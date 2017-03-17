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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:14 |
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В Приморье в бизнес-клубе "Диалоги" обсудили лесную отрасль
На площадке бизнес-клуба совместно с экспертами были рассмотрены вопросы состояния лесной отрасли, опыт создания лесоперерабатывающих производств на Дальнем Востоке, инновационное производство пеллет, приоритетные инвестиционные проекты лесопромышленного комплекса региона и др.
Лесопромышленный комплекс имеет хороший инвестиционный потенциал. Так, на втором ВЭФ, прошедшем в сентябре 2016 года, лесной отрасли была посвящена специальная сессия, где оценивались опыт и эффективность создания лесоперерабатывающих производств на Дальнем Востоке, включая приоритетные инвестиционные проекты, а также перспективы создания в будущем лесных кластеров. Кроме того, в правительстве была подготовлена стратегия развития лесной отрасли РФ до 2030 года. Ее цель – систематизировать процессы, которые сегодня сопровождают лесопользование, стимулировать инвестиции в лесное хозяйство.
Свое видение перспектив развития отрасли участникам бизнес-клуба «Диалоги» представили генеральный директор ОАО «Приморские лесопромышленники» Виктор ДОРОШЕНКО, председатель Совета лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего Востока, генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел КОРЧАГИН, замгендиректора ОАО «Тернейлес» Владимир СТЕГНИЙ, член совета директоров ЗАО «Лес Экспорт» Денис КОНДРАТЮК, генеральный директор ООО «Экотан» Анатолий ВЕРЕВКИН.
Инесса БАБИЧ, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР:
– Опережающими темпами будет развиваться лесопромышленный комплекс в регионах Сибири и Дальнего Востока. Для реализации прогнозов развития и размещения лесной промышленности потребуются огромные инвестиции и радикальное улучшение инвестиционного климата в стране. Благодаря теме лесопромышленного комплекса ДФО мы снова возвращаемся к вопросу комплексного развития региона».
Информационная поддержка заседания: издательская компания «Золотой Рог», ГК «Время радио», РИА «Восток-Медиа», журнал «Эffect», Туристско-информационный центр ПК, журнал «Автомир», филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» во Владивостоке, журнал «Welcome», бизнес-поисковик IPRIM.ru, журнал «Barlette», газета «Аргументы недели Приморье», информационное агентство «ЕНВ», сайт о развитии свободного порта Владивосток «Порто-франко», «Общественное телевидение Приморья» и многие другие.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год.
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