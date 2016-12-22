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25 Июля 2016, 18:49 | Территория

Бизнес за чистый город

Экологическая обстановка Владивостока уже много лет находится в центре внимания не только экологов и простых граждан, обеспокоенных экобезопасностью, но и представителей бизнеса. Радостно, что год от года свои экологические обязательства компании приморской столицы реализуют с более чем завидной частотой, считая их частью социальной ответственности предприятий.

Эксперты из года в год характеризуют экологическую ситуацию во Владивостоке как стабильно напряженную. Связано это не только с постоянно увеличивающимся автомобильным потоком приморской столицы, но и с большими объемами выбросов загрязняющих веществ от производственных объектов.

Впрочем, в условиях ускоренного промышленного развития территорий бизнес начинает осознавать свою ответственность за сохранение окружающей среды. Это общемировой тренд. «Во многих государствах участие бизнеса в деле охраны природы и сохранения биоразнообразия прописано законодательно, а ведущие мировые отраслевые и финансовые организации требуют от своих членов внимательного отношения к экологии», - отметила Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Но, по ее словам, Россия пока находится только в начале этого пути.


 

 

 

 

 

Корпоративные субботники

Одним из проявлений экологической ответственности является регулярное участие работников компаний в субботниках. Такие мероприятия стали доброй традицией для работников «ННК-Приморнефтепродукт». Регулярно коллектив компании в полном составе отрывается от привычной работы и выходит на улицу с метлами и лопатами, чтобы очистить и благоустроить территории нефтебазы и АЗС.

Впрочем, сотрудники не оставляют без внимания не только свои объекты, но и прилегающие участки в прибрежном районе. В марте этого года в ходе ежемесячной уборки коллектив очистил прибрежную зону нефтебазы от более чем двух тонн мусора. А в мае сотрудники компании участвовали в общегородском субботнике и совместными усилиями убрали набережную на станции «Моргородок» и прибрежную территорию нефтебазы, в результате чего было собрано и вывезено несколько тонн бытового мусора.

В целом же вопросам экологии и безопасности «ННК» уделяет особое значение. В компании прекрасно понимают, что нефтепродукты являются источником повышенной экологической опасности, и поэтому не жалеют сил и средств на поддержание порядка и дисциплины. Коллектив предприятия гордится тем, что с момента его образования не произошло ни одного серьезного экологического инцидента. На территории нефтебазы во Владивостоке установлена санитарно-защитная зона, в границах которой ведется государственный лабораторный контроль. Помимо этого, осуществляется производственный контроль воздушной среды, строго следящий за количеством выбросов в атмосферу.

«ННК-Приморнефтепродукт» уже не первый год старается поддерживать безукоризненную экологическую чистоту. В 2015 году было произведено строительство канализационных очистных сооружений, системы сбора промстоков в очистные сооружения и строительство выпуска очищенных сточных вод в Первую речку. За несколько лет проведена полная реконструкция резервуарного парка темных нефтепродуктов. Особое внимание уделяется охране и рациональному использованию земель, экологическому аудиту и мониторингу. Все производственные отходы утилизируются по договорам со специализированными организациями, экологические службы контролируют состояние воздуха, почв и сточных вод на территории объектов нефтяной компании.

Экологическую активность проявляют и журналисты Владивостока: уже третий год подряд под эгидой Приморского отделения Союза журналистов России работники средств массовой информации выходят на медиасубботник. В этом году работники медиасферы убрали мыс Ахлестышева на острове Русском, а в прошлом - более 200 журналистов и сотрудников пресс-служб приехали на Новосильцевскую батарею, где собрали 400 мешков мусора с территории.

«Зеленые» акции

Еще одними из проявлений экологической ответственности бизнеса Владивостока являются организация и участие в различных акциях. Власти поддерживают любую инициативу компаний и помогают в организации мероприятий, которые вписываются в городскую концепцию об экологическом образовании и просвещении, а также призывают жителей приморской столицы бережно относиться к природе и воспитывают экологическую ответственность.

Так, например, своя экологическая акция «Зеленый марафон» есть у Сбербанка. В этом году она объединила 45 городов России, в числе которых и Владивосток. В каждом из городов, охваченных проектом, были реализованы социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды. Проект Сбербанка удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты.

Год экологии

Активную работу по охране окружающей среды проводит и администрация Приморского края. Более того, следующий, 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Теперь власти края активно готовятся к проведению мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в крае и повышение экологической культуры общества.

Как неоднократно отмечали представители администрации, комплекс мероприятий экологической направленности международного, общероссийского, краевого и местного значений способствует снижению техногенного воздействия и улучшению качества окружающей природной среды. В этом процессе серьезное место занимает местный бизнес, своими инициативами поддерживающий экологическую культуру населения. А без экологической ответственности промышленного сектора нельзя обеспечить безопасность территории и благополучие ее населения.

«В нашей стране пока нет прямых законодательных указаний для частных компаний на разработку экологических стандартов, обязательного отражения в своих программах участия в охране окружающей среды. Вместе с тем в России есть ряд компаний, которые уже идут по этому пути, и мы надеемся, что со временем их будет становиться все больше и больше и весь российский бизнес станет экологически ответственным», - отмечает Ирина Горкина.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год. 

Теги: экология 


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