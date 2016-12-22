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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сильное звено Сахалина
Несколько лет назад, переехав из Лондона поближе к месту действий - сахалинским проектам, конференция привлекает на остров экспертов высочайшего класса, Сахалин стал обязательным местом встречи руководителей компаний, работающих в отрасли. И правительство области стремится извлечь из этого масштабного мероприятия максимальную пользу для региона, сверяя свои планы с планами развития российских нефтегазовых монстров - «Газпрома», «Роснефти», прислушиваясь к дискуссиям зарубежных участников форума. Куда движется отрасль, какие тренды будут определять ценовую конъюнктуру рынков - все это напрямую затрагивает и экономику самого островного региона.
«Преодолевая «идеальный шторм»: развитие нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке России в условиях новых экономических реалий» - так сформулирована повестка для юбилейной конференции. И нет сомнений, что дискуссии на ее площадках будут жаркими.
- Успешная работа нефтяной и газовой отраслей в решающей степени определяет устойчивое развитие экономики области и является важным стабилизирующим фактором, - считает губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО, который неизменно является одним из самых активных участников конференции. Позиция и планы региональной власти не менее важны для инвесторов, определяющих сегодня ту самую лидерскую статистику по привлечению в том числе иностранных инвестиций, которую на протяжении многих лет демонстрирует область. Благодаря им остров стал территорией внедрения самых прогрессивных технологий в нефтегазодобыче и геологоразведке.
Выступая на прошлой конференции, глава региона высказал мнение, что если прогнозные ресурсы подтвердятся, то к 2020 году в островном регионе добыча газа вырастет на 50%, а нефти - на 30%. На острове планируется дальнейшее строительство производств по переработке углеводородов, что даст новый импульс в развитии отрасли.
- Развитие нефтегазового комплекса остается актуальным и будет служить залогом успешности становления и развития других отраслей областной экономики, - комментирует перспективы министр природных ресурсов Сахалинской области Александр РОМАНОВ.
Задачи развития отрасли отражены в программе социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2018 года. Они также учтены в стратегии социально-экономического развития области на период до 2025 года и стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года.
- Перспективы нефтегазодобычи мы связываем в первую очередь с освоением крупных месторождений, - поясняет Александр Романов. - В их числе, безусловно, проекты на основе соглашения о разделе продукции (СРП) - «Сахалин-1» и «Сахалин-2», месторождения в рамках проекта «Сахалин-3», а также разведка других перспективных участков.
Министр природных ресурсов Сахалинской области не исключил, что в дальнейшем программа развития нефтегазового комплекса области будет актуализирована с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка, которая влияет на развитие отрасли и инвестпланы компаний.
Компании, осуществляющие добычу в Сахалинской области, вынуждены вносить коррективы в свою деятельность, пересматривая планы в сторону сокращения объемов инвестиций, увеличения сроков реализации проектов. Инвесторы с осторожностью подходят к вопросам планирования крупных вложений в нефтегазодобычу в условиях довольно продолжительного сокращения цен на углеводороды и ежегодно растущих инвестиционных рисков.
Успеть с переменами
В настоящее время на суше о. Сахалина в разработку вовлечено более 95% разведанных запасов нефти, большинство эксплуатируемых месторождений суши находятся в завершающей стадии разработки. В то же время на шельфе о. Сахалина за последние годы создана мощная база для добычи углеводородов. В северо-восточной его части открыто 15 месторождений нефти и газа, 8 из которых по объемам запасов относятся к категории крупных, а два - к категории уникальных (Лунское и Южно-Киринское).
По итогам 2015 года нефтегазовый комплекс области традиционно доминировал в структуре промышленного производства региона. Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 16,7 млн тонн, превысив на 14,3% показатели 2014 года. В том числе на экспорт отправлено 15,4 млн тонн. Добыча газа увеличилась за год на 0,3% и составила 28,1 млрд куб. м. Завод по производству сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» выпустил 10,8 млн тонн СПГ.
На фоне этих цифр производство нефтепродуктов в регионе - всего 50,8 тыс. тонн - выглядит совсем не внушительно. Так же как и отгрузка газа потребителям Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, сложившаяся в прошлом году в объеме 5 млрд куб. м, может и должна увеличиваться.
Доходы от нефтегазового комплекса сегодня составляют основу бюджета региона, позволяют поддерживать высокие темпы социально-экономического развития территории. Однако, высоко оценивая успехи отрасли, руководство Сахалинской области ставит задачу максимально задействовать полученные от нее дополнительные доходы для развития перерабатывающих мощностей на острове, а также инвестировать их в другие сферы экономики.
