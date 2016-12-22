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24 Августа 2012, 22:50 | Восточное кольцо

Наш Дальний Восток: Где родился - там и пригодился

Виктор ТЮМЕНЦЕВ: Без своего места в роду невозможно точно узнать свое место в жизни. Твои корни определяют, что ты можешь в этой жизни и что должен сделать… Жаль, что я поздно стал этим интересоваться...
Наш Дальний Восток: Где родился - там и пригодился

 

 

 

 

 

 

- Министром образования Камчатского края назначили коренного!

- Да-да! Вы слышали? Ительмена!

- Из Паратуньки, говорят!

- Да кого же? Фамилия-то как?

- Тюменцев!

- Нет. Он камчадал, а не ительмен.

- Это важно?

- Как не важно? Его деды-прадеды тут жили! Он все с молоком матери впитал!

Камчатские разговоры пять лет назад не удивляли: у руля нового субъекта - Камчатского края - поставили варяга - Алексея КУЗЬМИЦКОГО. Камчатцы насторожились - куда вывезет сей чужак? В каком фарватере двигаться? И каждая фигура в новых министерствах обсуждалась с особым пристрастием: не только в чиновничьих коридорах, но и на кухнях. Так что назначение Виктора ТЮМЕНЦЕВА на ключевой краевой пост прибавило тогдашнему губернатору баллов.

Два деревянных дома постройки 1900-х годов до сих пор стоят в Паратунке. В 1908-1910 году на крыльце одного из них знаменитый путешественник В.Л. КОМАРОВ запечатлел старосту села Паратунка Василия Матвеевича ТЮМЕНЦЕВА с женой.

- Крыльцо это и сегодня ничуть не изменилось, - рассказывает его двоюродный внук Виктор Тюменцев, - там сейчас живет мой 78-летний дядька Матвей Васильевич. В начале прошлого века мой дед и его братья построили три дома за два года. Пилили на кряжи каменную березу, из них делали стены и затем тёсом из ветлы обшивали, и пол в домах сделан из ветлы и тополя. Крыльцом дом Василия Матвеевича выходит на площадку, где сейчас разворачиваются автобусы. Второй точно такой же дом неподалеку, только чуть ниже. Третий, который в 1907 году построил мой дед, разобрали. Увы, я недавно вынужден был продать свой участок - жить в Паратунке в окружении баз отдыха показалось невозможным.

Деда своего, Федора Матвеевича, Виктор Тюменцев не помнит, - тот ушел из жизни за 4 года до рождения единственного внука. Маленького Виктора воспитывали родители Леонид и Лидия, и дедушкины-бабушкины братья: Василий Матвеевич Тюменцев и Иннокентий Степанович ПОДПРУГИН. Дело даже не в том, что вместе в одной деревне сошлись два мощных, крепких местных рода - Подпругиных и Тюменцевых, и даже не в том, что оба двоюродных деда, как и принято было раньше, жили бок о бок в Паратунке… Огромное влияние на судьбу мальчишки они оказали исподволь, поскольку оба оказались людьми незаурядными.

- Иннокентий Степанович был хорошим охотником, рыбаком, а затем работал в колхозе свиноводом. В годы войны он все свои сбережения отдал на танк для Советской армии. За что получил благодарность от Иосифа СТАЛИНА. Эта благодарность хранится в Елизовском районном музее, а ее копия - в маленьком паратунском, - рассказывает Виктор Тюменцев. - А вот отец мой принимал участие в Курильском десанте. К счастью, остался жив. По его рассказам я знал об этой операции, знал, сколько там полегло советских солдат. И потом я всю жизнь хотел попасть на Шумшу, чтобы своими глазами увидеть, как они брали эту 171-ю высоту, как их расстреливали японские пулеметчики, прикованные цепями к своим орудиям… Знаете, сердце защемило, когда увидел эти берега…

Когда я был маленьким, дед Иннокентий на старости лет частенько к нам с мамой захаживал: телевизор посмотреть, поговорить… И вот, сядет в кресло, возьмет в руки газету, смотрит в нее, а я поправляю: «Дед, да ты ж газету вверх ногами держишь!». Оказывается, он не умел читать… Да и когда ему было читать? До войны он вместе с моим отцом, дедом Федором и другими мужиками зимой охотился на медведя, соболя, барана - уходили месяца на два-три на собачьих упряжках или под Асачу, или к Жупановской сопке, аж под Мильково… И тогда бабушка готовила для них сухари и пельмени - мешками…

