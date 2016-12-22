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ВЭБ и администрация Приморья подвели итоги сотрудничества
Эта информация была озвучена на первом заседании Рабочей группы по мониторингу реализации плана совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и Администрации Приморского края по комплексному развитию территории региона на период 2013 - 2018 гг.
На заседании, которое проходило в формате видеоконференции, присутствовали представители органов государственной власти Приморского края, сотрудники Внешэкономбанка и его дочерних организаций, а также инициаторы инвестиционных проектов.
Участники обсудили результаты выполнения разделов Плана совместных мероприятий в IV квартале 2013 года - I квартале 2014 года, ход рассмотрения инвестиционных проектов, находящихся на экспертизе во Внешэкономбанке, перспективные проекты на территории Приморского края. В рамках мероприятия были определены основные направления дальнейшего сотрудничества в кредитно-инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также моногородов региона.
На 2 июня 2014 года региональный лимит, установленный на Приморский край в рамках Программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой ОАО «МСП Банк», составил 737 млн рублей, неиспользуемый остаток - 434,3 млн рублей.
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