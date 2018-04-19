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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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Марганцевому проекту нужна энергия
Компания «Хэмэн-Дальний Восток» более года не осуществляла экономическую деятельность на территории региона. В ходе переговоров губернатор области Александр ЛЕВИНТАЛЬ потребовал представить в правительство области график мероприятий, предусматривающий завершение проекта по отбору технологических проб и первой очереди строительства рудника «Поперечный» с указанием сроков и объемов ресурсов.
- На сегодняшний день нет причин, которые бы препятствовали возобновлению работ на объекте. Теперь все зависит от инвестора, насколько быстро и оперативно он будет исполнять мероприятия, которые введет в план-график производственных работ, - сказал Александр Левинталь.
По договоренности сторон до конца 2018 года компания должна построить поверхностный комплекс объекта, включающий общежития для персонала, а также продолжить добычу руды на штольнях. Кроме того, нужно подготовить техническое обоснование на строительство обогатительной фабрики. В этом случае инвестор может рассчитывать на полную поддержку региональных властей.
Как сообщило руководство компании «Хэмэн-Дальний Восток», в ближайшее время на производство будут приняты около 30 российских работников. Уже оформлена квота на иностранную рабочую силу в пределах 100 человек.
Досье «Дальневосточный капитал»: Инвестиционный проект освоения Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд преду-сматривает добычу руды в объеме 150 тыс. т. с последующим увеличением до 300 тыс. т. Общая стоимость проекта - 1,2 млрд рублей. Комплекс проектной документации на строительство руд-ника «Поперечный» получил положительное заключение Главгосэкспертизы. На месторожде-нии для проведения горных работ построена автомобильная дорога длиной 14,2 км, имеется техника и оборудование для добычи руды, начато строительство общежитий. Пройдено 1432 погонных метра горных выработок. Затем работы прекратились, что повлекло нарушение сро-ков лицензионного соглашения. По информации руководства компании, с начала реализации объекта в него вложен 1 млрд рублей.
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