Для этих целей была создана Корпорация развития Сахалинской области с капиталом в 50 млрд руб. Перед ней поставлена задача эффективного вложения государственных средств в создание новых предприятий. Корпорация должна обеспечить старт 14 приоритетных инвестиционных проектов. Среди них развитие комплекса по производству и перевалке угля, строительство мини-завода по производству СПГ и сети автомобильных газозаправочных станций и др.
Для собственных нужд
Правительство региона уже не первый год вынашивает планы строительства собственных нефтеперерабатывающих производств, что напрямую согласуется со стратегией развития области, подчеркивает Александр Романов.
Так, давнюю историю имеет вопрос строительства на Сахалине нефтеперерабатывающего завода. Еще при разработке предварительного ТЭО освоения месторождений по проекту «Сахалин-2» (1992 г.) рассматривалась возможность строительства НПЗ на Сахалине мощностью переработки нефти 650 тыс. тонн в год. В итоге было признано, что строительство завода небольшой мощности является нерентабельным.
В конце девяностых годов двадцатого века администрацией области проводился конкурс на разработку обоснования инвестиций в строительство объекта. В результате были подготовлены ТЭО инвестиций в строительство Сахалинского НПЗ японскими компаниями «Ниссе Иваи Корпорейшн» и «Мицуи и Ко., лтд» (совместно с ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»). В результате ни один из проектов не был признан рентабельным.
Тем не менее региональная власть не оставляет этот проект. Переговоры о его реализации шли с компаниями «Роснефть» и «Газпром», имеющими лицензионные участки на шельфе Сахалина. В 2011 году «Газпром» разработал инвестиционный проект создания на Сахалине НПЗ мощностью до 4 млн т переработки в год. В качестве основной сырьевой базы для этого проекта предварительно - до завершения ГРР на месторождении и подтверждения запасов - были приняты запасы газового конденсата Киринского газоконденсатного месторождения.
Пока же на Сахалине действует один НПЗ, принадлежащий ОАО «Петросах», которое уже более 20 лет производит нефтепродукты в Смирныховском районе на месторождении Окружном.
«Петросах» планирует возобновить производство автомобильного дизельного топлива и в начале этого года предложила инвестпроект расширения производства нефтепродуктов, который предусматривает освоение нового месторождения - Южное Даги в Ногликском районе. Мы поддерживаем этот проект, - отметил министр природных ресурсов области, - и со своей стороны обратились в Роснедра с просьбой провести этот аукцион именно в этом году. В июне 2016 года «Петросах» выиграл аукцион на право пользования недрами на этом участке.
Освоение запасов месторождения Южное Даги позволит компании удвоить объем продаж бензина, средних дистиллятов и мазута и повысить долю продажи нефтепродуктов местного производства до 20%. Вместе с тем мы будем продолжать диалог и с компаниями «Газпром» и «Роснефть» по проектам переработки», - добавил Александр Романов.
Голубое топливо
В числе проектов, которые региональная власть позиционирует как приоритетные, - перевод на газомоторное топливо автотранспорта бюджетных организаций, предприятий ЖКХ и сельскохозяйственной техники. В прошлом августе в Южно-Сахалинске был заложен фундамент для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - первого объекта газомоторной инфраструктуры «Газпрома» на Дальнем Востоке.
Между правительством Сахалинской области и «Газпромом» заключено соответствующее соглашение. Строительство АГНКС обеспечивала компания «Газпром газомоторное топливо».
- В рамках программы «Газпром» возложил на себя обязательства построить газовые станции, а правительство области - обеспечить их загрузку. Для этого были закуплены 40 автобусов и 6 единиц техники ЖКХ, планируется приобрести транспортные средства и для сельскохозяйственных предприятий, - рассказывает руководитель агентства по развитию электроэнергетики и газификации островного региона Андрей БЕЛОУСОВ.
Планируется, что к 2018 году на юге Сахалине будет работать уже пять газовых станций. Деньги на софинасирование совместной с «Газпромом» программы предусмотрены в региональном бюджете. Областные власти готовы подключить к работе по созданию в регионе сети газовых автозаправочных станций и других инвесторов. Здесь рассматривают также возможности по созданию небольших производств по сжижению газа. Это даст возможность использовать «голубое топливо» на модульных котельных, в отдельных микрорайонах.
Активно идет реализация пятилетней программы газификации Сахалинской области. Уже в 2016 году объем поставок газа областным потребителям должен вырасти на 13% и достичь 708,12 млн куб. м.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.
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