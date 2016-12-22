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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:03 |
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Шантарский архипелаг - острова с дальневосточным характером
С обрывистых берегов низвергаются десятки водопадов, некоторые из которых достигают высоты 100 метров. Поражают своим великолепием величественные скалы из мрамора и яшмы, окутанные густыми и частыми для этих мест туманами... Лето здесь очень короткое, и уже в конце августа температура воздуха опускается ниже нуля, а в октябре выпадает снег, это при том, что архипелаг расположен на одной широте с Москвой! Благодаря такому климату даже в июле у Шантарских берегов, поросших буйной растительностью, плавают белоснежные, не успевшие растаять ледники…
Интересно, что когда-то на Шантарских островах жили люди, но сегодня население архипелага составляет лишь несколько человек, работающих на метеостанции. И все же в этом году известные путешественники-дальневосточники Федор КОНЮХОВ и Игорь ОЛЬХОВСКИЙ намерены построить здесь небольшую часовню – в напоминание о том, что несмотря ни на что эти острова остаются частью русской, дальневосточной земли.
Труднодоступность и нетронутость цивилизацией поистине сделали эти места царством первозданной дикой природы. По словам немногочисленных путешественников – а Шантары посещают сегодня не более 40 человек в год, – рыбалка здесь настолько хороша, что к ней легко потерять интерес. Однако бурых медведей, обитающих здесь в огромном количестве, это нисколько не огорчает. Летом у берегов архипелага можно увидеть китов, а также стаи касаток, заходящих сюда для охоты на тюленей. Удивительно, но еще в XVIII веке в эти места заходили английские китобои, а их диковинные приспособления, предназначенные, очевидно, для получения масла из китового жира, стоят на шантарских берегах до сих пор...
– Путешествие на Шантары, безусловно, входит в разряд экстремальных. В таких суровых и непредсказуемых погодных условиях, включающих в себя густые туманы, шторма, ледники, скалистые берега и морское дно, сильные приливы и отливы, всегда крайне необходимы опытный проводник и хорошее снаряжение, – говорит Анатолий ЕРЕМИН, начальник отдела развития предпринимательства и инфраструктуры в туризме управления по туризму министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края. – Но, вероятно, именно благодаря этим природным особенностям, попадая на Шантарские острова, ощущаешь себя настоящим первооткрывателем!
Фото Игоря Ольховского.
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