А семьи в Паратунке были крепкими. Например, дома у деда Федора Тюменцева по праздникам ели мороженое. Заморскую мороженицу он приобрел через факторию… У него в хозяйстве была корова, лошадь, им надо было сено заготовить на зиму. Это я тоже по рассказам знаю. А сам помню, как другой мой дед, Василий Матвеевич, в 60-х годах возил с той стороны реки сено: сам сядет в бат, меня с собой возьмет да еще сено погрузит! Сильный был человек, крепкий, ростом под два метра. Достаточно сказать, что второй сын - Матвей - у него родился, когда деду Василию стукнуло уже 72 года! Вот этот его сын, а мой дядька, и живет теперь в Паратунке… А сам дед Василий умер в 96 лет, - в 1959 году.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокПосмотришь на фотографию паратунского богатыря Василия Матвеевича Тюменцева - вроде бы Тюменцевы из казаков. Глянешь на Иннокентия Подпругина - в глаза бросаются характерные для ительменов красивые черты лица… На фото Комарова - казак Тюменцев, а рядом с ним низкорослая темновослосая ительменка… Так кто ж по роду-племени Тюменцевы-Подпругины?

- Ушковские мы, - говорит Виктор Тюменцев. - В метрической книге церкви села Ключи сохранилась запись о том, что прадед мой Матвей Феофилактович ТЮМЕНЦЕВ и его законная жена Олимпиада Ивановна, оба православного вероисповедания, 11 декабря 1900 года родили сына Савву. В этой справке Матвей Феофилактович значится как камчадал селения Ушковского. В его семье, уже здесь, на Камчатке, родились три сына: старший - мой дед Фёдор, затем Василий и младший Савва. Я так понимаю, род наш происходит из сибиряков. Они пришли на Камчатку в конце XIX века. По крайней мере, в паспорте Василия Матвеевича Тюменцева записано, что родился он в селе Паратунка в 1863 году. А вот где родился прадед и тем более прапрадед Феофилакт, я пока не знаю. Докопаться не удалось, потому что многие метрики и церковные справки за годы Советской власти и безвременья попросту исчезли. Но знаю, что в XIX веке приходили сюда из Сибири мужики, а в жены они брали мильковчанок (в Мильково всегда жили ительмены) - отсюда в нашем роду ительменская кровь.

- А вы знаете ительменский язык, Виктор Леонидович?

- К стыду своему, нет. Я в последний раз был на встрече носителей ительменского языка в Малках. И меня здорово кольнуло, когда коллега обратился к своим соплеменникам на ительменском, а я - только по-русски. Уж приветствие-то на ительменском я смогу выучить, несмотря на свой возраст.

Родился Виктор Тюменцев в 1950 году в Паратунке. И оказался в семье единственным ребенком. Его младший брат Виктор умер во младенчестве. Когда на свет снова появился мальчик, родители решили снова назвать его Виктором. «Это имя всю жизнь мне помогает, оно словно обладает двойной силой: моей и моего брата», - считает Тюменцев.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокУчился Виктор Леонидович тоже в Паратунке, рядом с домом. Тогда там стояла православная церковь, которую и сделали школой. Маленький ученик все пытал своего первого учителя Александра Коняхина, что за дырка в крыше их школы, зашитая досками. Учитель так и не рассказал ему, что это отверстие от снесенного купола…

Высшее образование получал на Камчатке: выпускник физмата местного пединститута своё распределение уступил однокурснице, а сам (отличник!) согласился поехать в Начикинскую среднюю школу. От Паратунки далеко, от Петропавловска тоже, однако ж скучать не пришлось. Именно там он работал от зари до зари, одновременно с физикой преподавая математику, черчение, физкультуру и прочие предметы, по которым не хватало учителей. И так вместо трёх лет - пять: с 1973 по 1978 год. О том, чтоб жениться, да просто найти невесту, и речи быть не могло, - едва оставалось время на сон…

А семья, дети, внуки - все это, как и положено, со временем пришло. В эти дни Виктор Леонидович ждет рождения уже второго внука…

Большинство камчатцев знают министра образования и науки Камчатского края в лицо, частенько встречают его на улицах Петропавловска, звонят ему по телефону, вместе с ним летают в Москву в эконом-классе. Местный, по-камчатски спокойный, уверенный в себе и в будущем своей Родины, он знает об этом регионе всё, побывал во всех школах, держит в голове массу вопросов и готов разговаривать с вами, если только найдётся минутка в его плотном графике. Он обязательно найдёт эту минутку. И разберется в проблеме.

А в редкий выходной возьмет листочек с генеалогическим древом: откуда мы родом, Тюменцевы? Зачем? Будет звонить в архивы и собирать воспоминания родственников.

- Невозможно прервать нить поколений. Понимаете, без своего места в роду невозможно точно узнать свое место в жизни. Твои корни определяют, что ты можешь в этой жизни и что должен сделать… Жаль, что я поздно стал этим интересоваться... Ребенок советского времени, я как-то не задумывался о родственных связях раньше, и о сохранении памяти рода тоже. А надо! Найти бы время да съездить на границу Тюменской и Иркутской области, там есть село Тюменцево…

Записала Вера СТУПНИКОВА, «Дальневосточный капитал».

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