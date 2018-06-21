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Банк ВТБ приступил к проведению операций в юанях КНР
Филиал успешно завершил весь комплекс подготовительных мероприятий, включая дополнительную капитализацию, получение новой лицензии, и к настоящему моменту уже начал привлекать депозиты, выдавать кредиты и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в юанях. Ранее эти операции, согласно правилам доступа на китайский финансовый рынок, филиал мог проводить только в иностранной валюте и рублях.
Проведение операций в юанях позволит ВТБ расширить спектр предоставляемых на территории КНР услуг, что будет способствовать наращиванию локальной клиентской базы и объемов корпоративного бизнеса. Операции в юанях особенно значимы для представительств российских предприятий в Китае и китайских компаний, участвующих в российско-китайской торговле. До настоящего момента шанхайский филиал имел возможность осуществлять внешнеторговые операции и торговое финансирование. Работа с юанем открывает для ВТБ в Китае новые возможности по обслуживанию внутрикитайских операций клиентов, в частности связанных с локальными закупками и продажами.
Досье «ДК»: Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Шанхае (Китай) образован в 2008 г. - единственный банк СНГ, имеющий финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая. С ноября 2010 г. получил статус маркет-мейкера по паре рубль/юань на Китайской валютной бирже. Имеет разрешение на осуществление операций в юанях на территории КНР.
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