|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 13 Сентября, 10:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Юаню понадобится 15 лет, чтобы стать альтернативой доллару
- Сейчас юань подошел к тому самому рубежу, когда необходимо, чтобы основные товары международной торговли номинировались в юанях. И если Россия пойдет на то, чтобы осуществлять торговлю нефтью и газом номинируя контракты в юанях, то это будет для юаня очень большим продвижением в направлении интернационализации. Поэтому, я думаю, наши китайские коллеги не будут возражать против номинирования контактов по энергоносителям в национальных валютах. Отдельные сделки Китая, например с Австралией по железной руде и по углю, уже осуществляются с использованием юаня, то есть прецедент уже создан.
Что важно - и китайские специалисты это понимают, - этот шаг не может быть навязан, он должен быть принят рынком. В противном случае это долго не продержится.
В настоящее время доля юаня и рубля в российско-китайской торговле, по разным оценкам, колеблется от 5% до 7%. И если будет осуществлен переход к торговле в рублях и юанях, то это станет не решающим, но очень важным фактором укрепления международных позиций Китая.
Россия сейчас переживает специфический период в связи с санкциями, введенными против нее США и ЕС. Российские финансовые институты по большей части оказались отрезанными от привычных для них источников зарубежного финансирования. И в этом плане интерес к Китаю значительно вырос. Но было бы упрощением считать, что юань в нашей двусторонней торговле может стать полноценной альтернативой доллару США. Это связано с нашими экспортерами, которые будут получать выручку в китайских юанях. Пока в мировой торговле еще слишком мало товаров, которые могут торговаться за юани, и это ударит по нашим держателям юаневых активов. С другой стороны, в условиях санкций российские компании, в том числе крупные, пытаются найти альтернативу доллару, переводят средства, как, например, «МегаФон», в гонконгские доллары.
Наши крупные предприниматели считают, что юань может стать альтернативой доллару только частично, но не в полном объеме. Но сама такая диверсификация, я считаю, пошла бы на пользу России и помогла реализации поворота России на Восток в более широком, чем просто торговля, плане, способствовала бы финансовой активности наших предприятий и компаний.
Что касается сроков перехода к расчетам в национальных валютах, то даже китайские специалисты говорят, что можно решить вопрос волевым путем, обязав. А можно идти от требований рынка. Какой путь будет выбран, мне сказать трудно. В первом случае можно добиться неплохих показателей, но это противоречит логике того курса малых, постепенных шагов, который провозглашается в Китае.
В последние пять лет в Китае активно идет процесс интернационализации национальной валюты - юаня. Он начался после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Надо отметить, что в этой области Китаю удалось добиться немалых успехов. За девять месяцев 2014 года 22,2% всей внешней торговли Китая, по китайской статистике, осуществлялось расчетами через юань. Надо учитывать, что реально примерно половина этих расчетов приходится на Гонконг, значительно меньше - на Сингапур, Южную Корею.
Активизируется торговля с использованием юаня между Китаем и Евросоюзом, Соединенными Штатами. Причем темпы роста этого процесса впечатляют - 300 и более процентов, - но исходные объемы еще крайне малы.
Китай активно создает инфраструктуру использования юаня за рубежом. Китайские банки активно идут за рубеж, это естественный процесс, он базируется на движении китайских предприятий, на увеличении объема китайских инвестиций за рубежом. По прогнозам, уже в 2014 году объем китайских инвестиций за рубеж впервые превысит объем иностранных инвестиций в Китай. То есть Китай превратится в страну нетто-экспортера капитала. Таким образом, создается финансовая инфраструктура дальнейшего продвижения юаня. Основываются расчетные центры, клиринговые центры в Гонконге, Сеуле, на Тайване.
В то же время надо понимать, что заявления о том, что китайский юань в ближайшей перспективе станет альтернативой американскому доллару, сильно преувеличены. Специалисты из Народного университета Китая подготовили доклад, в котором рассчитали международный индекс юаня. По их расчетам получается, что в настоящее время юаню в общем объеме международных расчетов принадлежит 2%. Японская иена и английский фунт с долей по 4% делят третье и четвертое место после доллара США и евро. Китайцы рассчитывают на то, что к 2020 году или даже чуть ранее юань обойдет иену и фунт и станет третьей расчетной единицей в мировой торговле.
Китайские эксперты считают, что юаню, чтобы стать альтернативой доллару, понадобится лет 15, западные специалисты отводят на это 25-30 лет. Но все сходятся во мнении, что процесс интернационализации юаня будет продолжаться высокими темпами.
- Банки повернулись "лицом к Азии"
- Юаню понадобится 15 лет, чтобы стать альтернативой доллару
- Валютная политика КНР базируется на обобщении мирового опыта
- Сбербанк России провел бизнес-семинар в Шанхае
- Банк ВТБ приступил к проведению операций в юанях КНР
- ВТБ расширяет ворота в Азию
- Примсоцбанк увеличивает расчеты в юанях
- «Алмазэргиэнбанк» открыл корсчета в Торгово-промышленном банке Китая
- Евгений АКСЕНОВ, председатель правления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»: Быть командой и побеждать командой
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.