель Северного морского пути и другие.
На полях Форума запланированы: Форум губернаторов Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, заседание общественного совета «Восточный вектор», Университетский саммит «Россия — АСЕАН», Образовательная конференция АТЭС и заседание Российско-Китайского финансового совета.
Ожидается, что II Восточный экономический форум посетят не менее 2 400 участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура. Также планируется участие представителей Всемирного экономического форума и других организаций.
Более подробно с деловой программой ВЭФ 2016 можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/delovaya-programma/.
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