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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 20 Июля, 05:00 |
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Артем Янаров возглавит Сбербанк в ЕАО
На этой должности он сменил Алексея ЗАРУБИНА, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка Сбербанка.
Артем присоединился к команде Сбербанка в 2003 году в Зейском отделении (Амурская область). В 2013 году назначен начальником отдела продаж малому бизнесу отделения. С сентября 2013 по апрель 2014 работал в ОАО «Россельхозбанк». Принял решение вернуться в Сбербанк на позицию управляющего Белогорским отделением. В 2015 году был назначен на должность заместителя управляющего Биробиджанским отделением - куратора блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».
На территории Еврейской автономной области сегодня расположено 19 офисов Сбербанка (в том числе 13, расположенных в малых населенных пунктах), работают 93 устройства самообслуживания. Клиентами Сбербанка являются более 2000 представителей бизнеса региона.
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