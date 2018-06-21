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"Северные прииски" начинают разработку золотого месторождения в КНДР
«Это первый подобный проект в Корейской Народной Демократической Республике, и мы надеемся не последний, поскольку КНДР обладает значительным потенциалом по добыче полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов», - цитирует гендиректора ОГГК Андрея РАШИНА управление информационной политики правительства Магаданской области, журнал "Дальневосточный капитал".
Вопрос сотрудничества между КНДР и Магаданской областью обсуждался на встрече Корейского Генерального общества цинковой промышленности во главе с председателем Ли Чан Хва с министром природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимиром МИТЬКИНЫМ и министром экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Ириной ПЕНЬЕВСКОЙ.
По словам Ли Чан Хва, приоритет по развитию взаимовыгодного сотрудничества КНДР с РФ определен высшим руководством Северной Кореи. На Колыме делегация побывала на золотосеребряном руднике «Джульетта» ОГГК, где ознакомилась с современными технологиями и формами организации производства в горном деле.
Досье «Дальневосточного капитала»: Корейское Генеральное общество цинковой промышленности - крупнейшее объединение горных предприятий КНДР, специализируется на производстве цинка, магнезитового клинкера, добыче других полезных ископаемых.
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