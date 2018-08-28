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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 10:14 |
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Кимкано-Сутарский ГОК планируется запустить к июлю
Как сказано в сообщении компании, заключено дополнительное соглашение с подрядчиком, китайской CNEEC, о вводе объекта в срок до 30 июня. Со слов главы IRC Юрия МАКАРОВА, приведенных в сообщении, это позволит во втором полугодии приступить к коммерческому производству, компания получит первую выручку от проекта. К сдаче в означенный срок не включен участок сушки, который готовится к вводу до 31 августа: в теплый период данный участок существенного значения не имеет. Как сообщалось ранее, сроки ввода ГОКа неоднократно переносились, первичная пусконаладка состоялась в конце 2014 года, основная пусконаладка длится с сентября 2015 года. По заключенной договоренности, в случае очередного срыва сроков сдачи ГОКа IRC получит право требовать компенсации ущерба. Оплату за оставшуюся часть работ в размере порядка $23 млн заказчик будет вносить тремя равными частями - в феврале 2018, 2019 и 2020 годов.
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