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27 Февраля 2015, 14:59 | Финансы

Юаню понадобится 15 лет, чтобы стать альтернативой доллару

Представитель Сбербанка России в Китае Сергей ЦЫПЛАКОВ поделился с корреспондентом "Мира и политики" своими оценками перспектив перехода к расчетам в торговле между двумя странами в национальных валютах:

- Сейчас юань подошел к тому самому рубежу, когда необходимо, чтобы основные товары международной торговли номинировались в юанях. И если Россия пойдет на то, чтобы осуществлять торговлю нефтью и газом номинируя контракты в юанях, то это будет для юаня очень большим продвижением в направлении интернационализации. Поэтому, я думаю, наши китайские коллеги не будут возражать против номинирования контактов по энергоносителям в национальных валютах. Отдельные сделки Китая, например с Австралией по железной руде и по углю, уже осуществляются с использованием юаня, то есть прецедент уже создан.

Что важно - и китайские специалисты это понимают, - этот шаг не может быть навязан, он должен быть принят рынком. В противном случае это долго не продержится.

В настоящее время доля юаня и рубля в российско-китайской торговле, по разным оценкам, колеблется от 5% до 7%. И если будет осуществлен переход к торговле в рублях и юанях, то это станет не решающим, но очень важным фактором укрепления международных позиций Китая.

Россия сейчас переживает специфический период в связи с санкциями, введенными против нее США и ЕС. Российские финансовые институты по большей части оказались отрезанными от привычных для них источников зарубежного финансирования. И в этом плане интерес к Китаю значительно вырос. Но было бы упрощением считать, что юань в нашей двусторонней торговле может стать полноценной альтернативой доллару США. Это связано с нашими экспортерами, которые будут получать выручку в китайских юанях. Пока в мировой торговле еще слишком мало товаров, которые могут торговаться за юани, и это ударит по нашим держателям юаневых активов. С другой стороны, в условиях санкций российские компании, в том числе крупные, пытаются найти альтернативу доллару, переводят средства, как, например, «МегаФон», в гонконгские доллары.

Наши крупные предприниматели считают, что юань может стать альтернативой доллару только частично, но не в полном объеме. Но сама такая диверсификация, я считаю, пошла бы на пользу России и помогла реализации поворота России на Восток в более широком, чем просто торговля, плане, способствовала бы финансовой активности наших предприятий и компаний.

Что касается сроков перехода к расчетам в национальных валютах, то даже китайские специалисты говорят, что можно решить вопрос волевым путем, обязав. А можно идти от требований рынка. Какой путь будет выбран, мне сказать трудно. В первом случае можно добиться неплохих показателей, но это противоречит логике того курса малых, постепенных шагов, который провозглашается в Китае.

В последние пять лет в Китае активно идет процесс интернационализации национальной валюты - юаня. Он начался после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Надо отметить, что в этой области Китаю удалось добиться немалых успехов. За девять месяцев 2014 года 22,2% всей внешней торговли Китая, по китайской статистике, осуществлялось расчетами через юань. Надо учитывать, что реально примерно половина этих расчетов приходится на Гонконг, значительно меньше - на Сингапур, Южную Корею.

Активизируется торговля с использованием юаня между Китаем и Евросоюзом, Соединенными Штатами. Причем темпы роста этого процесса впечатляют - 300 и более процентов, - но исходные объемы еще крайне малы.

Китай активно создает инфраструктуру использования юаня за рубежом. Китайские банки активно идут за рубеж, это естественный процесс, он базируется на движении китайских предприятий, на увеличении объема китайских инвестиций за рубежом. По прогнозам, уже в 2014 году объем китайских инвестиций за рубеж впервые превысит объем иностранных инвестиций в Китай. То есть Китай превратится в страну нетто-экспортера капитала. Таким образом, создается финансовая инфраструктура дальнейшего продвижения юаня. Основываются расчетные центры, клиринговые центры в Гонконге, Сеуле, на Тайване.

В то же время надо понимать, что заявления о том, что китайский юань в ближайшей перспективе станет альтернативой американскому доллару, сильно преувеличены. Специалисты из Народного университета Китая подготовили доклад, в котором рассчитали международный индекс юаня. По их расчетам получается, что в настоящее время юаню в общем объеме международных расчетов принадлежит 2%. Японская иена и английский фунт с долей по 4% делят третье и четвертое место после доллара США и евро. Китайцы рассчитывают на то, что к 2020 году или даже чуть ранее юань обойдет иену и фунт и станет третьей расчетной единицей в мировой торговле.

Китайские эксперты считают, что юаню, чтобы стать альтернативой доллару, понадобится лет 15, западные специалисты отводят на это 25-30 лет. Но все сходятся во мнении, что процесс интернационализации юаня будет продолжаться высокими темпами.  

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.

Теги: валюта  кризис 


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