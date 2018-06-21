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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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26 Января 2015, 11:05 | Финансы
Дальневосточный Сбербанк профинансировал строительство "Гиганта" в ЕАО
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" профинансировал строительство крупнейшего в Еврейской автономной области торгового центра "Гигант". Сумма кредита составила 560 млн рублей.
«Это уже третий торговый центр в Биробиджане, который открывается при нашем финансовом участии. Думаю, что он станет отличным подарком к Новому году», - отметил Алексей ЗАРУБИН, управляющий Биробиджанским отделением ОАО «Сбербанк России».
«Поддержка Сбербанка помогает нам развиваться более интенсивно, - подчеркнул Александр СУРИЦ, собственник ТЦ «Гигант». - Уверен, что вместе мы реализуем еще не один значимый для Биробиджана проект».
Теги: инветсиции Сбербанк банки
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