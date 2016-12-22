|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:48 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бизнес за чистый город
Эксперты из года в год характеризуют экологическую ситуацию во Владивостоке как стабильно напряженную. Связано это не только с постоянно увеличивающимся автомобильным потоком приморской столицы, но и с большими объемами выбросов загрязняющих веществ от производственных объектов.
Впрочем, в условиях ускоренного промышленного развития территорий бизнес начинает осознавать свою ответственность за сохранение окружающей среды. Это общемировой тренд. «Во многих государствах участие бизнеса в деле охраны природы и сохранения биоразнообразия прописано законодательно, а ведущие мировые отраслевые и финансовые организации требуют от своих членов внимательного отношения к экологии», - отметила Ирина ГОРКИНА, член комитета по экологии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Но, по ее словам, Россия пока находится только в начале этого пути.
Корпоративные субботники
Одним из проявлений экологической ответственности является регулярное участие работников компаний в субботниках. Такие мероприятия стали доброй традицией для работников «ННК-Приморнефтепродукт». Регулярно коллектив компании в полном составе отрывается от привычной работы и выходит на улицу с метлами и лопатами, чтобы очистить и благоустроить территории нефтебазы и АЗС.
Впрочем, сотрудники не оставляют без внимания не только свои объекты, но и прилегающие участки в прибрежном районе. В марте этого года в ходе ежемесячной уборки коллектив очистил прибрежную зону нефтебазы от более чем двух тонн мусора. А в мае сотрудники компании участвовали в общегородском субботнике и совместными усилиями убрали набережную на станции «Моргородок» и прибрежную территорию нефтебазы, в результате чего было собрано и вывезено несколько тонн бытового мусора.
В целом же вопросам экологии и безопасности «ННК» уделяет особое значение. В компании прекрасно понимают, что нефтепродукты являются источником повышенной экологической опасности, и поэтому не жалеют сил и средств на поддержание порядка и дисциплины. Коллектив предприятия гордится тем, что с момента его образования не произошло ни одного серьезного экологического инцидента. На территории нефтебазы во Владивостоке установлена санитарно-защитная зона, в границах которой ведется государственный лабораторный контроль. Помимо этого, осуществляется производственный контроль воздушной среды, строго следящий за количеством выбросов в атмосферу.
«ННК-Приморнефтепродукт» уже не первый год старается поддерживать безукоризненную экологическую чистоту. В 2015 году было произведено строительство канализационных очистных сооружений, системы сбора промстоков в очистные сооружения и строительство выпуска очищенных сточных вод в Первую речку. За несколько лет проведена полная реконструкция резервуарного парка темных нефтепродуктов. Особое внимание уделяется охране и рациональному использованию земель, экологическому аудиту и мониторингу. Все производственные отходы утилизируются по договорам со специализированными организациями, экологические службы контролируют состояние воздуха, почв и сточных вод на территории объектов нефтяной компании.
Экологическую активность проявляют и журналисты Владивостока: уже третий год подряд под эгидой Приморского отделения Союза журналистов России работники средств массовой информации выходят на медиасубботник. В этом году работники медиасферы убрали мыс Ахлестышева на острове Русском, а в прошлом - более 200 журналистов и сотрудников пресс-служб приехали на Новосильцевскую батарею, где собрали 400 мешков мусора с территории.
«Зеленые» акции
Еще одними из проявлений экологической ответственности бизнеса Владивостока являются организация и участие в различных акциях. Власти поддерживают любую инициативу компаний и помогают в организации мероприятий, которые вписываются в городскую концепцию об экологическом образовании и просвещении, а также призывают жителей приморской столицы бережно относиться к природе и воспитывают экологическую ответственность.
Так, например, своя экологическая акция «Зеленый марафон» есть у Сбербанка. В этом году она объединила 45 городов России, в числе которых и Владивосток. В каждом из городов, охваченных проектом, были реализованы социальные инициативы, направленные на улучшение городской среды. Проект Сбербанка удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты.
Год экологии
Активную работу по охране окружающей среды проводит и администрация Приморского края. Более того, следующий, 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Теперь власти края активно готовятся к проведению мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в крае и повышение экологической культуры общества.
Как неоднократно отмечали представители администрации, комплекс мероприятий экологической направленности международного, общероссийского, краевого и местного значений способствует снижению техногенного воздействия и улучшению качества окружающей природной среды. В этом процессе серьезное место занимает местный бизнес, своими инициативами поддерживающий экологическую культуру населения. А без экологической ответственности промышленного сектора нельзя обеспечить безопасность территории и благополучие ее населения.
«В нашей стране пока нет прямых законодательных указаний для частных компаний на разработку экологических стандартов, обязательного отражения в своих программах участия в охране окружающей среды. Вместе с тем в России есть ряд компаний, которые уже идут по этому пути, и мы надеемся, что со временем их будет становиться все больше и больше и весь российский бизнес станет экологически ответственным», - отмечает Ирина Горкина.
Наталья КОМИССАРОВА.
- Бизнес за чистый город
- Обнародована программа ВЭФ-2016
- ВЭБ и администрация Приморья подвели итоги сотрудничества
- На Дальнем Востоке инвесторы ждут конкретики и последовательности
- Владивосток: Второе рождение острова Русского
- ЛИ Янг ГУ, Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке: Открытие рынка ведет к конкуренции и привлекает инвестиции
- В Приморье создается Агентство по привлечению инвестиций
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.